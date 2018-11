Änderungen für die Saison 2019 Die Formel 1 wird nur optisch beflügelt

Die Formel-1-Macher wiesen schon gegen Ende der Saison 2018 darauf hin - mit einem auch im TV immer wieder zu sehenden Countdown: In Abu Dhabi war man beim 997. Grand Prix der Geschichte angelangt, das Rennen in China im April 2019 wird das 1000. der Geschichte sein. Das Jubiläum wird einer der Höhepunkte der kommenden Saison sein, in der es einige Neuerungen geben wird.

Besonders groß sind die Veränderungen auf dem Fahrermarkt. Während Mercedes weiter auf Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas setzt, setzen die Verfolger Ferrari und Red Bull auf jeweils einen neuen Fahrer. Während Sebastian Vettel mit dem aufstrebenden Charles Leclerc neu gefordert wird, konzentriert sich Red Bull analog zu Mercedes und Hamilton mit Max Verstappen auf einen Topfahrer, der als klare Nummer eins um den WM-Titel fahren soll.

Vier Teams tauschen die gesamte Fahrerpaarung aus, zudem gibt es drei Formel-1-Debütanten - die ersten Drei der Formel-2-Meisterschaft 2018. Letztmals gab es das 2009 mit Nico Hülkenberg, Vitalij Petrow und Lucas di Grassi, langfristig durchsetzen konnte sich in der Formel 1 nur Hülkenberg. Nun heißen die Neulinge George Russell, Lando Norris und Alexander Albon, die den Aufstieg zum Teil auch dank ihrer guten Beziehungen geschafft haben.

Zwölf neue Piloten in der Formel 1 Mercedes: Der Serien-Weltmeister setzt auf Konstanz. Lewis Hamilton (l.) geht wieder als Topfavorit in die kommende Saison, auch weil ihm von Valtteri Bottas keinerlei Gefahr droht. Der Finne schaffte es als einziger Pilot der drei Topteams, in der abgelaufenen Saison kein Rennen zu gewinnen. Ferrari: Vier Jahre lang fuhr Sebastian Vettel (l.) an der Seite von Kimi Räikkönen. Diese Konstellation funktionierte gut, weil der Finne keine Ambitionen auf den Status als Nummer eins hegte und die beiden Fahrer ein freundschaftliches Verhältnis pflegten. Ein WM-Titel sprang dabei aber nicht heraus. Räikkönen fährt nun für Sauber und Vettel bekommt mit Charles Leclerc einen neuen, hungrigen Teamkollegen. Der 21-Jährige holte in seiner Debütsaison 39 WM-Punkte für Sauber und will bei Ferrari um Siege fahren. Red Bull: Der Rennstall will nach den guten Ergebnissen am Ende der abgelaufenen Saison in den Kampf um die Weltmeisterschaft eingreifen. Dabei setzt Red Bull nach drei Jahren mit einer gleichberechtigten Fahrerpaarung und dem Abgang von Daniel Ricciardo auf eine andere Strategie. Max Verstappen (l.) ist die klare Nummer eins, den vom Schwesterteam Toro Rosso gekommenen Pierre Gasly wird der 21-Jährige sicher unter Kontrolle bekommen. Renault: Im dritten Jahr beim ambitionierten Rennstall aus Frankreich geht Nico Hülkenberg (l.) erstmals nicht als klarer Nummer-eins-Fahrer in eine Saison. Jolyon Palmer hatte er 2017 klar im Griff und auch Carlos Sainz holte in der vergangenen Saison weniger Punkte als der Deutsche. Nun hat Renault Daniel Ricciardo verpflichtet, ein klares Signal, die drei Topteams angreifen zu wollen. Zuletzt stagnierte der Australier allerdings, bei Red Bull stand er 2018 im Schatten von Max Verstappen. Haas: Zusammen mit Mercedes stellen die US-Amerikaner das einzige Team, das 2019 nichts an der Fahrerpaarung verändert. Zu Beginn der vergangenen Saison sah es sogar so aus, als könne Haas mit Romain Grosjean (l.) und Kevin Magnussen den vierten Platz in der Konstrukteurswertung erreichen. Weil Grosjean aber erst im neunten Rennen in die Punkte fuhr, reichte es nur zum fünften Rang hinter Renault. Magnussen und Grosjean werden wegen ihrer riskanten Fahrweise immer wieder kritisiert, das Team sah trotzdem keinen Grund für eine Veränderung. McLaren: Nach dem Weggang von Fernando Alonso setzt der Traditionsrennstall auf ein komplett neues Duo. Der 24-jährige Carlos Sainz (r.) nimmt dabei nach vier Formel-1-Jahren bei Toro Rosso und Renault die Rolle des Routiniers ein. McLaren holte zudem mit Lando Norris ein vielversprechendes Talent, das seit Jahren in unterschiedlichen Nachwuchsserien zu überzeugen weiß. 2018 stand er als Vizemeister in der Formel 2 jedoch im Schatten von George Russell (Williams). Force India: Die offizielle Bestätigung steht noch aus, doch Lance Stroll (r.) testet in dieser Woche in Abu Dhabi bereits für Force India. Seit der Übernahme des finanziell angeschlagenen Rennstalls durch seinen Vater Lawrence galt es als offenes Geheimnis, dass Stroll Williams in Richtung Force India verlassen wird. Die Konstante bleibt Sergio Pérez, der Mexikaner geht in seine sechste Saison bei Force India. Wenn es im Hintergrund keine politische Bevorteilung für Stroll gibt, wird Pérez seinen Teamkollegen sicher dominieren. Sauber: Der in der Vergangenheit taumelnde Rennstall blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück, Leclerc und Marcus Ericsson holten insgesamt 48 WM-Punkte. Trotzdem wird die Fahrerpaarung getauscht, was viel an der Kooperation mit Motorenlieferant Ferrari liegt. Leclerc wechselt zu den Italienern, im Gegenzug kommt Routinier Kimi Räikkönen (r.) und bringt Antonio Giovinazzi mit. Ericsson wird Testfahrer. Es dürfte schwer werden, die Punkteausbeute zu wiederholen. Toro Rosso: Mit Alexander Albon (l.) hat auch der Drittplatzierte der Formel-2-Saison 2018 den Sprung in die Formel 1 geschafft. Wie sinnvoll dieser Wechsel ist, wird sich zeigen müssen. Albon fährt mit thailändischer Lizenz - ein wichtiger Punkt für seine Verpflichtung: Red Bull hat thailändische Mitbesitzer, die bei Besitzer Dietrich Mateschitz für die Wechsel geworben haben sollen. An seiner Seite: Daniil Kvyat, der nach einem Jahr als Testfahrer bei Ferrari zu Toro Rosso zurückkehrt. Williams: Der Niedergang des Traditionsrennstalls geht weiter, 2018 holte das Team sieben WM-Punkte. Zwei neue Fahrer machen daher Sinn, doch sowohl George Russell (r.) als auch Robert Kubica haben es nicht nur aus sportlichen Gründen zu Williams geschafft. F2-Champions Russell wird von Mercedes unterstützt und bei Kubica werden Zweifel an seiner Fitness wegen der gut vermarktbaren Comeback-Geschichte beiseite geschoben.

In Sachen Aerodynamik wird es 2019 ebenfalls Änderungen geben. Allerdings tun sich die Eigentümer von Liberty Media wegen bestehender Verträge weiterhin schwer, den ganz großen Umbruch herbeizuführen. Das Motoren-Reglement bleibt unberührt, und so gilt Mercedes erneut als Topfavorit. Ferrari und Red Bull hoffen dahinter mal wieder auf Titelchancen.

Neu sind die breiteren Frontflügel, die um 20 Zentimeter auf zwei Meter anwachsen werden. Im Zusammenspiel mit einer technischen Vereinfachung der Flügel soll der Abrieb der Rennwagen verringert werden. Laut einer Aerodynamik-Arbeitsgruppe des Formel-1-Managements könnte damit ein grundsätzliches Problem der vergangenen Jahre um bis zu 30 Prozent verbessert werden: die Überholvorgänge.

"Es kostet nur alles mehr Geld"

Die Teams bezweifeln diese Darstellung. "Nach unseren Simulationen ändert sich gar nichts", sagt Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko. "Das Überholen bleibt genauso schwer. Es kostet nur alles mehr Geld." Denn auch wenn die einzelnen Flügel in der Herstellung billiger werden - von geschätzt 45.000 auf 25.000 Euro pro Stück: Die steigenden Entwicklungskosten sollen das wieder auffressen. Denn der Luftfluss über die Flügel beeinflusst auch die restliche Aerodynamik des Autos, so dass etwa im Bereich Seitenkästen und Diffusor komplette Neuentwicklungen nötig werden. Was Marko außerdem befürchtet: "Diese breiten Flügel werden bei der geringsten Feindberührung sofort kaputtgehen."

Bei den Reifen will man es vor allem für die Fans einfacher machen. 2019 gibt es noch drei Bezeichnungen: hart, mittel, weich. Zwar verstecken sich dahinter in der Praxis weiterhin insgesamt sieben verschiedene Mischungen, aber die jeweils weichste wird an den Wochenenden mit weich, die jeweils härteste mit hart und die mittlere mit mittel gekennzeichnet.

Hersteller Pirelli will auch an der Konstruktion der Reifen etwas ändern. Die Lauffläche wird um 0,4 Millimeter reduziert, um die Überhitzungsgefahr einzudämmen. Dies wurde in der abgelaufenen Saison bereits bei den Rennen in Spanien, Frankreich und England praktiziert - und erwies sich als Vorteil für Mercedes. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Mischungen sollen außerdem größer ausfallen, um mehr strategische Vielfalt zuzulassen und für spannendere Rennen zu sorgen.