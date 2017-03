Neue Anforderungen an Formel-1-Piloten Fit Happens

Früher waren es in der Formel 1 nur die Fahrer, die über den Winter an ihrer Fitness arbeiten mussten. In diesem Jahr haben die Teams dafür gesorgt, dass auch ihre Mechaniker so richtig schuften mussten.

Der Grund dafür, dass sie den Piloten Konkurrenz im Fitnesscenter machen, liegt im neuen Reglement. Die neuen, breiteren Reifen sind vier bis fünf Kilo schwerer als im Vorjahr. Und die müssen die Mechaniker bei jedem Boxenstopp umherwuchten. Schnell, denn länger als zweieinhalb Sekunden soll ein Stopp möglichst nicht dauern. Und gleichzeitig absolut präzise: Schon ein ganz leichtes Verkanten beim Aufsetzen auf die Radnabe kann für Zeitverlust oder größeres Unheil sorgen, etwa wenn das Rad nicht hundertprozentig fest sitzt und sich auf der Strecke löst.

So mussten also in diesem Winter auch die Boxencrews ins Fitnessstudio und Eisen stemmen, um an Kraft zuzulegen. Bei ihnen geht es in erster Linie darum, mit einer kurzfristigen höheren Belastung fertig zu werden. Für die Fahrer ist die Ausgangssituation ein bisschen anders.

Anforderungen wie bei Jet-Piloten

Durch das neue Reglement, das deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten erlaubt als in den vergangenen Jahren, sind die Fliehkräfte, die im Auto auf den Körper, vor allem auf die Nackenmuskulatur, einwirken, stark gestiegen. Um 20 bis 25 Prozent in schnellen Kurven, speziell in Kurvenkombinationen wie etwa "Becketts" auf dem britischen Traditionskurs von Silverstone. An die 4 g waren es früher - jetzt werden es mindestens 5 g werden. Das sind Werte, wie sie sonst nur bei Jet-Piloten üblich sind. Und das immer wieder über eine Renndistanz von mindestens eineinhalb Stunden.

Nicht nur Kraft, sondern auch Ausdauer ist also gefragt. "Es könnte durchaus sein, dass wir es in diesem Jahr wieder erleben, das jemand am Ende ein Rennen verliert, weil er nicht fit genug ist", unkte Lewis Hamilton schon während der Barcelona-Tests. Sich selbst meinte er natürlich nicht. Denn auch wenn ihm gerne das Image des ewigen Showman angehängt wird: Der dreimalige Weltmeister ist einer, der hart an seiner körperlichen Verfassung arbeitet, auch wenn er das nicht immer an die große Glocke hängt.

Die interaktive Grafik von SPIEGEL ONLINE zeigt die größten Änderungen an den neuen Autos.

Wählen Sie und klicken auf die Markierungen. Reifen Front- und Heckflügel Motor Aerodynamik Reifen Die neue Reifengeneration von Pirelli ist wesentlich haltbarer als im Vorjahr. Das hat den Vorteil, dass das ewige "Reifenschonen", das Fahrer und Fans gleichermaßen nervte, wieder der Vergangenheit angehört. Zusätzlich können die Fahrer auch wieder über einen längeren Zeitraum attackieren. Nachteil: Es wird weniger Boxenstopps geben, die in den vergangenen Saisons viele taktische Manöver und virtuelles Überholen in der Box ermöglichten. Abmessungen/Gewicht Die breiteren Reifen haben einen großen Anteil daran, dass auch das Mindestgewicht der Autos erhöht wurde: von 702 auf 728 Kilogramm. Breiter sind die Autos ebenfalls geworden: von 1,80 auf zwei Meter in der maximalen Gesamtbreite, von 1,40 auf 1,60 Meter in der Karosseriebreite. Allein schon optisch ein großer Gewinn, findet der technische Direktor von Sauber, Jörg Zander: "Die Autos sehen mit den breiten Reifen und einer Gesamtbreite von zwei Meter wieder stark aus. So kann man die unvergleichliche, fahrdynamische Power allein beim Anblick spüren." Reifen Die Reifen sind wieder so breit wie zuletzt in den Siebziger- und Achtzigerjahren: 30,5 Zentimeter vorne (sechs Zentimeter mehr als im vergangenen Jahr). Hinten sind es sogar 40,5 Zentimeter, was acht Zentimeter breiter als vorher ist. Insgesamt bedeutet das 25 Prozent mehr Auflagefläche und deutlich mehr Grip. Jeder Reifen ist vier bis fünf Kilo schwerer geworden. Das bedeutet auch mehr Anstrengung für die Mechaniker bei den Boxenstopps. Luftleitbleche Die seitlichen Luftleitbleche hinter den Vorderrädern sind zurück. Diese größeren und kleineren Zusatzflügel verbessern den Luftfluss rund ums Auto. Kupplung Es gibt statt bisher zwei nur noch einen Kupplungshebel - und keinerlei Programmierung für die Starts mehr. "Letztes Jahr war der Fahrer nur etwa für die ersten 50 Prozent verantwortlich, für die restlichen 50 der Ingenieur", erklärt Pascal Wehrlein. "Jetzt liegt alles bis zum Schluss in der Hand des Fahrers, in seinem Gefühl." Was Folgen haben werde: "Wenn man letztes Jahr mal zwei Plätze am Start gewonnen oder verloren hat, war das schon viel. Jetzt können es ganz schnell mal acht oder zehn werden." Frontflügel Optisch das Auffälligste an den neuen Autos: die pfeilförmigen Frontflügel, deren Spitzen 20 Zentimeter über die seitlichen Endplatten hinausragen. Gleichzeitig sind sie breiter geworden, von 1,65 Meter auf 1,80 Meter - das soll deutlich aggressiver wirken. Allerdings ist ein breiterer Frontflügel auch anfälliger für Luftverwirbelungen, was im Windschatten das Überholen erschwert. Heckflügel Die neuen Heckflügel müssen 15 Zentimeter tiefer liegen als früher - die Maximalhöhe beträgt jetzt 80 Zentimeter. Um mindestens die gleiche Wirkung im Abtrieb zu erzielen, wurden sie dafür 20 Zentimeter breiter - jetzt 95 Zentimeter. Und die Heckflügel wurden nach hinten versetzt, was optisch ebenfalls aggressiver wirkt. Diffusor Als Diffusor wird das ansteigende Ende des Unterbodens bezeichnet. Der Diffusor beginnt nun schon 17,5 statt 12,5 Zentimeter vor der Hinterachse. Er ist außerdem fünf Zentimeter höher und fünf Zentimeter breiter, was ein zusätzlicher Faktor für mehr Abtrieb ist. Motor Das sogenannte "Tokensystem", das die Motorenentwicklung auf bestimmte Punkte begrenzte, wurde abgeschafft. Damit dürfen die Hersteller ihre Triebwerke jetzt wieder frei entwickeln. Renault und Honda treten 2017 mit nahezu komplett neuen Motoren an, bei den Japanern versuchte man, das Mercedes-Konzept der räumlichen Trennung verschiedener Komponenten im Antriebsstrang zu kopieren. Bis jetzt allerdings mit katastrophalen Ergebnissen. Sauber tritt mit dem Vorjahresmotor von Ferrari an. Durch den höheren Luftwiderstand und den höheren Abtrieb der Autos wird der Vollgasanteil auf den meisten Strecken deutlich ansteigen - Experten rechnen mit bis zu 20 Prozent. Außerdem sind statt fünf nur noch vier Motoren pro Saison erlaubt - mit Strafen spätestens gegen Saisonende ist zu rechnen. Seitenkästen Die Seitenkästen sind weiter nach hinten gezogen, schlanker und sorgen für eine windschnittigere Form des Autos. Die Teams warten derzeit mit recht unterschiedlichen Formen und Konzepten auf, als besonders gelungen gilt bei Experten die Ferrari-Lösung, die anscheinend besonders viel Abtrieb erzeugt. Aerodynamik allgemein "Durch die veränderte Aerodynamik ergeben sich für die Regelung der Energierückgewinnung andere Bedingungen", sagt Saubers Technischer Direktor Jörg Zander. "Die Höchstgeschwindigkeit des Autos ist zwar geringer, das Auto kann aber aufgrund des höheren Abtriebs später bremsen. Daher verkürzt sich der Bremsweg und damit auch die Möglichkeit zur Energierückgewinnung. Man muss andere Fahrprofile und Strategien entwickeln, um Energie aufzusammeln." Heckfinne Die Rückkehr der Heckfinne, oder auch Haifischflosse genannt, sorgt für kontroverse Diskussionen. Aerodynamik-Experten aller Teams plädierten wegen verbesserter Kurven-Performance für die Rückkehr. Aus ästhetischer Sicht wird es von vielen abgelehnt, erst recht seit einige Teams auch noch einen Flügel auf die Finne gesetzt haben. Aerodynamik aus Fahrersicht "Die Autos sind viel schneller, vor allem in den Kurven, das macht viel mehr Spaß", sagt Sauber-Pilot Pascal Wehrlein. "Dafür ist es auch anstrengender, weil die Fliehkräfte gerade in schnellen Kurven noch einmal um etwa 25 Prozent gestiegen sind. Man muss noch härter trainieren, aber man gewöhnt sich daran." Nachteile der Aerodynamik "Gut möglich, dass das Überholen noch schwieriger wird, weil es durch die größere Anfälligkeit für Luftverwirbelungen noch schwieriger werden könnte, einem anderen Auto hinterherzufahren," sagt Pascal Wehrlein. Mehr Abtrieb sorgt nicht für mehr, sondern weniger Überholmanöver. Aerodynamik aus Technikersicht Saubers Technischer Direktor Jörg Zander fasst zusammen: "Insgesamt bedeutet das neue Aerodynamikkonzept mehr Abtrieb (mindestens 25 Prozent mehr), mehr Grip und damit schnellere Rundenzeiten. Die Kurvengeschwindigkeiten werden höher sein, aber auch der Luftwiderstand." Fotos: Sauber F1 Team

Nico Hülkenberg hat sein Training vor dieser Saison in allen Bereichen intensiviert und sowohl an seiner Maximalkraft als auch der Kraftausdauer gearbeitet. "Beides ist wichtig, ich würde sagen, ich habe das so etwa halbe-halbe aufgeteilt", sagt Hülkenberg, der dazu auch reines Ausdauertraining mit Laufen und Radfahren absolviert hat. Dazwischen stand das, was dem neuen Renault-Piloten am meisten Spaß macht: Tennis spielen - er träumt davon, einmal gegen Roger Federer auf dem Platz zu stehen.

Hülkenbergs Problem beim gesteigerten Trainingspensum: Als einer der größten und damit automatisch auch schwersten Fahrer im Feld durfte er nicht allzu viel Muskelmasse zulegen. "So 1,5 bis maximal zwei Kilo - sonst hätten die Ingenieure geschimpft", sagt Hülkenberg. In der Formel 1 gilt ein Minimalgewicht von 728 Kilogramm für Auto und Fahrer zusammen.

"Fünf Kilo mehr Muskelmasse"

Schon den ganzen Winter über waren die sozialen Netzwerke voll mit Fotos und kleinen Videos von Formel-1-Piloten, die ihre verstärkten Trainingsanstrengungen dokumentierten - und dabei auch stolz die erzielten Resultate verkündeten: "Zwölf Zentimeter mehr Halsumfang", hieß es da bei Fernando Alonso, "fünf Kilo mehr Muskelmasse" bei Force-India-Neuzugang Esteban Ocon.

This winter was hard. But Goals are reached +5kg of muscles, strength and cardio are almost twice better, and all aspects are improved !! pic.twitter.com/6N1Oyu6EpA — Esteban Ocon (@OconEsteban) 13. Februar 2017

Während gerade die jüngeren Fahrer, die so hohe Belastungen im Auto bisher nicht kannten, viel zusätzlichen Aufwand in ihr Training stecken mussten, sah ein alter Hase wie Sebastian Vettel das von Anfang an gelassener: "Alles nicht so wild, kenne ich alles aus der Zeit, als ich zum ersten Mal in Formel-1-Autos gesessen habe. Damals, so 2006, da war das alles schon mal so. Erst in den vergangenen Jahren ist die Belastung nach unten gegangen."

So glaubt der viermalige Weltmeister, dass er gar nicht so extrem zulegen müsse. Womit ihn auch nicht das Schicksal treffen wird, das am Ende Esteban Ocon ereilte: Ihm, der so stolz auf seine neue Muskelmasse gewesen war, sagte das Force India-Team schon während der ersten Testfahrten: "Bitte wieder zwei Kilo abnehmen, sonst sind wir zu schwer."