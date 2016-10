Formel 1 Hülkenberg offenbar vor Renault-Wechsel

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg steht offenbar vor einem Wechsel zu Renault. Der Force-India-Fahrer habe sich mit dem französischen Werksteam auf einen Zweijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison geeinigt, berichteten mehrere Medien, darunter Autosport.com und Motorsport.com. An seinen jetzigen Arbeitgeber Force India ist Hülkenberg eigentlich noch für die kommende Saison gebunden. Das Team hatte aber signalisiert, einem Abschied Hülkenbergs nicht im Wege stehen zu wollen.

Renault, das erst in diesem Jahr in die Königsklasse zurückgekehrt ist, gilt als einer der möglichen Profiteure des neuen Aerodynamik-Reglements ab 2017. In der laufenden Saison belegt Renault in der Konstrukteurs-WM lediglich den neunten Rang unter elf Teams.

Zuletzt hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass sich die Franzosen von ihrem Fahrergespann Kevin Magnussen und Jolyon Palmer am Saisonende trennen werden. Neben Hülkenbergs Namen fiel jüngst auch immer wieder der des 20-jährigen Franzosen Esteban Ocon, der bis zur Saisonmitte noch als Ersatzfahrer für Renault fungiert hatte.

Hülkenberg bestritt seit 2010 bislang 111 Formel-1-Rennen für Force India und Williams. Als beste Platzierung erreichte er dreimal den vierten Platz, zuletzt Ende August beim Großen Preis von Belgien in Spa.

Als Nachfolger für Hülkenberg ist Pascal Wehrlein von Manor im Gespräch. Der 21 Jahre alte Wehrlein ist Schützling des Force-India-Motorenpartners Mercedes und zudem eine wohl deutlich günstigere Alternative zum erfahrenen Hülkenberg. Mercedes werde für ihn die Verhandlungen führen, hatte Wehrlein zuletzt schon erklärt. Gesetzt ist bei Force India der Mexikaner Sergio Pérez.