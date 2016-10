Kontrollierter Sieg in Japan Rosberg 2.0 auf Titelkurs

Alle Schuhe blieben diesmal an den Füßen. Und allein das war wohl schon Grund genug für Nico Rosberg, in Japan unbedingt gewinnen zu wollen. "Ich habe keine Lust mehr, aus seinem Schuh zu trinken", sagte der 31-Jährige als Anspielung auf Daniel Ricciardo. Diese australische Sitte hatte der Red-Bull-Pilot dem deutschen WM-Spitzenreiter eine Woche zuvor bei seinem Sieg in Malaysia nähergebracht. "Deshalb werde ich jetzt sicherstellen, dass Daniel dieses Jahr nicht mehr gewinnt." Rosbergs Stimmung war nach seinem neuntem Saisonsieg in Japan hervorragend.

Wer möchte es ihm verdenken? Bereits am Start lief alles perfekt für den Deutschen. Sein ärgster WM-Rivale und Gegner um den Sieg, Lewis Hamilton, kam nur schleppend weg und fiel zwischenzeitlich bis auf Platz acht zurück. Somit war Red-Bull-Pilot Max Verstappen Rosbergs erster Verfolger. Nachdem sich die beiden in diesem Jahr schon einige harte Zweikämpfe geliefert hatten, konnte dem jungen Niederländer in Japan aber auch ein strategischer Kniff nicht zum Sieg verhelfen.

Red Bull versuchte, Verstappen mit einem früheren Boxenstopp an Rosberg vorbeizubringen. Doch der Mercedes-Kommandostand dachte mit und reagierte rechtzeitig. "Heute haben unsere Strategen keine Fehler gemacht", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Verstappen kam durch das Manöver zwar näher heran, ging jedoch nicht vorbei.

In der WM-Tabelle liegt Rosberg damit vor den letzten vier Saisonrennen 33 Punkte vor Hamilton. "Das ist ein relativ großer Vorsprung", gestand Wolff, der den Titelkampf aber noch lange nicht als entschieden ansieht: "Das haben wir ja schon alles erlebt: Es braucht nur einen Ausfall und einen Sieg für den anderen Fahrer und schon ist die WM wieder offen."

Einen ersten Erfolg durften Rosberg und sein Team an diesem Wochenende übrigens schon feiern: Mit dem Doppelpodium in Suzuka sicherte sich Mercedes zum dritten Mal in Folge den Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Die Silberpfeile haben 208 Punkte Vorsprung auf Red Bull. Das Verfolger-Team könnte im Bestfall noch 172 Punkte erreichen - und Mercedes damit schon jetzt nicht mehr einholen. Auch der Fahrer-Titel ist Mercedes seit Suzuka nicht mehr zu nehmen: Jetzt geht es auch rechnerisch nur noch um das Duell zwischen Rosberg und Hamilton.

WM-Endspurt: Statistik spricht für Rosberg

Abgesehen von Daniel Ricciardos Überraschungssieg in Malaysia hat Rosberg alle vier Rennen seit der Sommerpause gewonnen: in Belgien, Italien, Singapur und nun Japan. Aber nicht nur das: Rosberg siegte in jedem einzelnen dieser Grands Prix auf einer Strecke, auf der er in seiner Formel-1-Karriere zuvor noch nie triumphiert hatte.

Sein Teamkollege und Titelrivale Lewis Hamilton hatte sich hingegen in der Vergangenheit schon mindestens je zweimal auf diesen Kursen in die Siegerliste eingetragen und galt deshalb - und dank seiner deutlich ansteigenden Form - zur Sommerpause als klarer Favorit auf den WM-Titel. Doch Rosberg kehrte die Vorzeichen um.

"Im nächsten Rennen kann die WM schon entschieden werden", sagt Niki Lauda, Aufsichtsratsvorsitzender des Mercedes-Teams. "Wenn es bei Nico so weitergeht, wird Lewis ihn nicht mehr erwischen." Im Juli gewann Hamilton noch vier von vier Rennen und holte sich so die WM-Führung von Rosberg zurück. Seitdem zeigte der Deutsche zwischen Belgien (28. August) und jetzt Japan, dass auch er ähnliche Qualität zeigen kann wie der dreimalige Weltmeister.

Besser denn je zuvor: Der neue Rosberg

In den vergangenen Saisons trauten Rosberg nur wenige Experten im Fahrerlager zu, dass er es mit Hamilton über eine gesamte Saison gesehen aufnehmen könnte. Doch 2016 steht ein neuer Rosberg am Start. Einer, der nur noch von Rennen zu Rennen denkt, sich nicht von den Psychospielchen seines Teamkollegen ablenken lässt, und auf der Strecke selbst eiskalt dagegenhält. Zurückstecken und Hamilton das Feld überlassen? Das kennt der neue Rosberg 2.0 nicht mehr.

Seit Hamiltons drittem Titelgewinn in Austin vor einem Jahr hat sich bei Rosberg etwas verändert. Danach gewann er saisonübergreifend sieben Rennen am Stück, unter anderem auf den letzten drei Strecken der abgelaufenen Saison in Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Damit bewies Rosberg, dass auch er ähnlich dominieren kann wie sein vielgepriesener Teamkollege.

Jetzt geht es in zwei Wochen (21.-23. Oktober) wieder auf den Circuit of the Americas in Texas. Für Rosberg könnte sich dort ein Kreis schließen - erneut auf einer Strecke, auf der er bislang noch nicht siegen konnte. Ein weiterer Debüt-Triumph am Geburtsort des neuen, härteren und erfolgreicheren Nico Rosberg würde ihn einen riesigen Schritt weiter in Richtung seines großen Ziels bringen: seinem ersten Weltmeister-Titel.