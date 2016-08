Formel 1: Nico Rosberg gewinnt souverän in Belgien

Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Der Deutsche feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Teamkollege Lewis Hamilton, von Platz 21 gestartet, wurde Dritter hinter Daniel Ricciardo im Red Bull. Dadurch bleibt er in der WM-Wertung neun Punkte vor Rosberg. Einen bitteren Tag erlebte Ferrari: Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen wurden nach einem Unfall in der ersten Kurve nur Sechster und Neunter.

Der Start verlief chaotisch. Max Verstappen (Red Bull) fuhr von Position zwei nur langsam los, die Ferraris von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen gingen beide vorbei. Aber Verstappen konterte in der ersten Rechtskurve auf der Innenseite. Vettel lenkte früh ein, obwohl mit Räikkönen und Verstappen gleich zwei Wagen noch rechts von ihm fuhren. Dadurch kollidierten die beiden Ferraris, Vettel drehte sich, Räikkönen fiel zurück und musste dann in die Box. Der Stopp verlief problematisch und so ging der Finne mit einer Runde Rückstand auf dem letzten Platz liegend wieder auf die Strecke.

Aber auch Verstappens Wagen wurde beschädigt. So legte auch der Niederländer schon in der ersten Runde einen Stopp ein und fiel zurück. Während Rosberg an der Spitze schnell einen deutlichen Vorsprung herausfuhr, profitierte vor allem Nico Hülkenberg (Force India) von dem Unfall, er schob sich auf Rang zwei vor, wurde später aber von Ricciardo überholt. Lewis Hamilton, durch seine Strafversetzung vom vorletzten Platz ins Rennen gegangen, holte schnell auf.

Rennunterbrechung in Runde zehn

Durch einen Unfall von Kevin Magnussen (Renault) in Runde sechs und eine anschließende Safety-Car-Phase rückte das Feld wieder eng zusammen. Viele Fahrer nutzten diesen Moment für einen Boxenstopp. Am Ende der zehnten Runde wurde das Rennen aufgrund der Aufräumarbeiten dann sogar unterbrochen. Und so konnten in dieser Phase auch die restlichen Teams ihre Reifen wechseln.

Hamilton lag zu diesem Zeitpunkt bereits auf Platz fünf. Fernando Alonso, durch eine Strafe noch hinter Hamilton gestartet, lag sogar auf dem vierten Rang. Vettel hatte sich bereits auf Position elf vorgearbeitet, Verstappen hatte nur Platz 15 inne. Hinter dem Saftey Car ging es nach einer guten Viertelstunde wieder auf die Strecke.

In Runde 18 ging Hamilton an Hülkenberg vorbei und lag damit erstmals auf einem Podiumsplatz. Am Ende der 32. Runde überholte ihn der Deutsche zwar wieder, als Hamilton zum letzten Mal zum Reifenwechsel in die Box ging, nur wenig später hatte der Weltmeister seinen dritten Rang aber zurückerobert. Vettel setzte seine Aufholjagd fort, für die beiden Force-India-Piloten Hülkenberg (Platz vier) und Sergio Pérez (Platz fünf) reichte es aber nicht mehr. Alonso beendete sein beeindruckendes Rennen auf Position sieben.

In der WM-Wertung bleibt Hamilton damit weiter an der Spitze. Schon in der kommenden Woche kann Rosberg den nächsten Angriff starten. Dann kommt es am Sonntag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Monza zum Großen Preis von Italien.

