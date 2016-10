Formel 1 Rosberg gewinnt souverän in Japan

Nico Rosberg hat den Großen Preis von Japan gewonnen. Der Mercedes-Pilot fuhr zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und setzte sich vor Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Mercedes) durch. Sebastian Vettel wurde im Ferrari Vierter, sein Teamkollege Kimi Räikkönen belegte Rang fünf vor Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull.

In der WM-Wertung vergrößerte Rosberg seinen Vorsprung auf Hamilton damit auf 33 Punkte. Nun reichen ihm in den verbleibenden vier Rennen bereits vier zweite Plätze zum Weltmeister-Titel. Mercedes hat indes bereits in Suzuka den Konstrukteurs-WM-Titel perfekt gemacht.

Weltmeister Hamilton erwischte einen katastrophalen Start: Der Brite fiel von Rang zwei auf Platz acht zurück. Er landete hinter Räikkönen, der aufgrund einer Strafe nach einem Getriebewechsel von Position acht gestartet war. Rosberg verteidigte seine Spitzenposition problemlos. Auch Vettel startete gut. Er war vor dem Rennen ebenfalls strafversetzt worden - aufgrund seines Unfalls mit Rosberg in Malaysia. Vettel fuhr in den ersten zwei Runden allerdings bereits von Rang sechs auf drei vor.

Hamilton mit starker Aufholjagd

In der Folge erarbeitete sich Rosberg einen leichten Vorsprung vor Verstappen (Red Bull). Hamilton machte zwei Plätze gut, indem er seinen ersten Boxenstopp recht spät einlegte: Zu Beginn der 14. Runde ordnete er sich vor Räikkönen und Sergio Pérez (Force India), der direkt nach dem Start noch Dritter war, wieder ein. Kurz darauf überholte Hamilton auch Ricciardos Red Bull und Valtteri Bottas im Williams und war damit Vierter, zunächst allerdings mit deutlichem Rückstand auf das Führungstrio Rosberg, Verstappen und Vettel.

Auch nach dem zweiten Stopp blieb Rosberg vor Verstappen. Nach 30 Runden betrug sein Vorsprung knapp vier Sekunden. Hamilton kam unterdessen näher an Vettel heran - und zog bei dessen zweiten Boxenstopp sogar vorbei. Der Brite wechselte seine Reifen eine Runde vor dem Ferrari-Piloten und blieb nach Vettels Stopp in Runde 35 auf Rang drei. Damit lag er auf Podiumskurs.

Vettel setzte Hamilton unmittelbar unter Druck, der Weltmeister verteidigte jedoch gut, setzte sich schließlich ab und verkürzte dann sogar den Rückstand auf den Zweitplatzierten Verstappen schnell. Knapp zehn Runden vor dem Ende hatte Hamilton zum Niederländer aufgeschlossen. Aber Verstappen ließ ihn hinter sich, Hamiltons Attacke in der vorletzten Runde scheiterte. Damit behauptete Verstappen Rang zwei, Hamilton wurde Dritter.

