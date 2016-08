WM-Kampf in der Formel 1: Jetzt geht's um die Nerven

Es wirkte ein bisschen wie verkehrte Welt, was nach dem Großen Preis von Spanien in der Mercedes-Box zu beobachten war. Während Nico Rosberg erkennbar mit sich haderte, gab sich Lewis Hamilton locker und entspannt. Kurz zuvor hatten sich die beiden einmal mehr gegenseitig von der Strecke befördert. Das Rennen in Barcelona war für die Silberpfeile nach nicht mal einer Runde vorbei.

Eigentlich hätte es andersherum sein müssen. Rosberg hatte als WM-Führender zunächst nichts zu verlieren. Schließlich würde sein ärgster Konkurrent, Hamilton, ob des Ausfalls in der Gesamtwertung weiterhin auf Platz zwei hinter ihm zurückbleiben. Ganze 43 Punkte trennten die Mercedes-Fahrer. Kein Grund zur Sorge, eigentlich. Rosberg schien das anders zu sehen - vielleicht hat er es geahnt.

Etwas mehr als 100 Tage sind seitdem vergangen. 103, um genau zu sein. Heute führt Hamilton die WM an, mit 19 Punkten vor Rosberg, fast schon souverän. Es fühlt sich jedenfalls kaum noch so an, als würde der Deutsche die Formel 1 in diesem Jahr dominieren. Dabei war genau das zu Beginn der Fall gewesen: Der Große Preis von Spanien war das erste Rennen der Saison, das Rosberg nicht gewann. Vier Siege in Folge hatte er zuvor gefeiert - und danach in sieben Rennen nur noch einen. Alle anderen gewann Hamilton. Auch, weil Rosberg immer wieder Fehler machte.

Die Schuld am Crash in Spanien wollte niemand so recht auf sich nehmen. In Monaco hatte Rosberg noch Pech, wurde wegen eines technischen Defekts nur Siebter. Beim Großen Preis von Kanada kollidierte er wieder mit seinem Teamkollegen, genau wie in Österreich. Beide Male war es eher der Deutsche, der dabei zumindest ungeschickt aussah. In Großbritannien war Rosberg chancenlos und in Ungarn und Deutschland verlor er den Start - einmal eher unglücklich, dann mit durchdrehenden Reifen kläglich. Nutznießer war immer wieder: Lewis Hamilton.

Auch deshalb kühlte das Verhältnis zwischen den beiden immer weiter ab. Nach dem Großen Preis von Großbritannien verglich es Sky-Kommentator Sascha Roos mit dem Inneren eines Kühlschranks. Die Tatsache, dass Hamilton Rosberg nach dem Qualifying in Ungarn sogar bei den Rennkommissaren anschwärzte, zeugt davon, dass Roos vielleicht sogar noch untertrieben hat. Auf jeden Fall aber zeigt sie, dass sich der amtierende Weltmeister intern eine ganze Menge erlauben darf - und genau weiß, wie er seinen Teamkollegen verunsichern kann. In der Vergangenheit kam ihm diese angespannte Situation immer zu Gute. Das hat er dem Deutschen voraus.

Dabei hatte sich Rosberg so viel vorgenommen für die Saison. Er wollte weg vom Image des akribischen Tüftlers, des angespannten Grüblers. Ein bisschen mehr Lockerheit, ein bisschen mehr Unbefangenheit. Und vor allem: weniger Fehler. Das schien zu funktionieren. In den ersten vier Rennen der Saison fuhr Rosberg stark, konnte selbst enge Situationen für sich entscheiden und sich gegen Hamilton behaupten, ihn mit den eigenen Waffen schlagen. Verunsichern ließ sich der Brite davon nicht. Es schien fast, als hätte er geahnt, dass seine Zeit schon noch kommen würde. Rosberg dagegen hat den Faden verloren. Will er seine Chance wahren, muss er ihn wiederfinden.

Momentan spricht vieles dafür, dass Hamilton seine Führungsposition verteidigt. Zum Beispiel der Verlauf der bisherigen Saison, seine Form und seine mentale Verfassung. Hamilton geht mit Druck anders um, beständiger. Er macht weniger Fehler als Rosberg. Und seine beste Zeit steht eigentlich noch bevor. In seinen drei WM-Jahren - 2008, 2014 und 2015 - war er in der zweiten Saisonhälfte immer erfolgreicher als in der ersten. In Italien, Japan und den USA hat er jeweils die letzten beiden Rennen gewonnen. In Belgien geht er als Titelverteidiger an den Start. Diese Strecken liegen ihm.

Fehler darf sich der Brite allerdings kaum mehr erlauben, weder technische noch reguläre. Hamilton wird in der Startaufstellung beim Großen Preis von Belgien auf den vorletzten Startplatz strafversetzt, nachdem er bereits zum sechsten Mal in der laufenden Saison seinen Motor wechselt - fünf Aggregatswechsel sind laut den Fia-Statuten maximal erlaubt. Teamchef Toto Wolf hatte diesen Schritt aber bereits im Vorfeld angekündigt - weil auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Spa-Francorchamps leicht überholt werden kann. Darüber hinaus darf Hamilton keine Verwarnung mehr kassieren - in neun Rennen. Denn das würde ihn wiederum zehn Startplätze kosten. Die Chance für den Deutschen.

Unter diesen Voraussetzungen sind 19 WM-Punkte plötzlich doch schon wieder relativ wenig. Rosberg hat in den vergangenen vier Wochen Sommerpause sicher sehr oft darüber nachgedacht.