Formel-1-Sieg in Singapur Rosberg übernimmt die WM-Führung

Nico Rosberg ist beim Großen Preis von Singapur ein extrem wichtiger Sieg im WM-Rennen der Formel 1 gelungen. Der Mercedes-Pilot fuhr auf dem Marina-Bay-Stadtkurs zu einem Start-Ziel-Sieg. Titelrivale Lewis Hamilton landete nur auf dem dritten Platz - und so hat der Deutsche mit acht Punkten Vorsprung wieder die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Hinter Rosberg, der schon im Qualifying mit einer überragenden Runde ein Ausrufezeichen gesetzt hatte, landete Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo auf dem zweiten Platz und stand zum insgesamt fünften Mal in dieser Saison auf dem Podium. Rang vier sicherte sich Kimi Räikkönen im Ferrari. Der Finne hatte Hamilton zwischenzeitlich nach einem Bremsfehler des Titelverteidigers überholt - konnte seinen Vorsprung aber nicht bis ins Ziel retten.

Rosberg und Hamilton hatten während des Rennens immer wieder mit Bremsproblemen zu kämpfen, am Ende kamen beim Deutschen auch noch Reifensorgen hinzu. Ricciardo, Hamilton und Räikkönen waren insgesamt viermal an der Box, Mercedes verpasste bei Rosberg jedoch den richtigen Zeitpunkt für einen vierten Reifenwechsel. So musste der neue WM-Führende in den letzten Runden einen Angriff Ricciardos fürchten, blieb letztlich aber vorne.

AP Nico Hülkenberg verlässt seinen zerstörten Force-India

Nico Hülkenberg war in einen Startunfall verwickelt. Beim Versuch, Plätze gutzumachen, geriet Hülkenberg zwischen die beiden Toro-Rosso, kollidierte mit Carlos Sainz und drehte sich spektakulär, konnte aber das Wrack seines Force India unverletzt verlassen.

"Ich habe den besten Start des Jahres erwischt", sagte Hülkenberg bei Sky: "Aber dadurch bin ich auf einmal ins Toro-Rosso-Sandwich geraten, Sainz hat mich hinten links berührt und mich in die Mauer geschickt." Es sei "sehr bitter, wenn man nur 50 Meter weit kommt".

Sebastian Vettel, der im Qualifying wegen eines technischen Defekts keine komplette Runde fahren konnte und aus der letzten Reihe starten musste, konnte mit seinem Rennen zufrieden sein. Der Ferrari-Pilot wechselte nur zweimal die Reifen, sparte deshalb viel Zeit und fuhr am Ende auf Rang fünf - einen Platz vor Max Verstappen (Red Bull).