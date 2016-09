Sieg in Monza: Rosberg nutzt Hamiltons Start-Patzer

Nico Rosberg hat erstmals in seiner Karriere den Großen Preis von Italien in Monza gewonnen. Der Mercedes-Pilot siegte vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel. Hamilton behält durch seinen zweiten Platz allerdings seine Führung im WM-Klassement, er hat nun 250 Punkte. Rosberg kommt auf 248.

"Es ist toll, hier in Italien zu gewinnen", sagte Rosberg nach dem Rennen, er habe einen "super Start" gehabt: "Von da an lief alles perfekt". Vettel versprach den begeisterten Tifosi nach seinem dritten Platz auch wieder Siege: "Ich kann nicht sagen, wann wir wieder gewinnen werden, aber wir werden gewinnen."

Auf der Ferrari-Hausstrecke hatte Weltmeister Hamilton einen Katastrophenstart hingelegt: Rosberg, die Ferrari-Piloten Vettel und Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas im Williams und Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo gingen an dem Briten vorbei. Von der Poleposition auf den sechsten Rang - so wurde Hamilton in seiner Karriere nur selten nach hinten durchgereicht. "Mein Start war ganz klar nicht gut", sagte er.

Die Folge: Hamilton musste sich mühsam Platz für Platz nach vorne kämpfen, während Rosberg an der Spitze kontinuierlich seinen Vorsprung auf die Verfolger ausbauen konnte. Nach zehn Runden lag der Deutsche bereits sieben Sekunden vor Hamilton, der Ricciardo zwar schnell schluckte, dann aber hinter Bottas festhing.

Ferrari kann nicht genügend Vorsprung herausfahren

Im Kampf zwischen Ferrari und Mercedes setzten die Italiener auf frühe Boxenstopps, die Strategie funktionierte bei Räikkönen auch problemlos, doch Vettels Reifenwechsel misslang. Der Stopp dauerte länger als gewöhnlich, wertvolle Sekunden gingen verloren. Der Deutsche hatte Glück, dass er dennoch knapp vor seinem Teamkollegen zurück auf die Strecke kam.

Danach lief es besser für Vettel, der nun rund eine Sekunde pro Runde schneller als Rosberg an der Spitze fuhr - und das zahlte sich aus: Nach dem ersten Stopp von Hamilton lag der Ferrari-Pilot wieder auf Rang zwei, auch Räikkönen zog an Hamilton vorbei. Rosberg konnte seine Spitzenposition hingegen auch trotz eines vergleichsweise langsamen Reifenwechsels verteidigen.

Nun mussten sich die Italiener beeilen: Ferraris Strategie sah noch einen weiteren Stopp vor, während Rosberg und Hamilton es bei dem einem Stopp belassen wollten. Vettel und Räikkönen mussten also einen Vorsprung vor dem lauernden Hamilton auf Rang vier herausfahren, knapp 17 Sekunden waren nötig.

Doch das gelang ihnen nicht. Nach dem zweiten Boxenstopp der Ferraris lag Hamilton wieder auf dem zweiten Rang. Seinem Teamkollegen Rosberg konnte er jedoch nicht mehr gefährlich werden, auch weil er sich an einer Schikane verbremste und dabei viel Zeit verlor. So blieb es beim Sieg des Deutschen.