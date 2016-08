Formel 1: Rosberg startet in Spa von der Polepostion

Nico Rosberg hat im Qualifying zum Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps alles dafür getan, das WM-Rennen in der Formel 1 wieder spannend zu machen. Der Mercedes-Pilot sicherte sich die Poleposition vor Max Verstappen im Red Bull und Kimi Räikkönen im Ferrari. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton muss dagegen aus der letzten Reihe starten und dürfte unter normalen Bedingungen nicht für den Sieg infrage kommen.

Verstappen, der in Belgien von vielen niederländischen Fans unterstützt wird, brach mit seinem zweiten Platz einen 55 Jahre alten Rekord. Der 18-Jährige ist der jüngste Formel-1-Fahrer, der von der ersten Startreihe aus ins Rennen geht.

Rosberg hat derzeit 19 Punkte Rückstand auf Hamilton, der Brite hatte vor der Sommerpause sechs der vergangenen sieben Rennen gewonnen. Sebastian Vettel verlor das Duell mit Teamkollege Räikkönen, startet von Platz vier aus, konnte aber immerhin Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull hinter sich lassen.

Hamilton hatte im Laufe des Wochenendes wegen des Austauschs diverser Teile an seinem Motor eine Strafversetzung um 55 Plätze erhalten. Mercedes nutzte damit eine Lücke im Reglement und der WM-Spitzenreiter geht mit frischen Teilen in die kommenden Rennen. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Spa tut Hamilton ein Start aus der letzten Reihe nicht so weh wie auf anderen Strecken, Überholmanöver sind gut möglich.

Mit Fernando Alonso wird neben Hamilton ein zweiter Weltmeister von der letzten Startreihe aus ins Rennen gehen. Der Spanier wurde um 35 Plätze nach hinten versetzt, zudem schaffte er wegen technischer Probleme keine gezeitete Runde.

Einen Achtungserfolg landete Pascal Wehrlein im Manor. Der deutsche Nachwuchsfahrer gewann das teaminterne Duell gegen Neuling Esteban Ocon deutlich - noch wichtiger war aber der Sprung in den zweiten Qualifying-Abschnitt. Wehrlein fuhr im Q1 sogar die achtbeste Zeit, kämpfte dann aber mit technischen Problemen und so sprang am Ende Platz 16 heraus.