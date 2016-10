Rosberg vs. Hamilton Abgeklärtheit gegen Kampfgeist

Nico Rosberg bemüht sich weiter, keinen Gedanken an diese einzigartige Titelchance zu verschwenden. Weltmeister in der Formel 1, wie sein Vater Keke im Jahr 1982. "Daran denke ich nicht", sagte der Silberpfeil-Pilot bereits vor dem Großen Preis der USA in Austin - den letztlich Teamkollege Lewis Hamilton gewann. Seit Wochen und Monaten erklärt er an jedem Rennwochenende immer und immer wieder seine Herangehensweise: "Ich denke nur von Rennen zu Rennen. Dann sehen wir, was am Ende herauskommt."

Während Hamilton mit seiner Bulldogge Coco durch das Fahrerlager spaziert und eine lange Reihe berühmter Gäste wie Schauspieler Christoph Waltz durch die Boxengasse führt, gibt es bei Rosberg keine VIP-Entourage und damit auch keine Ablenkung vom Wesentlichen. Seine volle Konzentration gilt dem Titelgewinn. Sein Pressebetreuer Georg Nolte, Physiotherapeut Daniel Schlösser und Vollgas im Cockpit - mehr gibt es nicht in Rosbergs Formel-1-Welt. Das ist allerdings nicht der einzige Unterschied zwischen den beiden WM-Rivalen.

Rosberg: Vertrauen in sein Können

Mit 33 Punkten Vorsprung reiste Rosberg in die USA, wo auf dem Circuit of the Americas in Texas das viertletzte Rennen der Saison ausgetragen wurde. Rosberg wusste bereits zu diesem Zeitpunkt, dass ihm in den verbleibenden vier Rennen theoretisch drei zweite und ein dritter Platz zum Titelgewinn reichen würden. Entsprechend musste er während des gesamten Rennens den Spagat zwischen sicherer Zielankunft und Risikobereitschaft in den Zweikämpfen abwägen. "Er ist in einer schwierigen Position", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. "Nico muss sicherstellen, dass er nicht ausfällt, das ist das Wichtigste."

Gleich in der ersten Kurve zeigte sich Rosbergs Zwiespalt: Hamilton startete von der Poleposition und verteidigte seine Führung nach dem Start. Dahinter versuchte Rosberg seinen WM-Rivalen anzugreifen, andererseits wollte er keine Berührung riskieren, die sein Rennen hätte beinträchtigen können. So rutschte innen Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo vorbei. "Möglicherweise spielte das auch eine gewisse Rolle in der ersten Kurve, als er eine Position verloren hat", sagte Wolff. Rosberg bestreitet, dass er zu Saisonbeginn anders gegen Ricciardo zu Werke gegangen wäre: "Definitiv nicht." Zu seiner berechnenden Fahrweise würde es aber passen.

Hamilton hat dagegen Blut geleckt, ist aber auch von Rosbergs Ergebnissen abhängig. Der Brite schaffte nicht nur seinen 50. Grand-Prix-Sieg, sondern auch seinen insgesamt vierten in Austin. Für ihn zählt in der WM-Schlussphase nur noch volle Attacke. Aber Zurückhaltung gehört ohnehin nicht zu Hamiltons Tugenden. "Ich musste meine gesamte Karriere kämpfen", sagte Hamilton. "Das ist nichts Neues für mich. Ich habe meine Titel nicht mit Glück gewonnen und meinen 50. F1-Sieg habe ich auch nicht mit Glück geholt. Dahinter steckt viel harte Arbeit mit meinem Team."

Aufgeben kommt im Wortschatz des dreimaligen Weltmeisters nicht vor. Er wird bis zur letzten Kurve beim Saisonfinale in Abu Dhabi kämpfen - so wie er 2008 seinen ersten Titel gegen Felipe Massa auf den Schlussmetern in Brasilien gewann. "In dem Moment, in dem du aufgibst, ist es gelaufen", sagt Hamilton. "Und ich gebe niemals in meinem Leben auf."

Hamilton: Die Angst fährt mit

Trotzdem sitzt dem Titelverteidiger die Angst im Nacken. Die Angst vor einem weiteren technischen Defekt, wie er ihn zuletzt in Malaysia erlebte. Ein Motorschaden kostete ihn den sicher geglaubten Sieg und wertvolle Punkte im Titelkampf gegen Rosberg. Als er in Austin die Ziellinie als Sieger überquerte, hörte sich Hamiltons erste Reaktion so an: "Danke! Danach habe ich das Cockpit gestreichelt und noch einmal wiederholt: Danke, dass du mich so weit gebracht hast."

Für den Briten war es der erste Sieg seit dem Großen Preis von Deutschland Ende Juli. Aber das Pendel kann schon am kommenden Wochenende in Mexiko wieder in Richtung Rosberg ausschlagen - immerhin gewann er dort im Vorjahr das Comeback-Rennen und startete eine Serie von saisonübergreifend sieben Siegen in Folge.

"Wenn ich einen Fahrer im Titelkampf auswählen müsste, würde ich Nico nehmen", sagt Wolff. "Aber das ist reine Wahrscheinlichkeit." Rosberg selbst macht sich keine Sorgen über die Aufholjagd seines motivierten Teamkollegen. "Ich bin nicht aufgeregt, ich wollte heute gewinnen - das hat leider nicht geklappt. Jetzt heißt es auf zum nächsten Rennen. Aber ich mache mir keine Sorgen, warum sollte ich besorgt sein?"