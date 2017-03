Formel-1-Pilot Wehrlein Sauber statt Silber

Kupplung

Es gibt statt bisher zwei nur noch einen Kupplungshebel - und keinerlei Programmierung für die Starts mehr. "Letztes Jahr war der Fahrer nur etwa für die ersten 50 Prozent verantwortlich, für die restlichen 50 der Ingenieur", erklärt Pascal Wehrlein. "Jetzt liegt alles bis zum Schluss in der Hand des Fahrers, in seinem Gefühl." Was Folgen haben werde: "Wenn man letztes Jahr mal zwei Plätze am Start gewonnen oder verloren hat, war das schon viel. Jetzt können es ganz schnell mal acht oder zehn werden."