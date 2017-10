Pascal Wehrlein hat es in die Formel 1 geschafft. Ohne die Millionen eines Gönners, Sponsors oder Investors - zumindest vordergründig. Wehrlein fuhr ein Jahr für das mittlerweile insolvente Manor-Team, in dieser Saison sammelte er für den Sauber-Rennstall bereits fünf WM-Punkte ein. Wie ist das möglich?

Zu Beginn der Karriere griffen die üblichen Mechanismen. "Ich fing mit acht Jahren an, Kart zu fahren und habe davor schon immer die Formel 1 im Fernsehen verfolgt", erzählt Wehrlein dem SPIEGEL. "Mit fünf Jahren war ich das erste Mal live am Hockenheimring bei einem Formel-1-Rennen auf der Tribüne und seitdem hatte ich den Traum, Formel-1-Fahrer zu werden."

Wehrleins Familie musste in der Anfangsphase ebenfalls finanzielle Mittel beisteuern, doch der heute 23-Jährige wurde früh durch die ADAC Stiftung Sport

Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Motorsportler in verschiedenen Rennklassen zu fördern. Dafür stehen pro Jahr 500.000 Euro zur Verfügung. Außerdem werden die Piloten in Seminaren in Bereichen wie Fitness, Medienarbeit oder Sponsorenakquise geschult. Der ADAC setzt auf ein breites Netzwerk an Talentsuchern, Rennfahrer können sich aber auch bewerben. Ein Auswahlgremium entscheidet, wer unterstützt wird. 2017 profitieren insgesamt 33 junge Piloten von der Förderung. Berühmteste Stipendiaten: die Formel-1-Piloten Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg, die ihre Förderungssumme zurückbezahlt haben.



und die Deutsche Post Speed Academy

Eine neunköpfige Jury, unter anderem bestehend aus DTM-Pilot Timo Glock oder RTL-Moderator Kai Ebel, wählt seit 2004 aus verschiedenen Nachwuchsserien sechs oder sieben Rennfahrer aus. Es geht um eine Fördersumme von 200.000 Euro, die in drei Wertungsrunden auf die jeweils besten vier Talente verteilt werden. Zudem werden die Leistungen in diversen Workshops bewertet, wo es um Technik, Medienarbeit oder Fitness geht. 2017 wird mit Sophia Flörsch erst zum zweiten Mal eine Rennfahrerin gefördert.



gefördert. "Ohne diese Nachwuchs- und Förderprogramme wäre ich nicht dort, wo ich heute bin", sagt Wehrlein.

Im Alter von 15 wechselte er in den Formel-Sport, feierte auch dort Erfolge und kam 2012 in die Formel 3. Und wieder öffnete ihm sein außerordentliches Talent eine wichtige Tür: Wehrleins damaliger Rennstallbesitzer Mücke, der auch schon Vettel in seinem Team hatte, stellte den Kontakt zu Mercedes her und so fand das in Baden-Württemberg geborene Talent als Lokalmatador einen Platz im Förderprogramm der Stuttgarter. Für Wehrlein der Jackpot.

"Ohne Mercedes hätte ich niemals die Chance bekommen, in der Formel 1 zu fahren."

Mücke lobt die großen Teams für ihr Engagement, das im Fall von Vettel, Verstappen und eben Wehrlein Formel-1-Karrieren möglich gemacht hat: "Egal ob es Mercedes, Red Bull oder Ferrari ist - diese Teams lassen es zu, dass Talent vor finanzieller Kraft steht." Auf den ersten Blick sieht das so aus, allerdings agieren die Teams vor allem aus Eigeninteresse. Der Wettbewerb unter den begabtesten Nachwuchsfahrern ist hart, nur die Besten setzen sich durch und am Ende soll das - in den Mantel einer Talentförderung gehüllte - Investment maximalen Erfolg bringen, sprich den Weltmeistertitel.

Wehrlein hat es in die Formel 1 geschafft. Sein eigener Karriereplaner ist er deshalb nicht. Die Abhängigkeit von Mercedes sorgt dafür, dass nur wenige Cockpits für ihn infrage kommen. Das Sponsorengeld für einen Paydriver-Platz hat Wehrlein nicht, zu anderen Topteams könnte er nur wechseln, wenn er mit Mercedes bricht. So musste er damit leben, dass ihn die Silberpfeile 2016 sehr spät zu Manor vermittelten. Ein Jahr später verweigerte ihm Mercedes - nach dem Rücktritt von Nico Rosberg - wegen Unerfahrenheit das Cockpit im eigenen Team, um ihn dann kurz vor Saisonstart bei Sauber unterzubringen.

Und im kommenden Jahr? Wehrlein weiß es nicht. Er muss wieder auf das Verhandlungsgeschick von Mercedes hoffen. "Es gibt immer noch nichts Neues, aber in den nächsten Wochen wird sich sicher etwas entscheiden." Williams wäre als Motorenkunde von Mercedes eine logische Wahl, dort drängt Sponsor Martini aber auf mindestens einen Fahrer über 25, um weltweit Werbung für Alkohol machen zu können. Der - auch wegen der Finanzkraft seines Vaters - gesetzte Stroll ist gerade 19 Jahre alt geworden, Wehrlein ist 23.

Im teuersten Sport der Welt kann auch das Alter zum Stolperstein werden.

So weit will Laurent Anderson, der Vater des Kart-Talents Maximilian, nicht denken. Er weiß, wie klein das Nadelöhr auf dem Weg an die Spitze des Motorsports ist. In dieser Saison gibt es 20 Cockpits in der Formel 1. Ob der ehrgeizige Vater auch weiß, wie hoch das finanzielle Risiko auf dem Weg sein kann? "Wir wissen, was auf uns zukommt", sagt Anderson.

Überzeugt wirkt er dabei nicht.