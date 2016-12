Nach Rücktritt des Formel-1-Weltmeisters Wehrlein traut sich Rosberg-Nachfolge zu

Formel-1-Neuling Pascal Wehrlein hält sich für einen Kandidaten für die Nachfolge von Weltmeister Nico Rosberg bei Mercedes. "Eine Saison in der Formel 1 ist nicht viel, aber ich fühle mich bereit für den Job und selbstbewusst", sagte der 22-Jährige am Sonntagabend bei einer Gala des Fachmagazins "Autosport" in London.

Wehrlein verwies zudem auf seine Einheiten im Silberpfeil bei Reifentests für die kommende Saison. Der Deutsche stammt aus dem Mercedes-Nachwuchsprogramm, 2016 absolvierte er seine Formel-1-Debütsaison bei Manor. Nach dem überraschenden Rücktritt von Rosberg suchen die Silberpfeile einen neuen Teamkollegen für Lewis Hamilton.