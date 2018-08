Formel 1 Gasly wechselt zu Red Bull

Er ist 22 Jahre jung und hat erst 17 Formel-1-Rennen absolviert. Trotzdem wird der Franzose Pierre Gasly in der nächsten Saison in einem der schnellsten Autos sitzen. Gasly steigt von Toro Rosso zu Red Bull auf, um den zu Renault wechselnden Australier Daniel Ricciardo zu ersetzen.

"Für mich wird ein Traum wahr, ich bin so aufgeregt, in dieses Top-Team zu kommen", sagte Gasly. "Red Bull will immer um Weltmeisterschaften und Siege kämpfen, das will ich auch." Die Nachricht des Wechsels sorgte dafür, dass der Hashtag "FullGas" in Anspielung auf den Namen des Franzosen bei Twitter trendete. Bei Red Bull wird Gasly Teamkollege des 20-jährigen Niederländers Max Verstappen.

Gasly war 2013 zur Red-Bull-Nachwuchsakademie gekommen, in der vor ihm unter anderem Ricciardo und der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel ausgebildet worden waren. In der laufenden Saison sammelte der Franzose schon 26 WM-Punkte. Beim Großen Preis von Bahrain fuhr er als Vierter knapp am Podest vorbei.

"Seine herausragenden Leistungen dieses Jahr in seiner ersten vollen Formel-1-Saion haben seinen Ruf als einen der interessantesten jungen Fahrer im Motorsport nur verbessert", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner. Am Sonntag (15.10 Uhr, TV: RTL, Liveticker SPIEGEL ONLINE) kehrt die Formel 1 mit dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps aus der Sommerpause zurück.