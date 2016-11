Nach Trump-Wahl Formel-1-Pilot Pérez trennt sich wegen Tweet von Sponsor

Der mexikanische Formel-1-Pilot Sergio Pérez hat die Zusammenarbeit mit einem Sponsor aufgrund eines Tweets nach der US-Wahl aufgekündigt. Der Sonnenbrillen-Hersteller Hawkers hatte am Mittwoch nach dem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump geschrieben, die mexikanischen Bürger könnten "beim Bau der Mauer ihre weinenden Augen mit Hawkers-Sonnenbrillen schützen." Eine Anspielung auf Trumps Ankündigung im Wahlkampf, eine Mauer zwischen den USA und Mexiko bauen zu lassen.

Pérez, der bei Force India Teamkollege von Nico Hülkenberg ist, twitterte: "Was für ein übler Kommentar! Ich breche heute meine Beziehung zu Hawkers Mexiko ab. Ich erlaube niemandem, sich über mein Land lustig zu machen." Unterstützung erhielt er von Landsmann und Haas-F1-Pilot Esteban Gutiérrez, der den Pérez-Tweet mit einem "Sehr gut" kommentierte.

Hawkers arbeitet erst seit Kurzem mit dem 26-Jährigen zusammen, eine Sergio-Pérez-Kollektion ist Anfang des Monats auf den Markt gekommen. Das Unternehmen entschuldigte sich im Anschluss an Pérez' Kritik und bezeichnete den eigenen Tweet als "großen Fehler".

