Neue Formel-1-Pläne für gerechteren Wettbewerb Auf Kollisionskurs

Die angekündigte Pressemitteilung von Formel-1-Besitzer Chase Carey und Liberty Media war mit Spannung erwartet worden, sie sollte die Zukunft der Rennserie ab 2021 anzeigen. Doch was dann kam, war nichtssagend. Die Formel 1 sei reich an Historie, hieß es, man wolle "dieses Erbe schützen, pflegen und vertiefen", strebe "einen attraktiveren Sport" an, "mit dem Fan im Mittelpunkt".

Was sollte das heißen?

Die Antwort hatten die Teamchefs der Formel 1 zuvor bereits erhalten. In Bahrain war ihnen während eines 75-minütigen Meetings deutlich Konkreteres präsentiert worden, als man öffentlich bekanntgeben wollte. Wer hinterher das Mienenspiel der Bosse beobachtete, ahnte: Die Kleinen unter den Rennställen dürften mit den Plänen sehr zufrieden sein. Und bei den Großen herrschte wohl Zähneknirschen.

Beides lag vor allem an der wichtigsten Neuerung, die Liberty Media ankündigte: Die Einführung einer Kostenobergrenze von 150 Millionen Dollar pro Jahr pro Team. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was die Top-Teams aktuell ausgeben.

Ohne drastische Kürzungen wird es nicht gehen

Die Gehälter für Fahrer und leitende Angestellte sowie die Ausgaben für das Marketing sind davon zwar ausgenommen. Doch ohne drastische Personalkürzungen wird es nicht gehen. Mercedes etwa beschäftigt heute über 1200 Mitarbeiter in seinem Formel-1-Projekt. Deswegen sollen die Teams in zwei Etappen darauf hinarbeiten, sich über zwei Jahre hinweg gesund zu schrumpfen. Externe Aufpasser und drakonische Strafen im Falle von Überschreitungen sollen mögliche Betrugsversuche verhindern.

"Das ist es doch, was alle wollen - dass jeder wieder gewinnen kann", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner zu den Plänen. Die Idee dahinter: Wenn alle Rennställe wieder mit ähnlichen Budgets arbeiten, wird der Wettbewerb ausgeglichener und die Formel 1 insgesamt attraktiver. Dann wäre es womöglich vorbei mit der Dominanz von Mercedes.

Und auch bei Red Bull, wo man zumindest von Größe und Budget her ein bisschen zwischen den Fronten steht, sagte Motorsport-Koordinator Helmut Marko: "Die Ansätze und Ideen gehen in die richtige Richtung. Jetzt müssen weitere Gespräche folgen."

Mercedes und Ferrari treffen sich zur Krisensitzung

Bei jenen Teams, die das Geschehen in der Formel 1 beherrschen, schien die Stimmung hingegen unterkühlt. Interessanterweise nahm der Ferrari-Chef Sergio Marchionne an der Sitzung nicht selbst teil - angeblich, nachdem er schon im Vorfeld gehört hatte, dass es keine Diskussion, sondern nur eine Präsentation von Liberty Media geben würde. Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene folgte nach dem Meeting Mercedes-Teamchef Toto Wolff in den Hospitality-Bereich der Silbernen, wo man sich zusammen mit Mercedes-F1-Aufsichtsratschef Niki Lauda zur "Krisensitzung" traf.

Anschließend kommentierte Wolff die Pläne sehr vorsichtig. "Das sind jetzt alles Ideen, die auf dem Tisch liegen, über die man in den nächsten Jahren weiter sprechen muss", sagte er.

Getty Images Maurizio Arrivabene (vorne), Toto Wolff

Auch am Geldverteilungssystem der Formel 1, das bisher die Großen und Erfolgreichen deutlich begünstigte, wird geschraubt. Nach den Plänen von Liberty sollen alle Teams so viel Geld bekommen, dass sie nur noch 30 Millionen Dollar Sponsorengeld finden müssen, um die Budgetobergrenze zu erreichen.

Privilegien gibt es aber weiterhin - für die Motorenhersteller insgesamt und für Ferrari im Besonderen: Den Italienern, deren Chef Marchionne immer wieder mit Ausstieg gedroht hatte, sollte die Scuderia ihre Sonderbehandlung verlieren, kam man mit einem Kompromiss entgegen. Ferrari kassiert demnach als dasjenige Team mit der größten Historie und als Motorenhersteller doppelt. So dürfte Ferrari auf einen Bonus von rund 50 Millionen Dollar kommen, das entspricht etwa der Hälfte der derzeitigen Sonderzahlungen. Die Motorenhersteller erhalten eine Aufwandsentschädigung von zehn Millionen Dollar.

Diese Extraeinnahmen dürfen die Werksteams aber nicht dazu nutzen, ihre Autos schneller zu machen - die Sonderzahlung muss als Gewinn verbucht werden. Das sollte Marchionne zufriedenstellen, der stets betont, die Formel 1 müsse für Ferrari auch profitabel sein. Das neue Modell sollte deutlich mehr Gewinn abwerfen.

Auf der technischen Seite konzentriert man sich zunächst auf das zukünftige Motorenformat. Die Regeln für das Auto haben noch Zeit bis 2019. Die Motoren werden einfacher, lauter, kraftvoller. Sie sollen den Herstellern ermöglichen, einzigartige, aber dennoch kostengünstigere Triebwerke zu bauen. Die neuen Regeln sollen neue Teilnehmer - etwa Porsche, Lamborghini oder Aston Martin - und Kundenteams anlocken.

"Das ist der richtige Weg"

Der Schweizer Ex-GP-Pilot und langjährige Sky-TV-Experte Marc Surer glaubt, dass das Konzept grundsätzlich funktionieren könnte: "Das ist der richtige Weg, der hier eingeschlagen werden soll. Denn allen musste klar sein - so konnte es finanziell in der Formel 1 nicht weitergehen. Sonst hätten wir am Ende nur Werksteams, und wenn einige Hersteller entscheiden, dass die Formel 1 nicht mehr ins Marketingkonzept passt, stünde der Sport vor einem echten Problem", so Surer: "Die Zeiten, in denen ein Top-Team dreimal so viel Geld verbrennen kann wie ein Mittelfeldrennstall, wären vorbei."

Zweifel, ob die Pläne so auch tatsächlich umgesetzt werden können, bestehen im Fahrerlager dennoch. Die Fia allerdings unterstützt das Konzept, es heißt, es sei nicht verhandelbar. Die Teams hätten es zu akzeptieren - oder zu gehen.