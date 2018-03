Pressestimmen zur Formel 1 "Ein Meisterwerk Ferraris"

Hier sind die Pressestimmen zum Großen Preis von Australien:

Gazzetta dello Sport: "Glück ist im Sport niemals blind. Wenn man Glück mit einem genialen Einfall unterstützt, dann kann es zum Erfolg führen. Sebastian Vettel hat eine gute Chance genutzt und sie in Gold umgewandelt. Vettel löscht das Lachen auf dem Gesicht des Mercedes-Weltmeisters, der ihn zuvor arrogant provoziert hatte. Ein Schlag für Hamilton, der Australien als Verlierer verlässt und in seinem Stolz getroffen wird."

Corriere dello Sport: "Rote Sonne in Australien. Ferrari-Show zur Eröffnung der Saison. Dies kann wirklich das Jahr des WM-Titels werden. Nach einem Winter, in dem die silbernen Pfeile wegen ihres Potenzials Angst eingeflößt haben, ist es tröstend zu wissen, dass Mercedes nicht unbesiegbar ist. Der SF71H ist zwar kein phänomenales Auto, doch mehrere Aspekte geben Anlass zur Hoffnung. Das Team muss aber noch hart arbeiten, um den Titel zu erreichen."

Vettel feiert, Haas hadert Sieg zum Auftakt: Sebastian Vettel hat das erste Rennen der Formel-1-Saison gewonnen. Er landete vor Lewis Hamilton (Mercedes) und Teamkollege Kimi Räikkönen. Souveräner Start: Hamilton verteidigte seine Poleposition zunächst erfolgreich. Hinter ihm reihten sich die beiden Ferraris ein. Er war einer der Verlierer der ersten Runden: Max Verstappen. Der Niederländer verlor beim Start den vierten Platz an Kevin Magnussen, nach einem Fahrfehler war er wenig später nur noch Achter. Am Ende belegte der 20-Jährige den sechsten Rang. Debütant: Brendon Hartley war einer von vier Piloten, die erstmals als Stammfahrer in eine Formel-1-Saison gingen. Im Toro Rosso landete er auf Platz 15. Doppel-Aus für Haas: Erst musste der starke Kevin Magnussen wegen eines technischen Defekts das Rennen vorzeitig beenden. Dann erwischte es auch Teamkollege Romain Grosjean, der aus der Box fuhr, obwohl ein Reifen noch nicht fertig montiert worden war. Bitter für Haas: Beide Piloten waren auf sicherem Punktekurs. Als anschließend eine virtuelle Safety-Car-Phase ausgerufen wurde, wechselte Vettel die Reifen. Hamilton, der seinen Boxenstopp bereits hinter sich hatte, blieb auch nach Vettels Stopp hinter dem Ferrari-Piloten (Runde 25). Dunkle Wolken, blauer Himmel: Der befürchtete Regen blieb in Melbourne aus. Starker Auftakt: Fernando Alonso (vorne) fuhr im McLaren zum fünften Platz. Dabei hatte der Spanier in der Saisonvorbereitung immer wieder mit technischen Defekten zu kämpfen. Attacke: Hamilton versuchte, den ersten Platz zurückzuerobern, kam aber nicht mehr an Vettel heran. Am Ende trennten beide Piloten mehr als fünf Sekunden.

La Repubblica: "Vettel und Ferraris Kunst, den richtigen Augenblick beim Schopf zu packen. Glück muss man suchen, und Sebastian hat den richtigen Moment ergriffen. Der Erfolg ist einem ganzen Team zu verdanken, das mit Intelligenz das ganze Rennen bestritten hat. Jetzt muss das Vertrauen in das Auto wachsen."

Corriere della Sera: "Ein K.o.-Faustschlag beschert Vettel und Ferrari den Sieg. Es ist immer eine Frage des Augenblicks und der Aufmerksamkeit. Vettel wendet das Blatt und zeigt dabei Mut und Kaltblütigkeit. Das scheinbar unbesiegbare Mercedes-Auto erweist sich als angreifbar. Was für eine Blamage für Hamilton!"

La Stampa: "Ein Meisterwerk Ferraris. Der Grand Prix in Australien ist zu einem Duell der Strategen geworden, das Ferrari im Kampf gegen den Favoriten Hamilton gewinnt. Raikkönens dritter Platz macht die Leistung perfekt. Der Auftaktsieg ist ein wenig, als habe Ferrari eine gute Note am ersten Schultag bekommen, obwohl die Hausaufgaben in den Sommerferien nicht erledigt wurden. Ferrari hat ein gutes Auto, das noch entwickelt werden muss."

ENGLAND

The Telegraph: "Für ein Team, das sich seit langem für seine Akribie und Detailversessenheit rühmt, war das nicht gerade der beste Tag. Unter all den Gründen für eine Niederlage ist der Berechnungsfehler einer Software ein neuer. Nebenbei zeigte das auch mal wieder: Manchmal ist die Formel 1 selbst ihr härtester Gegner. Am ersten Tag einer neuen Saison, die aufregenden Rennsport bringen soll, wird nach dem Grand Prix nur über Deltas und Algorithmen gesprochen. Das ist das Gegenteil von dem, was die neuen Besitzer Liberty Media erreichen wollen."

The Guardian: "Verwirrt und untröstlich, diese Gefühlslage nach dem ersten Saisonrennen hatte Lewis Hamilton mit Sicherheit nicht erwartet. Sein berechtigter Optimismus an einem lange Zeit dominanten Wochenende wurde innerhalb weniger Sekunden erschüttert. Ferrari und Vettel zeigten indes, dass sie trotz eines Geschwindigkeitsnachteils wieder alles tun werden, um ihren Rivalen Mercedes zu bekämpfen."

Daily Mail: "Trotz allem bleibt Hamilton der absolute Favorit auf den WM-Titel in diesem Jahr. Er hat das schnellste Auto und ein Team, dessen Entwicklungsfähigkeit in der Formel 1 ihresgleichen sucht. Was der Sonntag aber auch zeigte, ist, dass der Titelkampf vielleicht doch enger wird als erwartet. Hamilton wird sich zumindest strecken müssen."

So schneiden die 20 Fahrer ab Platz 20: Marcus Ericsson

Bereits im vierten Jahr in Folge geht der Schwede für Sauber an den Start. Die Ergebnisse rechtfertigen diese Treue kaum, in allen drei Sauber-Saisons holte Ericsson weniger WM-Punkte als sein jeweiliger Teamkollege. Doch weil er gute Kontakte zu den schwedischen Anteilseignern hält, behält Ericsson auch in dieser Saison sein Cockpit. Sauber konnte den Abstand zu den anderen Teams nicht verringern und so fährt der 27-Jährige wieder hinterher. Platz 19: Charles Leclerc

Pascal Wehrlein konnte sich nicht bei Sauber halten, auch weil das Team unter dem neuen Boss Frédéric Vasseur die Verbindung zu Motorenlieferant Ferrari stärken wollte. Deshalb übernimmt mit Leclerc ein Nachwuchsfahrer aus der Riege der Scuderia das zweite Cockpit. Die Testfahrten in Barcelona haben gezeigt, dass der junge Monegasse noch Eingewöhnungszeit braucht, doch sein Talent reicht, um Ericsson zu schlagen. Mehr Erfolg verhindert das schwache Auto. Platz 18: Sergey Sirotkin

Nach dem Aus von Daniil Kvyat in der Red-Bull-Familie rückt mit Sirotkin ein Neuling nach und vertritt Russland in der Formel 1. Der 22-Jährige muss mit dem Makel leben, nur wegen seiner angeblich 15 Millionen Euro an Sponsorengeldern den Weg ins Cockpit des klammen Williams-Teams geschafft zu haben. Der Rennstall stellt dagegen Sirotkins gute Ergebnisse in Testfahrten als Einstellungskriterium heraus. Teamkollege Lance Stroll hilft das Plus an Erfahrung, um in dem unterlegenen Williams vor Sirotkin zu landen. Platz 17: Brandon Hartley

In Zeiten, in denen Formel-1-Neulinge immer jünger werden und wie Max Verstappen noch vor der Volljährigkeit eingestiegen sind, ist das Debüt des 28-jährigen Hartley als Stammpilot ein Sonderfall. Mit Toro Rosso gehörte der Neuseeländer zu den Überraschungen der Testfahrten in Barcelona, denn der bei McLaren so unzuverlässige Honda-Motor machte erstaunlich viele Kilometer möglich. Dabei hatte Hartley Probleme mit den Pirelli-Reifen. Das wird ihn zu Beginn ins Hintertreffen mit Teamkollege Pierre Gasly bringen. Platz 16: Lance Stroll

Auch der zweite Williams-Fahrer profitiert von den Millionen eines Sponsors, der gleichzeitig sein Vater ist. Stroll ist erst 19 Jahre alt, bringt durch zahlreiche Testfahrten sowie 20 Rennen und 40 WM-Punkte in der vergangenen Saison jedoch viel mehr Formel-1-Erfahrung mit als Teamkollege Sirotkin. Das ist auch der entscheidende Vorteil im teaminternen Duell. Sein Auto ist über den Winter aber keineswegs besser geworden, deshalb wird er den zwölften WM-Platz nicht wiederholen können. Platz 15: Sergio Pérez

In den vergangenen Jahren konnte Force India Teams mit deutlich höherem Budget hinter sich lassen und sicherte sich zweimal in Folge den vierten Platz in der Konstrukteurswertung. Diese Serie wird reißen, weil Renault sein Potenzial besser ausschöpft und auch Haas und McLaren vorbeigezogen sind. Umso mehr kommt es für Force India auf die Leistung der Piloten an. Der erfahrenere Pérez hatte Teamkollege Ocon im vergangenen Jahr im Griff, 2018 läuft jedoch sein Vertrag aus und er beschäftigt sich zu sehr mit Optionen für die Zukunft. Platz 14: Stoffel Vandoorne

Kaum ein teaminternes Duell scheint schon vor dem ersten Rennen so entschieden zu sein, wie das bei McLaren. Der Belgier ist ohne Frage talentiert, gegen einen motivierten Fernando Alonso ist Vandoorne jedoch chancenlos. Nach dem Motorenwechsel weg von Honda und hin zu Renault wird der Traditionsrennstall noch stärker auf Alonso setzen. Es ist ein wichtiges Jahr für McLaren, Vandoorne wird unter diesem Druck nur selten WM-Punkte beitragen. Platz 13: Esteban Ocon

Für den jungen Mercedes-Nachwuchsfahrer wird es eine entscheidende Saison. Galt 2017 noch als Einstiegsjahr, muss Ocon seinen Teamkollegen Pérez schlagen, um eine realistische Chance auf einen Platz bei den Silberpfeilen zu haben. Pascal Wehrlein hat er in der internen Mercedes-Rangfolge schon mal hinter sich gelassen. Und auch wenn der Force India schwächer als in den Vorjahren einzuschätzen ist und Ocon weniger Punkte holen wird, 2018 schlägt er Pérez und empfiehlt sich für höhere Aufgaben. Platz 12: Pierre Gasly

Auch wenn es in der Gesamtwertung nicht für die Top Ten reichen wird, Gasly wird bester Neuling der Saison und für Toro Rosso einige WM-Punkte einfahren. Die Kombination mit dem Honda-Motor funktioniert für die Italiener sehr gut, Gasly nimmt mit seinen Ergebnissen Einfluss auf den im kommenden Jahr angedachten Wechsel von Red Bull weg von Renault. Und wenn Max Verstappen oder Daniel Ricciardo das große Bullenteam mal verlassen sollten, könnte der talentierte Gasly nachrücken. Platz 11: Kevin Magnussen

Nach den Streitigkeiten mit Nico Hülkenberg und Fernando Alonso in der vergangenen Saison hat Magnussen in der Formel 1 einen Ruf weg: Er gilt als "Bad Boy", der zu viel Risiko eingeht und nach Kollisionen uneinsichtig reagiert. Auch deshalb dürfte es ein interessantes Jahr werden, denn plötzlich sitzt der Däne mit dem Haas in einem Auto, das regelmäßig in die Punkte fahren kann und von einigen Experten in der Teamwertung auf Platz vier angesiedelt wird. Realistisch ist maximal der fünfte Rang, auch weil Magnussen unter Druck einige Punkte liegenlassen wird. Platz 10: Fernando Alonso

Mit Renault- statt Honda-Motoren sollte bei McLaren alles besser werden. Schließlich standen die Japaner als Hauptgrund für die vielen Ausfälle und Strafen der vergangenen Saison fest. Die Testfahrten haben dann gezeigt, dass die Wahrheit wohl doch etwas anders ausgesehen hat. McLaren hat ein gutes Chassis, das dem Motor aber auch viel abverlangt. Alonso wird das alles egal sein, er will wieder regelmäßig in die Punkte fahren. Sollte es weiter an der Zuverlässigkeit hapern, könnte die Stimmung des Spaniers schnell kippen. Platz 9: Carlos Sainz

Der Anspruch bei Renault ist klar. In dieser Saison soll es für das Werksteam der Franzosen der vierte Platz in der Konstrukteurswertung sein, in den kommenden zwei Jahren soll dann auch wieder um Siege gefahren werden. Das ist derzeit ohne massive Ausfälle bei den Top-Teams nicht denkbar. Daran kann auch Sainz nichts ändern, der schon gegen Ende der vergangenen Saison zu Renault wechselte. Der Spanier verliert das Duell mit Nico Hülkenberg, liefert aber zuverlässig WM-Punkte. Platz 8: Romain Grosjean

Die ersten Trainingsläufe in Australien haben gezeigt, dass der Optimismus bei Haas berechtigt war. Grosjean lieferte auf der weichsten Reifenmischung im Qualifying-Modus exzellente Rundenzeiten ab. Für das Rennen muss das nicht so viel bedeuten, aber Haas und Grosjean sind schnell. Das kommt dem soliden Franzosen entgegen, der im vergangenen Jahr in einem deutlich unterlegenen Auto häufig zu viel wollte und Fehler produzierte. Platz 7: Nico Hülkenberg

Der zweite deutsche Fahrer im Formel-1-Feld ist schnell, daran gibt es keine Zweifel. Trotzdem fehlte in seinen vergangenen 135 Rennen immer mal wieder eine Kleinigkeit, um erstmals auf das Podium zu fahren. Dabei lag die Schuld nur selten bei Hülkenberg selbst. Sollte es bei Red Bull, Ferrari und Mercedes nicht zu gleichzeitigen Ausfällen kommen, könnte die Negativserie noch etwas andauern. Aber Renault hat viele Fortschritte gemacht und etabliert sich dank Hülkenbergs Konstanz auf dem Platz direkt hinter den Top-Teams. Platz 6: Kimi Räikkönen

Der Finne war der letzte Formel-1-Weltmeister im Ferrari. Das ist aber schon elf Jahre her und so langsam mehren sich die Zweifel, ob die Strategie der Scuderia, mit Räikkönen auf eine loyale, aber etwas zu langsame Nummer zwei zu setzen, richtig ist. Teamkollege Sebastian Vettel braucht das Gefühl, der Chef zu sein, aber für eine Verbesserung in der Konstrukteurswertung wäre etwas mehr interner Druck hilfreich. Ferrari sollte die Konstellation bei den Fahrern nach dieser Saison verändern. Platz 5: Daniel Ricciardo

In den vergangenen beiden Jahren holte der Australier jeweils mehr Punkte als Teamkollege Max Verstappen. Ricciardo glänzte mit beeindruckenden Überholmanövern, punktete aber vor allem regelmäßiger, weil er mit weniger Defekten zu kämpfen hatte und nahezu keine Fehler machte. Verstappen ist trotzdem der etwas talentiertere Fahrer und das wird sich in dieser Saison erstmals auch im Endergebnis widerspiegeln. Ricciardos Vertrag bei Red Bull läuft aus, ein Wechsel zu Ferrari oder Mercedes ist aber nicht sehr wahrscheinlich. Platz 4: Sebastian Vettel

Die Sehnsucht ist groß. Vettel will in die Fußstapfen von Michael Schumacher treten und endlich mit Ferrari den WM-Titel gewinnen. In Sachen Identifikation und Motivation könnte es für die Scuderia derzeit auch keinen besseren Fahrer geben, aber Vettel bekommt nicht das Gesamtpaket, das ihn zum Weltmeister machen kann. In der vergangenen Saison, als er tatsächlich nah dran war, leistete sich der 30-Jährige dann aber auch selbst einige wenige Fehler, die Konkurrent Lewis Hamilton in die Karten spielten. Platz 3: Valtteri Bottas

In seiner Premierensaison für Mercedes dauerte es bis zum vierten Rennen, ehe Bottas mit dem ersten Sieg die Erwartungen erfüllte. Wobei der Finne nicht verpflichtet wurde, um eine offene Konkurrenzsituation mit Lewis Hamilton auszufechten. Bei den Silberpfeilen wird es nie offen gesagt, aber Bottas ist die Nummer zwei. Nun scheint Mercedes wieder das beste Auto zu haben, WM-Platz zwei wäre die logische Konsequenz. Doch Bottas muss sich erneut hinter einem Konkurrenten aus einem anderen Team einreihen. Platz 2: Max Verstappen

Sieben Ausfälle musste der Niederländer im vergangenen Jahr verkraften. Das und der zu große Rückstand auf Mercedes und Ferrari zu Saisonbeginn kosteten Verstappen eine bessere Platzierung in der WM-Wertung. Das soll nun besser werden, Red Bull will schon ab Australien konkurrenzfähig sein. Mit einem Verstappen, der sein außerordentliches Talent in die richtige Bahnen lenkt und in Zweikämpfen nicht mehr überdreht. Der 20-Jährige wird immer reifer, zum WM-Titel reicht es aber noch nicht. Platz 1: Lewis Hamilton

Der vierfache Weltmeister wird am Ende der Saison mit Juan Manuel Fangio gleichziehen und Titel Nummer fünf einfahren. Hamiltons Lockerheit, seine Extravaganzen, die Coolness auf der Rennstrecke - all das macht ihn zum Superstar der Formel-1-Szene. Und nun stellt ihm Mercedes erneut das beste Auto im Feld zur Verfügung, da kann nur die Weltmeisterschaft herausspringen.

FRANKREICH

L'Équipe: "An diesem Tag hätte Sebastian Vettel wohl auch im Lotto gewonnen. Der Deutsche ist ein guter Analytiker und ein großer Champion, er bezeichnete seinen Sieg als glücklich, und das war er zweifellos. Er gewann ein Rennen, das eigentlich schon seinem Konkurrenten versprochen war."

SCHWEIZ

Neue Zürcher Zeitung: "Hamilton scheitert am Rechnen - Vettel siegt zur Verblüffung aller. Das Rennglück allein, das Ferrari in den letzten Jahren in ähnlichen Situationen eher nicht hold gewesen war, hätte nicht dazu gereicht, um die sportlichen Verhältnisse auf einen Schlag umzukehren. Hinzu kam eine ungekannte Schwäche beim Dauer-Siegerteam Mercedes: ein Rechenfehler, der von den Strategen vor Ort und in der Datenkommandozentrale n England begangen worden war."

Blick: "Dieser Formel-1-Auftakt macht Lust auf mehr! Vettel klaut Hamilton nach Boxenstopp-Drama den Melbourne-Sieg. Die Saison hat mit einem Knall begonnen."

ÖSTERREICH

Kronenzeitung: "Auch in der Formel 1 wiederholt sich Geschichte. Wie im Vorjahr hat Ferrari-Star Sebastian Vettel in Melbourne den Pole-Setter Lewis Hamilton ausgetrickst. Dabei wirkte der zuvor unantastbar."

Zusammengestellt vom SID