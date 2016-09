Formel 1 "Rosberg, der König der Nacht"

Die internationalen Pressestimmen zum Großen Preis von Singapur:

ENGLAND

The Times: "Unter dem gleißenden Flutlicht des Marina Bay Circuit wurde die Transformation dieser Formel-1-Weltmeisterschaft abgeschlossen. Nico Rosberg war stets der Mann im Schatten, der tapfere, aber doch ewige Verlierer. Vielleicht hat sich das nun geändert. Der Deutsche hat vieles erreicht, jetzt fehlt nur noch der WM-Titel."

The Guardian: "Die Herausforderung Singapur verlangt eine perfekte Vorstellung der Fahrer, und Nico Rosberg meisterte diese Aufgabe wie kein anderer. Nach diesem Rennen kann man es kaum anders ausdrücken: Rosberg hat das Sagen. Die Dominanz über Hamilton an diesem Wochenende erinnerte an die Überlegenheit des Briten im vergangenen Jahr - als Hamilton souverän Weltmeister wurde."

Daily Telegraph: "Nico Rosberg würde sich den Regeln der Formel-1-Geschichte widersetzen, wenn er in diesem Jahr nicht den Titel holt. Kein Fahrer hat jemals acht Rennen in einem Jahr gewonnen und sich am Ende nicht gekrönt. Und kein Fahrer hat je die ersten vier Rennen einer Saison gewonnen, ohne am Ende Weltmeister zu sein."

The Independent: "Sollte Nico Rosberg im November seinen ersten WM-Titel gewinnen, wird er auf den Großen Preis von Singapur als entscheidenden Moment zurückblicken."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Rosberg, die Nacht eines Stars. Mit drei Siegen in drei Rennen steigt der Deutsche zum König der Formel 1 auf. Ruhig, ausgewogen und optimistisch: Sein außerordentlicher Charakter ist ideal für das Duell mit Hamilton, der wieder K.o. ist."

Corriere dello Sport: "Rosberg dominiert in Singapur und übernimmt die WM-Führung. Ferrari bestätigt sich auf Platz drei hinter Mercedes und - das ist besorgniserregend - hinter Red Bull. Rosberg ist der Protagonist, ihm gelang eine gigantische Pole Position. Er kehrt mit neuem Vertrauen an die Spitze der Formel 1 zurück."

Tuttosport: "Mutige Leistung Sebastian Vettels. Der Ferrari-Star startet als Letzter und erobert einen wertvollen fünften Platz. Wenn er nur ein besseres Auto hätte, könnte Vettel ernsthaft die Mercedes-Dominanz in Frage stellen."

La Stampa: "Rosberg erteilt Hamilton eine Lehre. Die WM hat einen neuen Herrscher, nach einem perfekten Rennen ist Rosberg wieder der Leader."

Corriere della Sera: "Rosberg ist in Bestform, während sein Teamkollege Hamilton in der Krise versinkt. Nico ist von Anfang bis zum Ende an der Spitze, er siegt, ohne überheblich zu werden. Er schont Motor und Reifen und führt den Silberpfeil zum Erfolg."

SPANIEN

Marca: "Rosberg hat die WM-Führung zurück, er hat nie aufgehört, an sich zu glauben. Der Deutsche hat gezeigt, wie viel Selbstvertrauen er hat. Und Hamilton muss langsam aufpassen, dass ihm der Titel nicht davonläuft. Vettel, der als Letzter startete, wurde zum Protagonisten der großen Aufholjagd des Rennens."

AS: "Rosberg springt an die Spitze. Er ist zurück, obwohl es schon danach aussah, dass Hamilton ihn wieder mal zur Verzweiflung treibt. Noch sechs Rennen folgen, mehr Emotion geht gar nicht."

Sport: "Ein meisterliches Rennen von Rosberg, ein brillanter Sieg. Die WM wird immer spannender. Vettel zeigte mit seiner phänomenalen Aufholjagd, welch großer Pilot er ist."

El Mundo Deportivo: "Triumph für Rosberg, Hamilton fand nie den passenden Rhythmus, um ein Kandidat auf den Sieg zu sein. Hervorragende Aufholjagd von Sebastian Vettel."

FRANKREICH

L'Équipe: "Rosberg, der König der Nacht. Rosberg, der künftige Weltmeister?"

ÖSTERREICH

Kurier: "Eiskalter Rosberg triumphiert in Singapur. Am Ende wurde es noch richtig eng. Von hinten stürmte Daniel Ricciardo heran, doch Nico Rosberg machte einmal mehr alles richtig."