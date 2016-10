F1-Pressestimmen zum Großen Preis von Malaysia "Champagner aus dem stinkenden Schuh"

MALAYSIA

New Straits Times: "Lewis wittert Sabotage."

GROSSBRITANNIEN

Daily Telegraph: "Lewis Hamilton wendet sich nach dem Desaster beim Grand Prix von Malaysia gegen Mercedes. In der drückenden Hitze von Sepang wurde Hamiltons Lunte entzündet und die Theorie befeuert, sein eigenes Team hätte sich gegen ihn verschworen."

Daily Mail: "Lewis Hamiltons Titelverteidigung hat sich in Rauch aufgelöst, und der Mercedes-Fahrer will Antworten von seinem Arbeitgeber."

The Guardian: "Alle Verschwörungstheorien, die unterstellen, Mercedes würde statt Lewis Hamilton als Weltmeister Nico Rosberg wollen, erhielten vom Champion selbst reichlich Munition."

The Sun: "Lewis Hamilton will Antworten von Mercedes, nachdem ihm ein Motorenfeuer den Rennsieg in Sepang geraubt hat."

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: "Vettel auf der Kippe, Hamilton unter Feuer, in Malaysia siegt Ricciardo. Seb in der Krise, aber es ist auch die Schuld von Ferrari. Ricciardo faltet Verstappen zusammen und lässt ihn aus seinem Stiefel trinken. Der führende Lewis wird von seinem Motor verraten, Rosberg, von Seb gerammt, holt auf und wird Dritter. Ist das schon die Vorentscheidung?"

La Stampa: "Eine Saison gegen Ferrari. Vettels Krise geht weiter. Der Grand Prix von Malaysia von Vettel dauert einen Kilometer. Zeit, um auf Rosberg aufzufahren, eine Radaufhängung zu zerbrechen und zu Fuß zur Box zurückzukehren."

SPANIEN

Marca: "Ein unerwarteter Motorschaden, 15 Runden vor dem Ende, verwandelt den sicheren Sieg Lewis Hamiltons in ein Drama. Seine Chancen, erneut den Weltmeistertitel zu holen, beginnen, sich genauso in Rauch aufzulösen wie das Triebwerk seines Mercedes."

El Mundo: "Ein Funke zwischen Sebastian Vettel und Nico Rosberg entzündet die Weltmeisterschaft nur 600 Meter nach dem Start - und eine Flamme im Rennwagen von Lewis Hamilton verbrennt sie ihm 40 Runden später."

ÖSTERREICH

Der Standard: "Selten ist Nico Rosberg für einen dritten Platz so vergnügt aufs Podest gehüpft wie am Sonntag nach dem Grand Prix von Malaysia. Knapp zwei Stunden zuvor war das 16. Saisonrennen für den deutschen WM-Spitzenreiter nämlich nach nur wenigen Metern eigentlich schon erledigt gewesen."

Die Presse: "Red Bull und die Sternstunde von Sepang."

SCHWEIZ

Blick: "Feuer-Drama um Lewis Hamilton. Pechvogel Hamilton wittert eine Verschwörung."

Tages-Anzeiger: "Der Sieger trinkt aus dem Schuh, und der Dritte ist der Gewinner."

NZZ: "Hamilton wittert eine Verschwörung."

Basler Zeitung: "Champagner aus dem stinkenden Schuh. Red Bull feiert in Malaysia einen Doppelerfolg, Ricciardo siegt vor Verstappen - während Hamilton eine Verschwörung wittert."