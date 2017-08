Formel 1 Räikkönen verlängert bei Ferrari

Ferrari hat den Vertrag mit Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen verlängert. Der 37 Jahre alte Teamkollege von Sebastian Vettel fährt auch in der nächsten Formel-1-Saison für die Scuderia, wie der Rennstall fünf Tage vor dem Großen Preis von Belgien (Sonntag, 14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL und Sky) mitteilte. Der Finne Räikkönen ist seit 2014 in Diensten von Ferrari - zum zweiten Mal. 2007 hatte er als bislang letzter Pilot den WM-Titel mit den Italienern gewonnen, 2010 war er in die Rallye-Weltmeisterschaft gewechselt.

Auch der vierfache Weltmeister Vettel soll dicht vor einer Vertragsverlängerung mit Ferrari stehen, die Unterschrift wird publikumswirksam beim Heimspiel in Monza Anfang September erwartet. Ferrari-Präsident Sergio Marchionne hatte nach dem Doppelsieg in Ungarn vor der Sommerpause jedenfalls keinen Zweifel daran gelassen, wie seine Mannschaft in Zukunft aussehen soll. "Wir haben zwei großartige Piloten, an einen Wechsel habe ich nie gedacht", sagte Marchionne der "Gazzetta dello Sport": "Ich glaube, sie wollen bleiben."

Auch Vettel hatte zuletzt stets betont, es werde hinsichtlich seiner Zukunft "keine großen Überraschungen" geben. Vettel fährt seit 2015 für Ferrari, er und Räikkönen gelten als Freunde.