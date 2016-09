Formel-1-Team Red Bull Der Antrieb ist zurück

Daniel Ricciardo hätte sicher am liebsten noch etwas länger gearbeitet. Eine Runde, das hätte dem Formel-1-Piloten vielleicht schon genügt. Nicht mal zwei Minuten wären das gewesen. Zwei Minuten, die sich vermutlich ausgezahlt hätten.

Beim Großen Preis von Singapur vor zwei Wochen sorgte Ricciardo im Red Bull für eine aufregende Schlussphase. Immer weiter schloss er als Zweitplatzierter die Lücke zum führenden Nico Rosberg. Am Ende fehlten nur noch 0,488 Sekunden. Knapper ist in dieser Saison noch kein Rennen zu Ende gegangen. Leider - aus seiner Sicht - dauerte der Singapur-GP nur 61 Runden.

So ging der Sieg wieder an Mercedes, und der war trotz all der Spannung der letzten Runden durchaus verdient. Rosberg hat seinen Teamkollegen Lewis Hamilton das gesamte Wochenende über dominiert.

Lücke zu Mercedes "beinahe halbiert"

Doch in der schon alltäglich wirkenden Siegesfeier der Silberpfeile ging eine Sache unter: Die starke Leistung von Red Bull, speziell von Daniel Ricciardo. Klammheimlich und im Schatten von Mercedes hat der Rennstall sein Auto auf eine neue Stufe gehievt. Schon jetzt geht es kaum noch darum, Ferrari im Kampf um Platz zwei zu schlagen. Teamchef Christian Horner spricht sogar schon von "der Lücke zu Mercedes", die man dieses Jahr "beinahe halbiert" habe.

Bereits die erste Saisonhälfte hat gezeigt, dass Red Bull deutlich besser unterwegs ist, als viele das erwartet hatten. Ihr Auto ist das einzige, das Mercedes bisher schlagen konnte, in Person von Max Verstappen in Barcelona. Und in Person von Ricciardo beim Qualifying in Monaco.

Barcelona, Monaco oder auch Singapur sind Strecken, auf denen der Red Bull gut funktioniert. Viele Kurven, schnelle Richtungswechsel und wenige Hochgeschwindigkeitsphasen, das passt perfekt zum ausgezeichneten Chassis, die der Bolide mitbringt. Doch während die gute Aerodynamik Vorteile bringt, krankte der RB12 in Sachen Endgeschwindigkeit. Das lag an der Motorenleistung. Ein heikles Thema bei Red Bull.

Vor einem Jahr stand die Zusammenarbeit mit Renault, dem Motorenlieferant, aufgrund der schwachen Leistung vor dem Aus. In der Konstrukteurs-WM schaffte es das Team gerade einmal auf Platz vier. Sogar mit einem kompletten Ausstieg aus der Formel 1 wurde gedroht. Die Schuld an der Misere trug Renault, hieß es damals. Doch heute kommt Horner aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Der Motor hat einen klaren Schritt nach vorn gemacht", sagte er "Autosport". Das sei auf die Fortschritte bei Renault zurückzuführen, die seit Ende der Vorsaison gemacht wurden: "Es hat eine Restrukturierung stattgefunden, die Philosophie hat sich verändert, es gibt neuen Input bei der Entwicklung." Das zahlt sich aus.

Die nächsten Rennen dürften Red Bull liegen

Schon zu Beginn der Saison ist Red Bull mit seinem Antrieb näher an Mercedes und Ferrari herangekommen. Gepaart mit dem Chassis sorgte das auch für erste Erfolge. Ein Motor-Update im Sommer hat das Team noch einmal nach vorne gebracht.

In der Konstrukteurs-WM liegt Red Bull derzeit 15 Punkte vor Ferrari. Auch bei den Fahrern ist Ricciardo vor Sebastian Vettel. Dazu dürften der Große Preis von Malaysia am Sonntag (9 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und die Rennen in Japan, Brasilien und Abu Dhabi den Red Bulls allein von ihrer Charakteristik her wieder entgegenkommen.

Und danach? Die Stärke in Sachen Chassis bestätigen, dazu den Motor noch mal verbessern: Dann ist der Kampf um Platz zwei Vergangenheit - und Red Bull 2017 wieder ein Titelkandidat, findet auch Horner: "Wenn sie (Renault, Anm. d. Red.) das noch einmal so hinkriegen, sollten wir die Lücke zu Mercedes weiter schließen können - zumindest zum Mercedes aus diesem Jahr. Wer weiß, was sie für kommendes Jahr in der Pipeline haben." Diesen Vorsprung hat Mercedes noch, wenngleich der auf der Strecke immer geringer wird.