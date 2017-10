Formel 1 Renault trennt sich von erfolglosem Palmer

Renault-Pilot Nico Hülkenberg bekommt schon beim Formel-1-Rennen in den USA einen neuen Teamkollegen. Jolyon Palmer wird nur noch den Grand Prix von Japan am Sonntag in Suzuka (7 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL und Sky) für das Werksteam bestreiten und anschließend für Carlos Sainz jr. weichen. Der aktuelle Toro-Rosso-Pilot wird somit bereits in Austin in zwei Wochen sein Debüt für die Franzosen geben. Dies gaben Renault und Toro Rosso bekannt.

Der Spanier Sainz steht schon seit Mitte September als Renault-Fahrer neben Hülkenberg für 2018 fest. Der Fahrerwechsel war Bestandteil eines Motorendeals zwischen Renault, Honda, McLaren und Toro Rosso. Der japanische Hersteller durfte außerhalb der Fristen des Motorsport-Weltverbands Fia zu Toro Rosso wechseln, dafür bekommt McLaren Renault-Motoren, was der französische Hersteller von einem Sainz-Wechsel abhängig machte.

Über eine vorzeitige Ablösung des 26-jährigen Palmer war bereits länger spekuliert worden. In fast zwei Jahren bei Renault holte der Brite insgesamt nur neun WM-Punkte, acht davon vor wenigen Wochen in Singapur, als er von den Ausfällen von Sebstian Vettel, Kimi Räikkönen und Max Verstappen profitierte. Für Sainz jr. wird Daniil Kvyat das freiwerdende Cockpit neben Pierre Gasly übernehmen. Gasly hatte den Russen im vergangenen Rennen in Malaysia ersetzt.