Neues Formel-1-Marketingkonzept Megashow in Texas

Bevor Lewis Hamilton seinen neunten Saisonsieg einfahren konnte, brauchte er etwas Geduld. Denn vor dem Start zum Großen Preis der USA gab es eine Zeremonie. Der Veranstalter hatte Box-Ringsprecher Michael Buffer einfliegen lassen, der mit seiner weltberühmten Stimme einen Formel-1-Piloten nach dem anderen vor der vollbesetzten Haupttribüne ankündigte.

"Es hat ein bisschen lange gedauert. Wir mussten hinter dem Tor warten", sagte Hamilton, der den Auftritt, begleitet von Nebel und Cheerleadern, dennoch sichtlich genoss. "Es war die Mischung der verschiedenen Reize des Sports, es war der Sexappeal, den der Sport lange Zeit vermissen ließ", sagte der Mercedes-Pilot.

Selten in der 67-jährigen Geschichte der Formel 1 wurde sie ihrem Spitznamen "größter Wanderzirkus der Welt" so gerecht wie in Austin. Doch es ist kein Zufall, dass die Formel 1 ausgerechnet im Jahr 2017 und ausgerechnet in den Vereinigten Staaten diesen Weg ging.

AFP Michael Buffer

Ein Rennen wie der Super Bowl

Seit Beginn der Saison gehört die Formel 1 dem US-amerikanischen Konzern Liberty Media. Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Formel-1-Bosses Chase Carey: den 86-jährigen Bernie Ecclestone vom Geschäftsführer zum Ehrenpräsidenten zu degradieren, der nichts mehr zu sagen hat.

Dafür installierte Carey mit Ross Brawn und Sean Bratches ausgewiesene Experten für die Themen Technik und Marketing. Auf sportlicher und technischer Seite sind die Prozesse in der Formel 1 langwierig. Regeln brauchen Jahre Vorlauf, Ross Brawn arbeitet derzeit hinter den Kulissen an einer kleinen Revolution.

Die neuen Besitzer wollen auch bei den Events nachbessern. Immer mehr Rennen stehen in der Kritik, weil die Veranstalter nicht genügend Tickets verkaufen. Mancherorts werden deshalb inzwischen Konzerte mit der Formel 1 kombiniert. Doch die neuen Besitzer wollen mehr: Jedes Rennen soll ein großes Ereignis werden, ähnlich dem Super Bowl.

Auch Bill Clinton war da

Bei den ersten 16 Rennen dieser Saison gab es jedoch nur kleinere Maßnahmen: Im Fahrerlager wurden Tischtennisplatten oder eine Bar mit Freibier aufgebaut. Doch davon hatten nur wenige auserwählte Fans etwas, die auch in den hermetisch abgeriegelten VIP-Bereich vordringen dürfen.

Beim Großen Preis der Vereinigten Staaten hingegen nahmen die Bemühungen neue Dimensionen an. Für das Konzert von Popstar Justin Timberlake am Samstag wurde sogar die Qualifikation um zwei Stunden nach hinten verschoben. Bislang waren derartige Schritte für den traditionsbewussten Motorsport undenkbar.

AFP Usain Bolt (l.) und Lewis Hamilton

Die große Show hatte schon Stunden vor dem Rennen begonnen. Lewis Hamilton, der einzige Weltstar der Szene, fuhr den zurückgetretenen Sprint-Weltrekordler Usain Bolt in einem Sportwagen um die Strecke. Bolt konnte seine Begeisterung nicht verbergen - und war längst nicht der einzige Star in Texas. Die Liste der prominenten Rennbesucher war lang wie noch nie. So war auch Ex-US-Präsident Bill Clinton dabei.

"Es hat die Fans angeheizt"

Das Rennen, bei dem sich die WM-Rivalen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel sehenswerte Zweikämpfe lieferten und bis zur letzten Kurve nicht klar war, welche Piloten auf dem Podium stehen würden, trug zum Gesamtspektakel bei. Kritische Stimmen zur Formel-1-Show gab es kaum.

"Ich glaube, für die Fans ist es schön und es ist eine nette Idee", sagte Vettel, der mit Selbstinszenierung eigentlich nicht so viel zu tun hat. Auch die pragmatische Formel-1-Legende Niki Lauda konnte dem neuen Ansatz etwas abgewinnen: "Das war sehr gut, die neuen Ideen gefallen mir. Man muss sicherlich mehr um das Wochenende herum machen als nur Rennen fahren."

Die Veranstalter hielten die Balance, das Spektakel drumherum drängte den Sport nicht in den Hintergrund. "Es hat nicht vom Rennen abgelenkt und schien die Fans vor dem Rennen anzuheizen", sagte Red Bulls Teamchef Christian Horner. Bei aller Show blieb die Formel 1 im Mittelpunkt.

Doch der Teamchef des Marketing-Giganten Red Bull sieht auch Gefahren: "Ich weiß nicht, ob das bei allen Rennen gut ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es beispielsweise in Silverstone funktioniert." Für das showverwöhnte Publikum in Amerika passte die Inszenierung jedenfalls.