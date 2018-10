Sebastian Vettel muss im aussichtslos scheinenden Kampf um den Formel-1-Titel gegen Lewis Hamilton den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der Ferrari-Pilot wird in der Startaufstellung vor dem Rennen in den USA um drei Plätze strafversetzt, weil er im Training bei Roter Flagge zu schnell unterwegs war.

Die Rennkommission gab die Entscheidung nach einer Anhörung von Vettel bekannt. Die Rote Flagge ist im Motorsport das Signal zum Abbruch eines Laufs. Der Vorfall ereignete sich im ersten freien Training am Freitag.

Für Vettel wird es dadurch noch schwieriger, Hamilton doch noch vom Thron zu stoßen. Der britische Titelverteidiger hat vier Rennen vor dem Saisonende 67 Punkte Vorsprung auf den Deutschen. Gewinnt Hamilton am Sonntag (ab 20.10 Uhr im Liveticker auf SPIEGEL ONLINE; TV: RTL) auf seiner Lieblingsstrecke in Austin und kommt Vettel nicht über den dritten Platz hinaus, ist der WM-Titelkampf bereits entschieden. Das Qualifying findet am späten Samstagabend statt.

Bereits vor den ersten Trainings in Austin hatte sich Vettel realistisch angesichts seiner WM-Chancen gezeigt. Selbst wenn er alle Rennen gewinne, hänge es immer noch nicht an ihm und seinem Team, sagte der 31-Jährige. Wie Hamilton bereits in den USA Weltmeister werden kann, lesen Sie hier.