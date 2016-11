Formel 1 Ron Dennis muss McLaren verlassen

Der frühere Formel-1-Teamchef Ron Dennis muss als McLaren-Präsident zurücktreten. Die Mehrheit der Aktionäre zwang den Briten, seine Rolle an der Spitze des Unternehmens aufzugeben. Dennis war 35 Jahre Top-Funktionär bei McLaren, dessen Herz der Rennstall ist.

In einer Mitteilung beklagte der 69-Jährige nach dem entscheidenden Vorstandstreffen, dass er aus "zweifelhaften Gründen" aus seinem Posten gedrängt worden sei. Dennis hatte seit Wochen um seine Zukunft bei McLaren gekämpft, war aber zuletzt auch vor Gericht gescheitert. Unter der Regie von Dennis war McLaren neben Ferrari und Williams das erfolgreichste Formel-1-Team.

