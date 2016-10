GP von Japan Rosberg holt Poleposition vor Hamilton

WM-Spitzenreiter Nico Rosberg startet zum dritten Mal nach 2014 und 2015 von der Poleposition in den Großen Preis von Suzuka in Japan (Sonntag, 7 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE ). In 1:30,647 Minuten lag der Mercedes-Pilot im Qualifying 13 Tausendstelsekunden vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und dem Ferrari-Duo Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel.

"Es lief bisher sehr gut für mich an diesem Wochenende", sagte Rosberg nach der 30. Poleposition seiner Karriere: "Ich habe mich wohlgefühlt im Auto, die Balance stimmte, und das alles zusammen hat es mir ermöglicht, noch einmal eine solche Runde rauszuhauen, als es darauf ankam."

Hamilton sagte, dass "man auf dieser Strecke nicht vorne stehen muss, um zu gewinnen". Der Weltmeister weiß, wovon er spricht: Im vergangenen Jahr war Hamilton im Qualifying ebenfalls Zweiter hinter Rosberg und holte am Ende den Sieg.

Die Plätze fünf und sechs belegten die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Beide rücken beim Start allerdings eine Position nach vorne, da Sebastian Vettel wegen seiner Kollision mit Rosberg in Malaysia um drei Plätze zurückversetzt wird und somit als Siebter aus der vierten Reihe startet.

Nico Hülkenberg ist im Force-India-Mercedes Neunter, Pascal Wehrlein im Manor-Mercedes steht auf dem 22. und letzten Platz. "Bei uns ist irgendwie der Wurm drin", sagte Wehrlein: "Am Freitag streikte das Getriebe, heute die Bremsen, das ist ein bisschen frustrierend."