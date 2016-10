Formel 1 Rosberg wird Dritter und profitiert von Hamilton-Ausfall

Nico Rosberg hat seinen Vorsprung im WM-Rennen ausgebaut. Der deutsche Mercedes-Pilot wurde beim Großen Preis von Malaysia in Kuala Lumpur Dritter hinter den beiden Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Rosbergs Teamkollege Lewis Hamilton, der lange Zeit in Führung lag, fiel 15 Runden vor Ende des Rennens mit einem Motorschaden aus.

Rosberg erlebte einen Horror-Start: In der ersten Kurve fuhr ihm Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, der auf der Innenseite überholen wollte, ins Heck und drehte den Deutschen. Der Mercedes-Pilot konnte zwar weiterfahren, musste sich aber auf Position 17. einordnen. Für Vettel war das Rennen wegen eines Bruchs der Radaufhängung beendet.

Vettel erklärte den Unfall später damit, sich ganz auf den Zweikampf mit Verstappen konzentriert zu haben. "Leider war Nico früher als wir auf der Bremse. Dadurch, dass er seine Linie beibehalten hat, konnte ich den Unfall nicht mehr vermeiden", sagte der Ferrari-Pilot. "Es ärgert mich, nicht mehr im Rennen zu sein." Verstappen sagte später: "Sebastian ist verrückt." Die Rennkommissare leiteten eine Untersuchung gegen Vettel ein.

Zehn-Sekunden-Strafe für Rosberg

Großer Profiteur der Kollision war zunächst Hamilton, der seine Spitzenposition behielt und das Rennen vor Ricciardo, Räikkönen und Verstappen anführte. Sein WM-Konkurrent Rosberg musste sich mühsam nach vorne arbeiten - bis zur 17. Runde war der Deutsche auf den neunten Platz vorgefahren. In der 23. Runde lag er bereits auf Rang fünf.

Nach einem harten Überholmanöver, bei dem er dem vor ihm liegenden Räikkönen sogar ein wenig in den Wagen fuhr, lag Rosberg sogar auf Position vier. Für das Manöver bekam er jedoch eine Zehn-Sekunden-Strafe. Da Rosberg allerdings den Abstand auf Räikkönen ausbauen konnte, landete der Mercedes-Pilot in der Endwertung trotz der Strafe vor dem Ferrari-Piloten.

Dramatisch endete das Rennen für Hamilton, der lange Zeit an der Spitze lag, seinen Boliden dann allerdings mit einem Motorschaden abstellen musste. Flammen waren aus seinem Heck geschlagen. Die Red-Bull-Piloten Verstappen und Ricciardo, die sich zuvor hart bekämpft hatten, witterten ihre Chance und fuhren einen Doppelsieg ein. Rosberg rutschte aufgrund des Ausfalls von Hamilton auf den dritten Platz.

