FAQ zur Formel-1-Saison 2018 Hamilton wird gejagt, Halo gehasst

Am Sonntag startet die Formel-1-Saison mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne (7.10 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL). Titelverteidiger Lewis Hamilton und sein Mercedes-Team gelten wieder als Top-Favoriten, der Brite könnte wie Sebastian Vettel im Ferrari seinen fünften WM-Titel gewinnen. Hier finden Sie alle wichtigen Antworten zur sportlichen Situation, den Regeländerungen und den TV-Übertragungen.

Geht die Dominanz von Mercedes auch im fünften Jahr in Folge weiter?

Die Attraktivität einer Rennserie wie der Formel 1 ist an Spannung im Titelkampf gekoppelt. Da ging die vergangene Saison mit Ferraris starkem Start in die richtige Richtung. Im Jahresverlauf tauchte dann mit Red Bull ein drittes Team in den Siegerlisten auf. Die Hoffnung auf eine spannende Saison ist erneut groß, doch die Testfahrten in Barcelona lassen nur eine Annahme zu: Mercedes stellt das beste Gesamtpaket. Das liegt in erster Linie am Motor, der in der Verbindung von Top-Speed, Verbrauch und Zuverlässigkeit für die Konkurrenz kaum Angriffspunkte bietet.

Die Jagd auf den Silberpfeil Sportlich wird Sauber wohl nicht ganz vorn mitmischen, optisch zahlt sich die neue Kooperation mit Alfa Romeo jedoch bereits aus. Den Motor für den neuen Sauber C37 liefert Ferrari. Im Cockpit wird neben Marcus Ericsson nun Charles Leclerc Platz nehmen. Das neue Arbeitsgerät von Sebastian Vettel ist der Ferrari SF71H. Die 71 steht für das 71-jährige Bestehen von Ferrari und das H für Hybridelektrokraftfahrzeug. Optisch ist das Weiß zunehmend verschwunden und das Rot dunkler geworden. Tim Wiese würde sich pudelwohl fühlen im neuen Wagen von Sahara Force India, der wie schon im vergangenen Jahr ein zartes Rosa trägt. Im Wagen befindet sich ein Motor von Mercedes-Benz. Konventioneller geht es beim US-Team Haas zu. Der Haas VF-18 wagt optisch keine Experimente. Auch bei der Technik setzt man auf Experten: Die Teile stammen zu einem großen Teil von Ferrari. Auch der Motor kommt von den Italienern. Wie bereits im Vorjahr heißen die Piloten Romain Grosjean (l.) und Kevin Magnussen. Bereits der McLaren MCL32 war auf Orange und Schwarz getrimmt, der MCL33 erhöht den Orangeanteil noch mal deutlich. Ergänzt wird die Optik nun durch blaue Elemente. Der Motor wird nicht mehr von Honda kommen, sondern zukünftig von Renault. Die grünen Elemente wurden reduziert, der neue Wagen des Weltmeisters Lewis Hamilton (r.) ist wieder ein echter Silberpfeil. Im AMG F1 W09 EQ Power+ mit Mercedes-Motor wollen der Brite und der Finne Valtteri Bottas den Titel für Mercedes AMG Petronas Motorsport verteidigen. Der neue Wagen von Aston Martin Red Bull Racing hat optisch weniger mit der Eleganz des britischer Sportwagenherstellers zu tun und verkörpert eher den Power-Lifestyle-Ansatz des Brauseherstellers. Hier fährt ihn Daniel Ricciardo in Silverstone Probe. Gemeinsam mit Max Verstappen möchte der Australier für Überraschungserfolge sorgen. Diese Jungs fahren nicht für die Deutsche Post, sondern für das Renault Sport F1 Team. Nico Hülkenberg (l.) und Carlos Sainz werden im RS18 Platz nehmen, der als Nachfolgemodell des RS17 technisch lediglich minimal aufgerüstet wurde. Erinnert stark an eine fahrende Getränkedose: Im Red Bull Toro Rosso Honda nehmen Brendon Hartley (l.) und Pierre Gasly Platz. Der FW41 trägt die Initialen des Teamgründers Frank Williams und ist der neue Wagen von Williams Martini Racing. Optisch ist Hauptsponsor Martini mit seinen Farben prägend. Lance Stroll wird erneut im Cockpit Platz nehmen, Sergei Sirotkin tritt das Erbe des scheidenden Felipe Massa an.

Wie groß die Abstände zwischen den drei Top-Teams tatsächlich sein werden, ist vor dem Saisonstart in Australien schwer zu sagen. In Barcelona war es deutlich kühler, Mercedes testete fast ausschließlich auf Reifen, die in Melbourne nicht eingesetzt werden und Sebastian Vettels absolute Bestzeit gibt die Kräfteverhältnisse nicht unter Rennbedingungen wieder. In einer SPON-Prognose liegt Mercedes zu Saisonbeginn 0,5 Sekunden vor Red Bull, Ferrari liegt knapp hinter dem Team von Max Verstappen und Daniel Ricciardo.

Was passiert hinter den drei Top-Teams?

Hier hatte sich in den vergangenen Jahren Force India als stärkstes Mittelfeld-Team etabliert. Diese Serie dürfte in dieser Saison reißen, was vor allem an deutlichen Verbesserungen bei anderen Rennställen liegt. Bei den Testfahrten hinterließ etwa das Haas-Team einen hervorragenden Eindruck, doch sowohl die durchschnittlichen Fahrer Romain Grosjean und Kevin Magnussen wie auch der geringe finanzielle Rahmen lassen für Haas Platz vier in der Konstrukteurswertung unmöglich erscheinen.

Dort wird Renault landen, das Team um Nico Hülkenberg hat im Winter den größten Sprung gemacht. Bei McLaren ist dagegen Ernüchterung eingetreten, die Zuverlässigkeitsprobleme der vergangenen Saison hatten wohl nicht nur mit Motorenpartner Honda zu tun. Nun ist das Traditionsteam mit Renault-Motoren unterwegs, ist aber immer noch weit davon entfernt, konstant in die Punkte zu fahren. Am Ende des Feldes ist auch nichts Neues zu erwarten, Sauber droht die nächste Saison als Schlusslicht.

Welche Fahrer sind neu in der Formel 1?

An Saubers Chancenlosigkeit wird auch Charles Leclerc nichts ändern. Er ist der Nachfolger von Pascal Wehrlein, der die Formel 1 verlassen musste und künftig in der DTM fährt. Leclerc ist einer von vier neuen Piloten, wobei sich Pierre Gasly und Brendon Hartley nach dem Aus für Daniil Kvyat und dem vorzeitigen Wechsel von Carlos Sainz zu Renault schon gegen Ende der vergangenen Saison im Toro Rosso ausprobieren durften. Das finanziell angeschlagene Williams-Team setzt nach dem Rücktritt von Felipe Massa neben Lance Stroll mit Sergej Sirotkin auf einen zweiten sogenannten Paydriver, also Fahrer mit eigenen potenten Sponsoren. Eine gefährliche Konstellation, denn sportlich sind von diesem Duo im mutmaßlich zweitschwächsten Auto der Formel 1 keine Ausreißer nach oben zu erwarten.

Warum ist die Ablehnung beim Cockpitschutz Halo so groß?

Beim "Heiligenschein" handelt es sich um einen Titanbügel, der ringförmig über den Kopf des Fahrers gespannt und mit einer Strebe befestigt ist. So sollen die Piloten vor umherfliegenden Trümmerteilen geschützt werden. Die immer lauter werdenden Kritiker sagen, der Mehrwert an Sicherheit für die Fahrer sei nicht groß genug, um die ästhetische Verschandelung zu rechtfertigen. Zudem gibt es noch zu wenig Anhaltspunkte, ob das Sichtfeld der Piloten in allen erdenklichen Rennsituationen nicht eingeschränkt wird. Letztlich geht es den Kritikern aber vor allem um die Optik.

REUTERS Halo auf Sebastian Vettels Auto

Gibt es neue Regeln?

Nach der umfangreichen Reform 2017 wurde vor dieser Saison nur wenig geändert:

Motoren: Das Kontingent wurde von vier auf drei reduziert. Bei 21 Rennen muss ein Motor somit durchschnittlich siebenmal halten. Bei der komplexen Technik ein schwieriges Unterfangen. Setzt ein Team einen vierten Motor ein, gibt es Strafversetzungen.

Das Kontingent wurde von vier auf drei reduziert. Bei 21 Rennen muss ein Motor somit durchschnittlich siebenmal halten. Bei der komplexen Technik ein schwieriges Unterfangen. Setzt ein Team einen vierten Motor ein, gibt es Strafversetzungen. Strafen: Die Rückversetzungen in der Startaufstellung waren in der Vergangenheit mit bis zu 65 Plätzen bei nur 20 Autos ein großes Ärgernis. Das System wurde nun vereinfacht: Das Limit der Strafen durch Motoren- oder Getriebewechsel wird auf 15 Plätze reduziert, dann rücken die Piloten ans Ende des Feldes. So soll es für die Zuschauer wieder übersichtlicher werden. In der zweiten Saisonhälfte drohen durch das Motorenlimit allerdings wieder sehr viele Strafen.

Die Rückversetzungen in der Startaufstellung waren in der Vergangenheit mit bis zu 65 Plätzen bei nur 20 Autos ein großes Ärgernis. Das System wurde nun vereinfacht: Das Limit der Strafen durch Motoren- oder Getriebewechsel wird auf 15 Plätze reduziert, dann rücken die Piloten ans Ende des Feldes. So soll es für die Zuschauer wieder übersichtlicher werden. In der zweiten Saisonhälfte drohen durch das Motorenlimit allerdings wieder sehr viele Strafen. Design: Zwei aerodynamische Besonderheiten wurden aus ästhetischen Gründen verboten. 2018 gibt es keine Heckfinnen und T-Flügel vor dem Heck mehr.

Zwei aerodynamische Besonderheiten wurden aus ästhetischen Gründen verboten. 2018 gibt es keine Heckfinnen und T-Flügel vor dem Heck mehr. Reifen: Lieferant Pirelli hat das Sortiment auf neun Reifen erhöht, an einem Rennwochenende dürfen aber weiterhin nur drei Mischungen eingesetzt werden. Neu ist der Hypersoft, der als weichste Mischung schnelle Qualifying-Zeiten garantieren soll. Am anderen Ende der Skala steht neu der superharte Reifen.

Was ist sonst noch neu?

Die nun nicht mehr ganz so neuen Formel-1-Besitzer von Liberty müssen in den kommenden Monaten gemeinsam mit den Teams zwei wichtige Streitpunkte lösen: Das Motorenreglement ab 2021 und die Reduzierung der Budgets, um mehr Chancengleichheit herzustellen. Da gibt es noch keine Fortschritte und so verfolgen die Nachfolger von Bernie Ecclestone eine Politik der ganz kleinen Schritte:

Startzeiten: Im Hinblick auf den europäischen Fernsehmarkt wurden die klassischen Zeiten von 14 auf 15.10 Uhr MEZ angepasst. Ob dann erheblich mehr Zuschauer den Weg vor die TV-Geräte finden, darf jedoch bezweifelt werden.

Im Hinblick auf den europäischen Fernsehmarkt wurden die klassischen Zeiten von 14 auf 15.10 Uhr MEZ angepasst. Ob dann erheblich mehr Zuschauer den Weg vor die TV-Geräte finden, darf jedoch bezweifelt werden. Grid-Kids statt Grid-Girls: Leicht bekleidete Frauen präsentierten bisher stets die Startnummern der Fahrer. Die Abschaffung dieser Darbietung aus längst abgelösten Zeiten ist konsequent und richtig. In dem Machosport Formel 1 gab es trotzdem viele kritische Stimmen.

Leicht bekleidete Frauen präsentierten bisher stets die Startnummern der Fahrer. Die Abschaffung dieser Darbietung aus längst abgelösten Zeiten ist konsequent und richtig. In dem Machosport Formel 1 gab es trotzdem viele kritische Stimmen. Hymne: Wer im Fußball die Champions League verfolgt, weiß was ein musikalischer Wiedererkennungseffekt wert sein kann. Nun gibt es auch eine offizielle Formel-1-Hymne - vom amerikanischen Filmkomponisten Brian Tyler.

Wer im Fußball die Champions League verfolgt, weiß was ein musikalischer Wiedererkennungseffekt wert sein kann. Nun gibt es auch eine offizielle Formel-1-Hymne - vom amerikanischen Filmkomponisten Brian Tyler. Grand Prix von Frankreich: Das Rennen in Malaysia gibt es nicht mehr, dafür kehrt Deutschland mit dem Hockenheimring (22. Juli) zurück ins Programm. Nach zehnjähriger Pause gibt es auch wieder einen Großen Preis von Frankreich, gefahren wird auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet (24. Juni).

Das Rennen in Malaysia gibt es nicht mehr, dafür kehrt Deutschland mit dem Hockenheimring (22. Juli) zurück ins Programm. Nach zehnjähriger Pause gibt es auch wieder einen Großen Preis von Frankreich, gefahren wird auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet (24. Juni). Überholmanöver: Das Thema liegt in der Verantwortung des Motorsport-Weltverbands Fia. In Australien wird es erstmals drei DRS (Drag Reduction System)-Zonen geben. Eine Klappe am Heckflügel kann in diesen Zonen den Luftwiderstand reduzieren und erleichtert somit - künstlich herbeigeführte - Überholvorgänge. Echter Motorsport sieht anders aus.

Wo kann man die Formel 1 live verfolgen?

Bei RTL in gewohntem Umfang. Pay-TV-Sender Sky ist dagegen nach fast 22 Jahren nicht mehr dabei. Trotzdem soll es ein Komplettangebot für Formel-1-Liebhaber geben: Der Streamingdienst "F1 TV" will alle Trainings, Qualifyings und Rennen in verschiedenen Kameraoptionen und mit Live-Daten zeigen. Für Australien steht das Angebot jedoch noch nicht zur Verfügung - ein genauer Zeitplan ist noch nicht bekannt.