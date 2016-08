Ferrari vor Heimrennen: Monza-Druck für Vettel

Ferrari wartet in der Formel-1-Saison 2016 immer noch auf den ersten Sieg. Nun steht am kommenden Sonntag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky und RTL) das Heimrennen in Monza an - und Sebastian Vettel rückt in den Fokus der Kritik im Ferrari-Land. Der Ton wird rauer.

Die "Gazzetta dello Sport" nannte die Leistung des viermaligen Weltmeisters beim vergangenen Rennen in Spa - "insufficiente", ungenügend. Vettel dürfe sich beim Heimspiel nun "keine Fehler mehr erlauben". "La Stampa" wartet zudem "auf den wahren Vettel", denn unter Druck zeige dieser momentan zwei problematische Reaktionen: "Entweder Hektik, wegen der er Fehler begeht. Oder zu große Umsicht, was ihn zu langsamer Fahrt verleitet."

Vettel ist nicht mehr unumstritten in Italien. 2015 war er euphorisch empfangen worden, mit Eifer und Talent sollte er helfen, die Scuderia wieder zur ersten Adresse zu machen. Parallelen zur Ferrari-Ära seines Vorbilds Michael Schumacher waren schnell gezogen. Vettel lernte in beeindruckendem Tempo Italienisch und kam gut an.

Vettel dominiert nicht mal Räikkönen

Doch im zweiten gemeinsamen Jahr hat sich vieles geändert: Kein Sieg für das gesamte Team, Vettel liegt nur vier WM-Punkte vor Teamkollege Kimi Räikkönen und in der Konstrukteurswertung ist der Rückstand auf WM-Spitzenreiter Mercedes auf über 200 Punkte angewachsen. Dazu ein Vettel, der oft dünnhäutig reagiert, auch einen Rundumschlag gegen die Presse erlaubte er sich in diesem Sommer.

All das wird kritisch begleitet. Es häufen sich die Kommentare, Vettel verliere die Nerven. Schon wird in Frage gestellt, ob er wie einst Schumacher jahrelang auf seinen ersten Titel mit Ferrari warten würde - und Vettel weicht aus. Eine "äußerst schwierige Frage" sei das, sagte er der Zeitung "Corriere della Sera": "Wenn ich die Chance hätte, auch nur die Hälfte der Trophäen zu gewinnen, die Schumacher mit Ferrari geholt hat, würde sich das Warten lohnen. Aber die Formel 1 ist kein Sport für Geduld."

Aktuell ist Mercedes außer Reichweite, auch Red Bull ist vorbeigezogen. Immer wieder gab es in diesem Jahr zwar Anzeichen für einen Aufwärtstrend, doch zuletzt verhinderten technische Probleme, etwas Pech und fahrerische Fehler die nötigen Erfolge.

Sogar die kritische "Gazzetta dello Sport" wies auf die positive Entwicklung der Motoren hin, die Leistung des SF16-H in Belgien im ersten Rennen nach der Sommerpause war ein Mutmacher. In Spa sei "der beste Ferrari des Jahres" leer ausgegangen, schrieb das Blatt, "es bewegt sich etwas am Ferrari-Firmament". Und in Monza ist die Motorenleistung ähnlich wichtig wie in Spa.

Werden die vorsichtigen Hoffnungen beim Großen Preis von Italien erneut enttäuscht, dürfte es trotzdem ungemütlich werden. Doch das Rennen ist auch eine große Chance für Vettel und Co. - der erste Heimsieg seit 2010 könnte vieles überstrahlen.