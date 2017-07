Formel 1 in Ungarn Ricciardo dominiert Training, Vettel Zweiter

Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo hat das Training zum Auftakt des Großen Preises von Ungarn dominiert. Der Australier fuhr in 1:18,455 Minuten die schnellste Zeit und ließ Red Bull damit auf ein starkes Wochenende in Budapest hoffen. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel landete mit 0,183 Sekunden Rückstand auf Platz zwei.

Der WM-Zweite Lewis Hamilton im Mercedes wurde nur Fünfter, noch hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari. Das verspricht Spannung für das letzte Rennen vor der Sommerpause am Sonntag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: RTL und Sky). Dort gilt Hamilton allerdings weiter als Favorit. In der Vergangenheit feierte der 32-Jährige in Ungarn bereits fünf Siege - so viele wie niemand sonst.

Nico Hülkenberg fuhr in seinem Renault auf einen guten siebten Rang, Pascal Wehrlein landete am Ende des Feldes. Der Sauber-Pilot flog in der zweiten Session des Tages von der Strecke ab und zerstörte seinen Boliden beim Einschlag in die Reifenstapel. Das Training musste unterbrochen werden, Wehrlein blieb offenbar unverletzt.