Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat einen guten Test-Auftakt hingelegt. Mit einer Tagesbestzeit, die Renault-Fahrer Nico Hülkenberg als "schon brutal schnell" und Mercedes-Teamchef Toto Wolff immerhin noch als "sehr schnell" bezeichnete, eröffnete Vettel die erste Testwoche in Barcelona.

"Wir hätten uns keinen besseren Start vorstellen können", sagte der vierfache Weltmeister, der auch die mit Abstand meisten Runden (169) drehte: "Es war unglaublich, wie gut das Auto funktioniert hat. Wir hatten keine Probleme und konnten mehr machen als geplant." Mit welchen Setups die Teams die jeweiligen Testtage angehen, wird nicht bekanntgegeben.

An Vettels 1:18,161 Minuten reichte niemand heran, auch nicht Weltmeister Lewis Hamilton, der sich den Mercedes am Montag mit seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas teilte. Die beiden Silberpfeile standen am Ende auf den Plätzen acht und neun. Zweitschnellster hinter Vettel war der Spanier Carlos Sainz im neuen McLaren vor dem Franzosen Romain Grosjean im Haas und dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull.

Bei den Testfahrten in Barcelona wird es für die Teams vor allem darum gehen, die aerodynamischen Veränderungen an den Autos zu verstehen. Deshalb werden an den Boliden komplizierte Gitterkonstruktionen angebaut, um Luftströme besser messen zu können. Für die Saison 2019 müssen die Teams starke Modifizierungen an den Front- und Heckflügeln vornehmen, dadurch hofft der Motorsport-Weltverband Fia auf bessere Überholmöglichkeiten.

"Wir wollen alle in den Ergebnislisten ganz oben stehen und wir schauen alle auf die Rundenzeiten, das ist aber nicht Sinn dieser Tests", betonte Wolff. "Du willst Teile testen und sehen, was die Daten sagen." Beunruhigt klang Wolff ob der starken Vorstellung von Ferrari nicht.

Die erste Testwoche dauert bis einschließlich Donnerstag, die zweite Testphase findet vom 26. Februar bis 1. März statt. Jedes Team darf pro Tag nur ein Auto einsetzen, die Fahrer wechseln sich im Cockpit ab. Noch nicht dabei ist Williams mit seinen neuen Fahrern Robert Kubica und George Russell. Das Team steigt voraussichtlich erst am Mittwoch ein, weil das Auto nicht rechtzeitig fertig wurde.