Formel 1 Vettel gewinnt den Großen Preis von Ungarn

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Ungarn gewonnen. Auf dem Hungaroring in Budapest feierte er einen Start-Ziel-Sieg vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton wurde Vierter hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Zur Sommerpause steht Vettel damit weiter an der Spitze der Fahrerwertung. Er hat nun 14 Punkte Vorsprung auf Hamilton.

Vettel zeigte einen guten Start und verteidigte seine Führungsposition, Räikkönen blieb Zweiter. Dahinter schoben sich Daniel Ricciardo und Max Verstappen beide an Hamilton vorbei. Aber dann kollidierten die beiden Red-Bull-Piloten: Verstappen verbremste sich in einer Kurve und fuhr in den Wagen seines Teamkollegen. Ein Unfall mit Folgen für beide Fahrer: Ricciardo musste seinen Boliden mit einem Schaden am Kühler abstellen, Verstappen bekam eine Zehn-Sekunden-Strafe.

Bis zu den ersten Stopps passierte nur wenig. Am Ende der 33. Runde ging Räikkönen in die Box und kam weniger als eine Sekunde hinter Vettel zurück auf die Strecke - zum Ärger des Finnen. Vettel hatte technische Probleme. Räikkönen beschwerte sich, dass er eigentlich schneller fahren könne, aber hinter seinem Teamkollegen feststecke - während Bottas und Hamilton aufholten. Verstappen fiel durch seine Zeitstrafe unterdessen hinter Hamilton auf Platz fünf zurück.

In der Schlussphase machte Hamilton großen Druck auf die Ferrari-Piloten. Zuvor hatte Bottas seinen schnelleren Teamkollegen - auf Anweisung von Mercedes - vorbeigelassen. Aber auch Hamilton schaffte es nicht an Räikkönen vorbei. Und weil seine Angriffe erfolglos blieben, ließ er Bottas auf der Zielgeraden - wie erneut mit dem Team abgesprochen - wieder vorbei.

Verstappen, der deutlich später als die übrigen Spitzenfahrer in die Box gegangen war, schloss in den letzten Runden noch zu Bottas auf, musste sich am Ende aber trotzdem mit Platz fünf begnügen.

Zum Überblick über alle Positionen und Ergebnisse geht es hier. Nach der Sommerpause geht es am 27. August mit dem Großen Preis von Belgien weiter.