Formel 1 Hamilton holt auf, Vettel gewinnt

Der Vizeweltmeister ist in der Formel 1 der erste Verlierer. Trotzdem freute sich Sebastian Vettel über seinen Sieg beim Großen Preis von Brasilien, mit dem er den Finnen Valtteri Bottas im Kampf um den zweiten Platz der WM-Wertung auf Abstand gehalten hat. Weltmeister Lewis Hamilton, der nach seinem Unfall im Qualifying vom letzten Platz gestartet war, wurde am Ende Vierter.

Vettel entschied das Rennen schon am Start für sich. In der ersten Kurve zog er innen am von der Pole Position gestarteten Bottas vorbei. Ein Zusammenstoß im hinteren Teil des Feldes zwischen Kevin Magnussen und Stoffel Vandoorne führte zu einer frühen Safety-Car-Phase.

Davon profitierte unter anderem der aus der Boxengasse gestartete Hamilton, der ein Überholmanöver nach dem anderen zeigte. Von Startplatz 20 fuhr er auf Position fünf vor. Als Vettel in der 29. Runde zum Boxenstopp kam, übernahm der Weltmeister die Führung. In der 45. Runde musste dann auch Hamilton die Reifen wechseln. Er kam auf Position fünf zurück auf die Strecke, Vettel setzte sich wieder an die Spitze des Feldes und brachte die Führung ins Ziel.

In der 60. Runde überholte Hamilton den auf Platz vier fahrenden Max Verstappen. Zu mehr reichte es aber nicht, Kimi Räikkönen kam mit einer halben Sekunde Vorsprung auf Hamilton ins Ziel und wurde hinter Vettel und Bottas Dritter. Nach seinem fünften Saisonsieg hat Vettel als Zweiter der WM-Wertung 302 Punkte auf dem Konto und geht mit 22 Zählern Vorsprung auf den drittplatzierten Bottas ins letzte Saisonrennen. Der uneinholbar in Führung liegende Hamilton steht schon seit dem Großen Preis von Mexiko als Weltmeister fest.