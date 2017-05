Formel 1 in Monaco Vettel siegt vor Räikkönen

Sebastian Vettel hat seine Führung in der WM-Gesamtwertung auf 25 Punkte vor Verfolger Lewis Hamilton ausgebaut. Der Ferrari-Pilot belegte beim Großen Preis von Monaco den ersten Platz, Zweiter wurde sein Teamkollege Kimi Räikkönen. Daniel Ricciardo im Red Bull belegte den dritten Platz.

Am Start verteidigte der von der Poleposition gestartete Räikkönen seine Führung, Vettel blieb hinter dem Finnen. Mercedes-Pilot Hamilton, der nach einem schwachen Qualifying lediglich vom 13. Platz losfuhr, machte in der ersten Runde einen Platz gut und überholte Stoffel Vandoorne im Renault.

Im Anschluss tat sich - typisch für das Rennen in Monte Carlo - nur wenig auf der Strecke. Nico Hülkenberg, der in seinem Renault im Qualifying den zwölften Platz belegt hatte, schied in der 17. Runde nach einem Schaden am Getriebe aus.

Überholung durch Boxenstopp

Räikkönen kam in der 35. Runde in die Box. In der Folge holte Vettel Zeit auf und übernahm nach seinem Boxenstopp in Runde 40 die Führung des Finnen. Diese verteidige der viermalige Weltmeister bis zum Ende des Rennens souverän. Hamilton wartete bis zur 47. Runde auf seinen Boxenstopp. Dadurch arbeitete er sich bis auf den siebten Platz vor.

In der 61. Runde kam es zu einer Kollision zwischen Jenson Button und Pascal Wehrlein. Der Deutsche hing für wenige Minuten mit seinem Sauber in den Tecpro-Banden fest, verkündete per Funk allerdings umgehend, dass er okay sei. Wenig später konnte er selbstständig aussteigen. Noch während der Safety-Car-Phase fuhr Wehrleins Sauber-Kollege Marcus Ericsson mit frischen Reifen in die Bande und schied ebenfalls aus.