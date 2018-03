Formel 1 Vettel gewinnt überraschend Saisonauftakt in Melbourne

Sebastian Vettel hat das erste Rennen des neuen Formel-1-Jahres gewonnen. Der Ferrari-Pilot fuhr beim Saisonauftakt im australischen Melbourne vor Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes/+5,036 Sekunden) zum Sieg. Dritter wurde Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen (+6,309).

Der erste Start der Saison verlief unspektakulär, und davon profitierte vor allem Hamilton. Der Brite, der sich am Vortag die Poleposition gesichert hatte, begann sein Rennen fehlerlos und verteidigte seine Führung souverän vor Räikkönen und Vettel. Es waren die Piloten des Haas-Teams, die dem Rennen eine Wendung verliehen.

Kevin Magnussen, der sich bereits beim Start von Position fünf auf vier verbessert hatte, und Teamkollege Romain Grosjean waren beide stark unterwegs - bis sie nach fast der Hälfte des Rennens in die Box fuhren. Kurz darauf fielen beide innerhalb von zwei Runden aus. Das war bitter für Haas, weil beide Piloten sogar Chancen aufs Podest hatten. Und es beeinflusste die Spitze des Fahrerfeldes.

Denn als anschließend eine virtuelle Safety-Car-Phase ausgerufen wurde, fuhr Vettel in die Box. Ein Manöver, das ihm letztlich den Sieg bringen sollte. Hamilton, der seinen Reifenwechsel bereits hinter sich hatte, musste in dieser Phase mit gedrosseltem Tempo fahren - und sich knapp hinter Vettel einreihen, als dieser aus der Boxengasse herausfuhr (Runde 26). Das lag offenbar auch an einer Software-Panne, wie Mercedes hinterher angab.

Nach dem Restart in Runde 32 startete Hamilton vergeblich Attacken auf Vettel. Ernsthaft gefährden konnte er den Deutschen nicht, im Gegenteil: Auf schnelle Runden folgten immer wieder auch langsamere, weil Hamilton offenbar mit nachlassenden Hinterrädern zu kämpfen hatte.

"Wir hatten natürlich ein bisschen Glück mit dem Safety Car, es hat aber Spaß gemacht. Das war richtig gut", sagte Vettel hinterher. "Sie haben einfach den besseren Job gemacht", sagte Hamilton über seinen Kontrahenten. "Ich weiß aber jetzt immer noch nicht, was da eigentlich schief gelaufen ist."

Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas landete auf dem achten Rang (+34,339). Was nach einer Enttäuschung klingt, war eigentlich eine erfolgreiche Aufholjagd. Nach einem Unfall im Qualifying und einer Strafversetzung war der Finne nur von Position 15 gestartet. Knapp vor Bottas landete Nico Hülkenberg im Renault auf Platz sieben (+32,671).

Für Max Verstappen verlief das Rennen durchwachsen. Der aggressiv fahrende Niederländer verlor beim Start seinen vierten Platz, später rutschte er nach einem Fahrfehler auf Position acht ab. Zwar beendete der Red-Bull-Pilot das Rennen noch als Sechster, profitierte dabei aber auch vom Ausfall der Haas-Piloten.

Für eine Überraschung sorgte Fernando Alonso im McLaren. Der Spanier, der während der Saisonvorbereitung immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, wurde Fünfter - dabei war er von Position zehn ins Rennen gestartet.