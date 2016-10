Formel 1 Vettel im Training von Mexiko der Schnellste

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat im freien Training zum Großen Preis von Mexiko überraschend die schnellste Runde des Tages gedreht. Der viermalige Formel-1-Weltmeister umrundete das Autódromo Hermanos Rodríguez in 1:19,790 Minuten und war damit vier Tausendstel schneller als Titelverteidiger Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot verwies wiederum WM-Spitzenreiter Nico Rosberg im anderen Silberpfeil mit mehr als vier Zehnteln Vorsprung auf den dritten Rang.

Rosberg kann theoretisch schon nach dem Rennen am Sonntag (20 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL und Sky) Weltmeister sein, kam nun aber nur langsam in Schwung. Gewinnt er den drittletzten Saisonlauf und Hamilton wird höchstens Zehnter, dann ist Rosberg der Titel nicht mehr zu nehmen.

Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen wurde Vierter, erst dahinter tauchten die hochgehandelten Red Bulls auf: Der Australier Daniel Ricciardo (1:20,448) wurde Fünfter, Max Verstappen (1:20,619) belegte Rang sieben. Beide Piloten hatten bei kühlen Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad Probleme, ihre Reifen auf Temperatur zu bekommen.

Formel-1-Saison 2016

Die Teams und Fahrer

Der Rennkalender

Die Rekorde

Die meisten WM-Titel

Michael Schumacher (7)

Die meisten Grand-Prix-Siege

Michael Schumacher (91)

Die meisten Siege in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 13)

Die meisten Start-Ziel-Siege

Ayrton Senna (19)

Die meisten Podestplätze

Michael Schumacher (155)

Die meisten Podestplätze in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 17)

Die meisten Polepositions

Michael Schumacher (68)

Die meisten Polepositions in einer Saison

Sebastian Vettel (15)

Die schnellsten Rennrunden

Michael Schumacher (77)

Die meisten Grand-Prix-Starts

Rubens Barrichello (323)