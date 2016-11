Formel 1 Vettel bleibt nach Boxenfunk-Pöbeleien ohne Strafe

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist nach seinen Pöbeleien im Boxenfunk gegen Formel-1-Renndirektor Charlie Whiting während des Rennens in Mexiko ohne Strafe davongekommen. Der 29-Jährige hatte sich in schriftlicher Form bei Whiting und Fia-Präsident Jean Todt entschuldigt. Die Fia sah nach Aufnahme der Ermittlungen von einer Bestrafung des viermaligen Weltmeisters ab.

"Angesichts der Ernsthaftigkeit der Entschuldigung und seines großen Engagements hat der Fia-Präsident beschlossen, ausnahmsweise keine Disziplinarmaßnahmen gegen Sebastian Vettel zu vollziehen", hieß es in einem Statement des Dachverbands.

Theoretisch hätte die Fia die Handhabe gehabt, Vettels Wutausbruch als Verstoß gegen das Internationale Sportgesetz zu werten. Das Strafmaß hätte von einer Verwarnung über eine Geldstrafe bis hin zu einer Rennsperre gereicht.

Vettel hatte sich in Mexiko ein hartes Duell mit Red-Bull-Pilot Max Verstappen um Rang drei geliefert, der Niederländer hat sich dabei regelwidrig verhalten. Vettel fluchte immer wieder über den Funk und beleidigte dabei auch Whiting. Am Ende wurde Verstappen für seine Fahrweise bestraft und fiel durch eine Fünf-Sekunden-Strafe auf den fünften Platz zurück.

Formel-1-Saison 2016

Die Teams und Fahrer

Der Rennkalender

Die Rekorde

Die meisten WM-Titel

Michael Schumacher (7)

Die meisten Grand-Prix-Siege

Michael Schumacher (91)

Die meisten Siege in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 13)

Die meisten Start-Ziel-Siege

Ayrton Senna (19)

Die meisten Podestplätze

Michael Schumacher (155)

Die meisten Podestplätze in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 17)

Die meisten Polepositions

Michael Schumacher (68)

Die meisten Polepositions in einer Saison

Sebastian Vettel (15)

Die schnellsten Rennrunden

Michael Schumacher (77)

Die meisten Grand-Prix-Starts

Rubens Barrichello (323)