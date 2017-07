Keine Strafe wegen Formel-1-Kollision Gnade vor Recht für Vettel

Sebastian Vettel ist um eine weitere Strafe dafür herumgekommen, dass er Lewis Hamilton beim Großen Preis von Aserbaidschan angefahren hatte. Das entschied der Weltverband Fia nach einer Anhörung in Paris. Vettel habe seine Schuld an der Kollision zugegeben und sich beim Verband und der "Motorsportfamilie" entschuldigt, gab die Fia bekannt.

Vettel war in Baku zunächst mit einer Zehn-Sekunden-Strafe während des Rennens belegt worden, nachdem er seinen Ferrari aus Wut über ein Bremsmanöver seines Rivalen absichtlich in eine leichte Kollision mit Hamiltons Mercedes gesteuert hatte. Unmittelbar nach dem Rennen hatte der WM-Führende sich zunächst uneinsichtig gezeigt. Seine Reue bei der Anhörung scheint Fia-Präsident Jean Todt jedoch überzeugt zu haben, von einem möglichen Punktabzug abzusehen.

So bleibt es in der WM-Wertung beim Vorsprung Vettels von 14 Punkten. Allerdings musste Vettel sich verpflichten, in den kommenden Monaten an diversen Weiterbildungsmaßnahmen der Fia teilzunehmen. Sollte sich der Deutsche erneut etwas zuschulden kommen lassen, droht ihm eine sofortige Verhandlung vor dem internationalen Tribunal des Verbands, teilte die Fia mit.