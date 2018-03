Fahrer in der Formel 1 Von sieben Deutschen sind zwei übrig. Warum?

Pascal Wehrlein war während der Testfahrten in Barcelona oft bei Mercedes anzutreffen. Aber nur in den technischen Meetings, nicht im Silberpfeil. Wehrlein teilt sich beim Weltmeister-Team mit dem Briten George Russell die Rolle des Test- und Ersatzfahrers, zum Fahren kam er in Barcelona aber nicht. Und unter normalen Umständen wird das in dieser Saison auch so bleiben, in der Formel 1 ist kein Platz für Wehrlein. Er wird nur in der DTM unterwegs sein.

Trotz seines Talents und guter Leistungen in den vergangenen beiden Jahren bei Manor und Sauber fand der Deutsche aus verschiedenen Gründen kein Cockpit. Williams, wo man einen Piloten seines Kalibers gut hätte brauchen können, wo auch die Verbindung zu Wehrleins Stammteam Mercedes als Motorenlieferant gegeben ist, muss mit dem von seinem Vater unterstützten Lance Stroll und Sergej Sirotkin zwei Bezahlfahrer ins Auto setzen, um finanziell irgendwie über die Runden zu kommen. Der Russe lieferte Millionen an Sponsorengeldern mit.

imago 2010 gab es sieben deutschen Fahrer in der Formel 1

Durch Wehrleins Aus wird die deutsche Fahrerpräsenz in der Formel 1 immer dünner. Waren in den vergangenen Jahren oft vier, fünf, sechs oder 2010 sogar sieben deutsche Piloten in der Königsklasse des Motorsports unterwegs, werden in dieser Saison zum ersten Mal seit 1996 - damals Michael Schumacher und Heinz-Harald Frentzen - nur noch zwei deutsche Fahrer in der Formel 1 vertreten sein: Sebastian Vettel, der schon nach den Wintertests weiß, dass es wohl auch in diesem Jahr ein schwieriges Unterfangen wird, Mercedes im Kampf um die WM-Krone anzugreifen. Und Nico Hülkenberg, der mit dem verbesserten Renault das Ziel haben muss, sich erstens gegen seinen jungen Teamkollegen Carlos Sainz durchzusetzen und zweitens zusammen mit dem Spanier für das Werksteam Platz vier in der Konstrukteurs-WM zu sichern.

Und was kommt danach? Vettel und Hülkenberg sind schon über 30 - und um den deutschen Nachwuchs ist es derzeit eher schlecht bestellt. Ein aufstrebendes Talent, das sich zwingend als Kandidat für die Formel 1 anbietet, ist nicht in Sicht. Maximilian Günther, dem in der Vergangenheit der Sprung nach oben zugetraut wurde, hat in diesem Jahr nach einem dritten Platz in der Formel 3 den Aufstieg in die Formel 2 geschafft. Das Arden-Team, wo der 20-Jährige untergekommen ist, zählt allerdings nicht zu den Favoriten in dieser Serie, so dass abzuwarten bleibt, ob er entscheidend auf sich aufmerksam machen und sich für höhere Aufgaben empfehlen kann.

REUTERS Mick Schumacher

Die Hoffnung, dass aus der Familie Schumacher ein neuer Formel-1-Star kommt, hat zuletzt einen Dämpfer erhalten. Mick Schumacher kam im vergangenen Jahr in der Formel 3 trotz guten Materials nicht über einen Mittelfeldplatz hinaus - die wirklich großen Talente fahren dort auf Anhieb um den Titel mit. Sicher ist es möglich, dass es der Sohn von Michael Schumacher, der noch ein Jahr in der Formel 3 dranhängt, auf Grund seines Namens oder mit entsprechender finanzieller Mitgift doch noch in ein Formel-1-Auto schafft. Ein WM-Kandidat wäre er deshalb noch lange nicht.

Beim zweiten Schumacher-Zögling ist es für ein Urteil in Richtung Formel-1-Zukunft noch zu früh. David, dem Sohn von Ralf Schumacher, wird in der Kart-Szene ein größeres Talent als seinem Cousin Mick bescheinigt, nun muss sich der 15-Jährige aber erstmal in der Formel 4 behaupten. Erste Einsätze im Winter verliefen zumindest vielversprechend. Sein Namensvetter, der 17-jährige David Beckmann, zu Formel-4-Zeiten oft ein harter Rivale von Mick Schumacher, versucht sich erstmals in der GP3-Serie, die im Rahmenprogramm der Formel 1 ausgetragen wird und als gutes Sprungbrett gilt. Doch auch hier scheint der Weg noch weit zu sein.

Dass die finanzielle Situation für junge Nachwuchsfahrer immer schwieriger wird, die Kosten in allen Serien steigen, Sponsoren nur schwer zu finden sind, die Nachwuchsförderprogramme etwa von Red Bull oder McLaren sich früh auf einzelne Supertalente konzentrieren, macht die Sache nicht einfacher.

Ein ungewöhnlicher Karriereweg Pascal Wehrlein ist seit zwei Jahren fester Bestandteil der Formel 1. Der heute 23 Jahre alte Rennfahrer gilt schon früh als großes Motorsport-Talent. Ob er tatsächlich mal um den WM-Titel in der Formel 1 mitfahren kann, ist ungewiss. Als Wehrlein 2010 in den Formelsport wechselt, ist er 16 Jahre alt. „Pascal ist mit unheimlich viel Talent gesegnet", sagt sein damaliger Renningenieur Michael Häntschel. "Und mit einem sensiblen Popometer." Wehrlein gilt schon früh als Rennfahrer, der wichtige Tipps zur Abstimmung der Autos geben kann. Gleich in seiner ersten Saison im ADAC Formel Masters gewinnt Wehrlein ein Rennen und sichert sich mit Mücke Motorsport in der Gesamtwertung den sechsten Platz. Schon in seiner zweiten Saison gewinnt Wehrlein den Titel im ADAC Formel Masters. Auf seine Eltern kann er zählen: "Sie stehen voll hinter mir und begleiten mich so oft es geht an die Rennstrecke", sagte Wehrlein 2011. Bemerkenswert: Wehrlein fährt um Titel, obwohl er nicht auf finanzkräftigen Sponsoren oder Investoren bauen kann. Ein wichtiger Baustein ist für den Rennfahrer die Förderung durch die ADAC Stiftung Sport, die junge Motorsportler sowohl finanziell als auch beratend unterstützt. Mücke Motorsport mit Teamchef Peter Mücke bleibt auch in den folgenden Jahren Rennstall-Heimat für Wehrlein. Nachdem er 2012 für Mücke in der Formel 3 viele Punkte sammelt, will er 2013 nach einem Sieg am ersten Rennwochenende in Monza (Foto) um den Formel-3-Titel fahren. Doch plötzlich kommt aus der DTM das Angebot für einen ungewöhnlichen Karriereschritt. Denn aus der Tourenwagenserie schaffen es in der Regel nur wenige Fahrer in die Formel 1. Doch im Hintergrund ist Mercedes stets in die Karriereplanung von Wehrlein (r.) involviert. Teamchef Toto Wolff (M.) hat trotz des ungewöhnlichen Wechsels den Schritt in die Formel 1 im Hinterkopf. Einer breiteren Öffentlichkeit wird Wehrlein bekannt, als er 2014 im Vorfeld der Fußball-WM im Trainingslager des DFB bei einer Werbemaßnahme von Mercedes einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt werden. Deutlich besser läuft es ein Jahr später in der DTM, als Wehrlein - mittlerweile nicht mehr für Mücke, sondern für HWA fahrend - als jüngster Gesamtsieger in die Geschichte eingeht. Damit ist der Weg in die Formel 1 bereitet. Im gleichen Jahr hatte er bereits Testfahrten für den Force-India-Rennstall absolviert. Wehrlein gewinnt in der DTM-Saison 2015 zwar nur zwei Rennen, aber er ist der konstanteste Fahrer und gewinnt den Titel vor Jamie Green und Mattias Ekström. Mithilfe von Mercedes unterschreibt Wehrlein im Februar 2016, wenige Wochen vor Saisonstart, einen Vertrag bei Manor Racing. "Ohne Mercedes hätte ich niemals die Chance bekommen, in der Formel 1 zu fahren." Die Silberpfeile bringen Wehrlein beim mittlerweile insolventen Manor-Team unter, um ihm die nötige Formel-1-Erfahrung zu verschaffen. An der Seite von Nico Hülkenberg (l.) und dem späteren Weltmeister Nico Rosberg wirbt Wehrlein 2016 für den Großen Preis von Deutschland am Hockenheimring. Hier trägt er sogar ganz offen einen Mercedes-Rennanzug. Auch 2017 muss Wehrlein lange warten, ehe sein nächster Rennstall feststeht. Mercedes bringt ihn auf den letzten Drücker bei Sauber unter. In dem völlig unterlegenen Auto kann Wehrlein nur selten zeigen, was in ihm steckt. Immerhin: Seinen Teamkollegen Marcus Ericsson beherrscht der Deutsche fast nach Belieben. Und 2018? Pascal Wehrlein weiß es noch nicht. Sauber könnte erneut eine Option sein, ansonsten bietet sich noch das Mercedes-Kundenteam Williams an. Wehrlein muss geduldig sein.

Und manchmal spielen auch persönliche Beziehungen eine Rolle. Siehe Pascal Wehrlein. Der 23-Jährige wäre gerne nicht nur in der DTM gestartet, sondern bemühte sich auch um ein Cockpit in der japanischen Super Formula, die zuletzt Pierre Gasly und Stoffel Vandoorne als Sprungbrett in die Formel 1 nutzten. Nötig wäre dafür ein Startgeld in Höhe von etwa einer halben Million Euro gewesen, eine solche Zahlung wurde Wehrlein von Mercedes verweigert. Die Familie seines internen Rivalen um die Mercedes-Förderung, George Russell, ist dagegen sehr gut befreundet mit dem Leiter des Mercedes-Nachwuchsprogramms, James Vowles. Auch deshalb gehen viele Insider davon aus, dass Russell die besseren Chancen auf das Mercedes-Cockpit hat, sollten Lewis Hamilton oder Valtteri Bottas aufhören. Wehrleins Karriere befindet sich auf dem Pfad Richtung Abstellgleis.