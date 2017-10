Formel 1 Vettel lächelt die Misserfolge weg

Lewis Hamilton führt die Fahrerwertung in der Formel-1-Weltmeisterschaft mit 34 Punkten Vorsprung vor Sebastian Vettel an. Bei noch fünf ausstehenden Rennen ist das ein ordentliches Polster, dass der Ferrari-Pilot - ohne einen Ausfall Hamiltons - nur mit fünf Siegen in seinen insgesamt fünften WM-Titel umkehren könnte.

Dennoch gehen Ferrari und Vettel mit Optimismus in die Endphase der Saison, während bei Mercedes trotz der guten Ergebnisse in den vergangenen Rennen in Singapur und Malaysia verhaltene Stimmung herrscht. Die Scuderia war auf beiden Strecken schneller als die Silberpfeile, verschenkte durch einen Startunfall und Motorenprobleme aber zwei mögliche Doppelsiege und Vettel verlor auf Hamilton 31 WM-Punkte.

"Bei mir überwiegt die Zuversicht, ich bin keiner, der zurückschaut", sagte Vettel im Vorfeld des Großen Preises von Japan am kommenden Sonntag (7 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL und Sky). "Das hätte ich auch nicht getan, wenn wir die letzten drei Rennen gewonnen hätten. Das Paket ist da, hoffentlich läuft das eine oder andere noch für uns." In Singapur war der Deutsche nach dem Unfall ausgeschieden, in Malaysia fuhr er noch vom letzten Startplatz bis auf Rang vier vor. "Wir haben jetzt eine sehr gute Pace", sagte Vettel zur Strecke in Suzuka, die von der Charakteristik her eher Mercedes liegen müsste.

Doch beim Titelverteidiger hat die Weiterentwicklung der vergangenen Wochen nicht die gewünschte Steigerung gebracht - in Malaysia war sogar Red Bull schneller als Mercedes. "Das Ziel ist weiter Rennen zu gewinnen", sagte Hamilton in Suzuka. "Selbst wenn ich bis zum Ende des Jahres nicht jeden Grand Prix gewinnen muss, das ist der beste Weg."

Der Brite deutete aber auch Probleme in der Abstimmung seines Boliden an: "Der Wagen und ich haben viel gemeinsam: Er hat ein Riesenpotenzial, will aber nicht immer machen, was man ihm sagt."