Formel 1 Vettel siegt zum Auftakt in Melbourne

Sebastian Vettel hat beim Großen Preis von Australien gewonnen. Zum Auftakt der WM-Saison profitierte der 29-jährige Ferrari-Pilot in Melbourne von einer besseren Boxenstopp-Strategie. Lewis Hamilton wurde im Mercedes Zweiter und kam mit fast zehn Sekunden Rückstand ins Ziel. Für Vettel war es der 43. Karrieresieg in der Formel 1.

Nach dem Start konnte Vize-Weltmeister Hamilton seine Führung aus dem Qualifying gegenüber Vettel zunächst verteidigen. Auch in der zweiten Startreihe kam es zwischen Valtteri Bottas (Mercedes) und Kimi Räikkönen (Ferrari) zu keinem Überholmanöver. Pech hatte Lokalmatador Daniel Ricciardo schon im Vorfeld des Rennens: Der 27-Jährige blieb mit seinem Red Bull liegen und musste mit zwei Runden Rückstand aus der Box starten.

Die Anfangsphase des WM-Auftakts verlief unspektakulär. Vettel gelang es aber dank einiger schnellen Rundenzeiten direkt an Hamilton dran zu bleiben. Nach 17 Runden fuhr Hamilton dann zuerst in die Box und reihte sich auf Rang fünf hinter Max Verstappen (Red Bull) wieder ein. Vettel blieb überraschend sechs weitere Runden auf der Strecke, um seinen Vorsprung an der Spitze auszubauen. Die Taktik sollte sich auszahlen: Nach seinem Boxenstopp kam er hauchdünn vor dem Duo Verstappen/Hamilton zurück auf die Strecke.

Trotz weniger Angriffe schieden im Laufe des Rennens einige Fahrer aus. Für Jordan Palmer (Renault) war bereits nach dem Start Schluss, Romain Grosjean (Haas), Lance Stroll (Williams) und Ricciardo mussten ihre Boliden jeweils nach einem Motorschaden abstellen. Fernando Alonso, dessen Chancen auf Punkte im McLaren in dieser Saison erneut schlecht stehen, lag nach der Hälfte auf Rang zehn, schied fünf Runden vor dem Ende aber ebenfalls aus.

In der Führungsgruppe hatte Hamilton Probleme, Vettel zu folgen. Der vierfache Weltmeister hielt seinen komfortablen acht-Sekunden-Vorsprung problemlos. Stattdessen musste der Brite mit ansehen, wie sein Teamkollege Bottas immer näher kam. Räikkönen hingegen lag ohne Podestchancen auf Platz vier.

Bei dieser Reihenfolge sollte es bleiben. Verstappen wurde Fünfter, Nico Hülkenberg verpasste im Renault auf Rang elf nur knapp einen WM-Punkt.