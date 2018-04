Sebastian Vettel steht auch beim Großen Preis von Aserbaidschan auf der Poleposition. Der Ferrari-Pilot setzte sich im Qualifying vor seinem Dauerrivalen Lewis Hamilton im Mercedes durch. Für Vettel war es bereits die dritte Pole der Saison und die 53. seiner Karriere.

Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas geht vom dritten Startplatz in das vierte Saisonrennen am Sonntag (14.10 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL). Vorjahressieger Daniel Ricciardo steht in seinem Red Bull auf Platz vier.

"Das Auto war richtig gut. Im letzten Abschnitt wusste ich: Das Auto ist da, wo ich es haben will", sagte Vettel. Dessen Teamkollege Kimi Räikkönen lag in seinem letzten Versuch lange auf Bestzeitkurs, nach einem Fahrfehler erreichte der Finne aber nur Startplatz sechs.

Nico Hülkenberg erreichte im Qualifying Platz neun, wegen eines Getriebewechsels an seinem Renault wird der 30-Jährige allerdings um fünf Startplätze auf Position 14 zurückversetzt.