Ferrari-Triumph in Melbourne Endlich ein Duell?

Sie tanzten, sie sangen, immer wieder gab es ein lautes "olé, olé, olé!" Im Albert Park feierten die Ferrari-Mechaniker wie nach einem Fußballspiel ausgelassen den Auftaktsieg beim Großen Preis von Australien. Nach 553 sieglosen Tagen standen Ferrari und Sebastian Vettel erstmals wieder ganz oben. "Uns allen ist eine riesige Last von den Schultern gefallen", sagte Vettel. "Das Team hat es nach einem harten Winter verdient. Es ist viel Herzblut in dieses Auto geflossen."

Entsprechend herrschte im gesamten Fahrerlager Feierlaune. Selbst die Konkurrenz gratulierte der Scuderia zu einem verdienten Sieg. Der zweite Gedanke gilt jedoch der entscheidenden Frage: Ist dies das Ende der Mercedes-Dominanz der vergangenen drei Jahre?

Vettel lässt Wolffs Emotionen hochkochen

Der Sieger von Melbourne könnte sich an einen Zweikampf Rot gegen Silber gewöhnen. "Sehr gern", sagte Vettel, um sogleich nachzuschieben: "Mercedes ist vorne. Das war die vergangenen Jahre so, und das wird auch dieses Jahr so sein." Schon bei den Testfahrten hatten sich Hamilton und Vettel die Favoritenrolle stets gegenseitig zugeschoben.

Beim Saisonauftakt wurde Mercedes nun zum ersten Mal seit langer Zeit auf der Strecke geschlagen - und nicht durch eine Kollision der beiden Silberpfeil-Piloten, wie es zwischen Lewis Hamilton und dem zurückgetretenen Weltmeister Nico Rosberg vorkam.

Die Niederlage ließ selbst bei Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff die Emotionen hochkochen. Zweimal schlug er mit der geballten Hand auf den Tisch, als Hamilton die Führung an Vettel verlor. "Spaß macht an so einem Zweikampf nichts", sagte er hinterher. "Aber gegen Ferrari zu kämpfen, ist spannend. Für die Fans ist es aufregend und für uns eine neue Herausforderung."

Timing des Boxenstopps entscheidet

Die beiden Schlüsselmomente waren die Boxenstopps von Hamilton und Vettel in den Runden 17 respektive 23. "Lewis kam als Erster rein und hat das Risiko auf sich genommen, im Verkehr steckenzubleiben", sagte Vettel nach dem Rennen. "Das hat uns ein bisschen in die Hände gespielt. Aber trotzdem: Die Pace war da."

Die Strategen am Mercedes-Kommandostand waren sich dieser Gefahr bewusst. Allerdings fehlte Hamilton zu Beginn der Grip auf der superweichen Reifenmischung, mit der er ins Rennen gestartet war. "Sebastian konnte mich bei den Rundenzeiten immer kontern und einfach schneller fahren", sagte er.

Es war ein kalkuliertes Risiko, das notwendig war, da Hamilton sonst die Zeit schon vor seinem Stopp verloren hätte. So kam er im Verkehr heraus und steckte hinter dem Red Bull von Max Verstappen fest. Mehrmals sagte der dreimalige Champion via Funk, dass er den Niederländer nicht überholen könne.

Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko konnte sich deshalb einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Nach Rennende sagte er scherzhaft zu Vettels Pressesprecherin: "Sebastian soll sich bei uns bedanken kommen."

Mercedes sucht unterdessen nach der Ursache für den mangelnden Grip auf dem ersten Reifensatz. Denn auch Rosbergs Nachfolger Valtteri Bottas (wurde Dritter) hatte damit zu Rennbeginn zu kämpfen. Nach dem Wechsel auf die weiche Mischung waren beide Fahrer jedoch mit dem Fahrverhalten ihres Silberpfeils zufrieden.

"Ich glaube, dass diese Reifen ein sehr enges Fenster haben", sagte Wolff zu den neuen, breiteren Pirelli-Reifen. "Damit sie gut funktionieren, müssen sie in diesem Fenster bleiben. Unterhalb oder oberhalb dieses Fensters verlierst du Performance." Dadurch unterscheiden sich die neuen Reifen stark von den gewohnten Pneus der vergangenen Saison. Noch müssen die Teams lernen, die neuen Reifen besser zu verstehen.

In der Vergangenheit galt Paddy Lowe als Experte auf diesem Gebiet. Er half Mercedes nach seinem Wechsel 2013 dabei, Probleme mit zu stark abbauenden Reifen zu beheben. Seit diesem Jahr zieht Lowe jedoch die Fäden am Kommandostand bei Williams.

Nach 51 Siegen aus den vorigen 59 Rennen muss sich Mercedes umstellen. In Melbourne begann eine neue Formel-1-Ära mit schnelleren Autos und breiteren Reifen.

Was sonst noch neu an den Wagen der Formel 1 ist, sehen Sie in dieser interaktiven Grafik:

Wählen Sie und klicken auf die Markierungen. Reifen Front- und Heckflügel Motor Aerodynamik Reifen Die neue Reifengeneration von Pirelli ist wesentlich haltbarer als im Vorjahr. Das hat den Vorteil, dass das ewige "Reifenschonen", das Fahrer und Fans gleichermaßen nervte, wieder der Vergangenheit angehört. Zusätzlich können die Fahrer auch wieder über einen längeren Zeitraum attackieren. Nachteil: Es wird weniger Boxenstopps geben, die in den vergangenen Saisons viele taktische Manöver und virtuelles Überholen in der Box ermöglichten. Abmessungen/Gewicht Die breiteren Reifen haben einen großen Anteil daran, dass auch das Mindestgewicht der Autos erhöht wurde: von 702 auf 728 Kilogramm. Breiter sind die Autos ebenfalls geworden: von 1,80 auf zwei Meter in der maximalen Gesamtbreite, von 1,40 auf 1,60 Meter in der Karosseriebreite. Allein schon optisch ein großer Gewinn, findet der technische Direktor von Sauber, Jörg Zander: "Die Autos sehen mit den breiten Reifen und einer Gesamtbreite von zwei Meter wieder stark aus. So kann man die unvergleichliche, fahrdynamische Power allein beim Anblick spüren." Reifen Die Reifen sind wieder so breit wie zuletzt in den Siebziger- und Achtzigerjahren: 30,5 Zentimeter vorne (sechs Zentimeter mehr als im vergangenen Jahr). Hinten sind es sogar 40,5 Zentimeter, was acht Zentimeter breiter als vorher ist. Insgesamt bedeutet das 25 Prozent mehr Auflagefläche und deutlich mehr Grip. Jeder Reifen ist vier bis fünf Kilo schwerer geworden. Das bedeutet auch mehr Anstrengung für die Mechaniker bei den Boxenstopps. Luftleitbleche Die seitlichen Luftleitbleche hinter den Vorderrädern sind zurück. Diese größeren und kleineren Zusatzflügel verbessern den Luftfluss rund ums Auto. Kupplung Es gibt statt bisher zwei nur noch einen Kupplungshebel - und keinerlei Programmierung für die Starts mehr. "Letztes Jahr war der Fahrer nur etwa für die ersten 50 Prozent verantwortlich, für die restlichen 50 der Ingenieur", erklärt Pascal Wehrlein. "Jetzt liegt alles bis zum Schluss in der Hand des Fahrers, in seinem Gefühl." Was Folgen haben werde: "Wenn man letztes Jahr mal zwei Plätze am Start gewonnen oder verloren hat, war das schon viel. Jetzt können es ganz schnell mal acht oder zehn werden." Frontflügel Optisch das Auffälligste an den neuen Autos: die pfeilförmigen Frontflügel, deren Spitzen 20 Zentimeter über die seitlichen Endplatten hinausragen. Gleichzeitig sind sie breiter geworden, von 1,65 Meter auf 1,80 Meter - das soll deutlich aggressiver wirken. Allerdings ist ein breiterer Frontflügel auch anfälliger für Luftverwirbelungen, was im Windschatten das Überholen erschwert. Heckflügel Die neuen Heckflügel müssen 15 Zentimeter tiefer liegen als früher - die Maximalhöhe beträgt jetzt 80 Zentimeter. Um mindestens die gleiche Wirkung im Abtrieb zu erzielen, wurden sie dafür 20 Zentimeter breiter - jetzt 95 Zentimeter. Und die Heckflügel wurden nach hinten versetzt, was optisch ebenfalls aggressiver wirkt. Diffusor Als Diffusor wird das ansteigende Ende des Unterbodens bezeichnet. Der Diffusor beginnt nun schon 17,5 statt 12,5 Zentimeter vor der Hinterachse. Er ist außerdem fünf Zentimeter höher und fünf Zentimeter breiter, was ein zusätzlicher Faktor für mehr Abtrieb ist. Motor Das sogenannte "Tokensystem", das die Motorenentwicklung auf bestimmte Punkte begrenzte, wurde abgeschafft. Damit dürfen die Hersteller ihre Triebwerke jetzt wieder frei entwickeln. Renault und Honda treten 2017 mit nahezu komplett neuen Motoren an, bei den Japanern versuchte man, das Mercedes-Konzept der räumlichen Trennung verschiedener Komponenten im Antriebsstrang zu kopieren. Bis jetzt allerdings mit katastrophalen Ergebnissen. Sauber tritt mit dem Vorjahresmotor von Ferrari an. Durch den höheren Luftwiderstand und den höheren Abtrieb der Autos wird der Vollgasanteil auf den meisten Strecken deutlich ansteigen - Experten rechnen mit bis zu 20 Prozent. Außerdem sind statt fünf nur noch vier Motoren pro Saison erlaubt - mit Strafen spätestens gegen Saisonende ist zu rechnen. Seitenkästen Die Seitenkästen sind weiter nach hinten gezogen, schlanker und sorgen für eine windschnittigere Form des Autos. Die Teams warten derzeit mit recht unterschiedlichen Formen und Konzepten auf, als besonders gelungen gilt bei Experten die Ferrari-Lösung, die anscheinend besonders viel Abtrieb erzeugt. Aerodynamik allgemein "Durch die veränderte Aerodynamik ergeben sich für die Regelung der Energierückgewinnung andere Bedingungen", sagt Saubers Technischer Direktor Jörg Zander. "Die Höchstgeschwindigkeit des Autos ist zwar geringer, das Auto kann aber aufgrund des höheren Abtriebs später bremsen. Daher verkürzt sich der Bremsweg und damit auch die Möglichkeit zur Energierückgewinnung. Man muss andere Fahrprofile und Strategien entwickeln, um Energie aufzusammeln." Heckfinne Die Rückkehr der Heckfinne, oder auch Haifischflosse genannt, sorgt für kontroverse Diskussionen. Aerodynamik-Experten aller Teams plädierten wegen verbesserter Kurven-Performance für die Rückkehr. Aus ästhetischer Sicht wird es von vielen abgelehnt, erst recht seit einige Teams auch noch einen Flügel auf die Finne gesetzt haben. Aerodynamik aus Fahrersicht "Die Autos sind viel schneller, vor allem in den Kurven, das macht viel mehr Spaß", sagt Sauber-Pilot Pascal Wehrlein. "Dafür ist es auch anstrengender, weil die Fliehkräfte gerade in schnellen Kurven noch einmal um etwa 25 Prozent gestiegen sind. Man muss noch härter trainieren, aber man gewöhnt sich daran." Nachteile der Aerodynamik "Gut möglich, dass das Überholen noch schwieriger wird, weil es durch die größere Anfälligkeit für Luftverwirbelungen noch schwieriger werden könnte, einem anderen Auto hinterherzufahren," sagt Pascal Wehrlein. Mehr Abtrieb sorgt nicht für mehr, sondern weniger Überholmanöver. Aerodynamik aus Technikersicht Saubers Technischer Direktor Jörg Zander fasst zusammen: "Insgesamt bedeutet das neue Aerodynamikkonzept mehr Abtrieb (mindestens 25 Prozent mehr), mehr Grip und damit schnellere Rundenzeiten. Die Kurvengeschwindigkeiten werden höher sein, aber auch der Luftwiderstand." Fotos: Sauber F1 Team

Dass es so kommt, ahnten allerdings nur wenige. Nach dem sieglosen Ferrari-Jahr 2016 hatte fast niemand damit gerechnet, dass Ferrari schon beim ersten Rennen 2017 siegen könnte. Die Wintertestfahrten machten den Italienern zwar etwas Hoffnung, aber kaum einer wusste genau, was von ihnen zu erwarten war.

Melbourne brachte nun die Antwort - aber Vorsicht: Die Strecke im Albert Park ist nicht repräsentativ für permanente Rennstrecken wie sie die Teams zum Beispiel in vierzehn Tagen beim zweiten Saisonrennen in Shanghai erwarten. "Wir sind erst am Anfang", sagte Vettel und versuchte, die Euphorie zu dämpfen. "In den vergangenen Jahren waren Red Bull und Mercedes das Maß aller Dinge, was die Weiterentwicklung angeht. Wir müssen jetzt schauen, dass wir da dranbleiben."

Trotzdem verspricht das Rennjahr viel Spannung. "Ich sehe Ferrari nicht groß im Vorteil", sagte Experte Christian Danner nach dem Rennen. "Aber sie können mithalten, das ist schon mal gut. Und: Sie müssen jetzt nicht mehr so eklatant auf einen Fehler der Konkurrenz hoffen wie früher. Sie sind näher dran und können Mercedes unter Druck setzen." Das hat sich in Melbourne schon einmal ausgezahlt.