Ferrari in der Formel 1 Vettel und die Konstrukteure

Können Sie sich noch erinnern? Es gab eine Zeit, da war Sebastian Vettel das Nonplusultra der Formel 1. Vier WM-Titel in Folge holte der Deutsche, Konkurrenten waren kaum in Sicht. Doch diese Zeiten sind lange vorbei, 2013 hat Vettel seine letzte Weltmeisterschaft gewonnen, seit seinem Wechsel zu Ferrari 2015 kämpft er darum, dass sein neuer Rennstall konkurrenzfähig wird. Bislang vergebens.

Klar, beim Heim-Grand-Prix in Monza vor zwei Wochen hatten die Ferrari-Fans ihm frenetisch zugejubelt, immerhin stand er ja als Dritter auf dem Podium. Davor hatte der Deutsche Mitte Juni in Baku auf dem Podest gestanden. Und doch: Ein Kampf um die WM-Krone sieht anders aus. Nach 14 Rennen gab es noch keinen Sieg. Seinen letzten holte er im vergangenen September in Singapur - das ist nun fast ein Jahr her.

Dabei war das Ziel vor der Saison klar: Man wollte einen Schritt in Richtung Mercedes machen, vielleicht sogar den entscheidenden auf dieselbe Stufe. Stattdessen steht Ferrari gerade noch so auf einer Stufe mit Red Bull - Vettels ehemaliges Team ist in der Konstrukteurswertung vorbeigezogen.

Getty Images Wie in Österreich leistet sich Ferrari zu viele Ausfälle

Dazu hatte Ferrari in dieser Saison bereits fünf Ausfälle zu verzeichnen. Zum Vergleich: In der kompletten Vorsaison waren es sechs. Und noch ein Vergleich: Mercedes ist in dieser Saison nur zweimal ausgeschieden - in Spanien, als sich Lewis Hamilton und Nico Rosberg gegenseitig von der Strecke schossen. Red Bull kommt gerade mal auf einen Ausfall.

Doch der Mann, der für das Auto verantwortlich ist, der es am besten kennt, ist nicht mehr da. James Allison hat die Scuderia als technischer Direktor verlassen. Seine Frau war Anfang des Jahres gestorben, es wurde spekuliert, dass er einen weniger reiseintensiven Job in der Heimat anstrebe, damit er sich besser um seine drei Kinder kümmern kann.

Antrieb, Aerodynamik, Technik - alle Kompetenzen sind gefragt

Allison war vor allem für Vettel ein Hoffnungsträger. Dass er 2015 in seiner ersten Saison bei Ferrari gleich drei Siege hatte einfahren können, war in erster Linie der Verdienst Allisons. Mit ihm ist nun derjenige gegangen, der den technischen Aufschwung eingeleitet hat, der den Neustart dirigieren sollte und der neben Vettel als einer der wenigen für eine positive Zukunft stand. Vor allem aber ist ein guter Konstrukteur gegangen. Allison brachte alle notwendigen Kompetenzen mit: Antrieb, Aerodynamik, Technik.

Sein Nachfolger, Mattia Binotto, ist ein Spezialist, wenn es um Motoren geht. Seine Weiterentwicklungen im Sommer sind sicher der Grund dafür, warum Ferrari so stark aus der Pause gekommen ist. Mit guter Leistung beim Großen Preis von Belgien und gipfelnd in Platz drei in Monza. Doch mit dem letzten Update ist das Ferrari-Budget erschöpft - und in der nächsten Saison werden wohl andere Qualifikationen gefragt sein.

REUTERS Ferrari-Fans in Monza

Denn im kommenden Jahr werden Regeländerungen die Aerodynamik der Autos auf den Kopf stellen. Alle Teams starten bei null, da braucht es jemanden, der sich auf diesem Gebiet auskennt. Binottis Expertise im Hinblick auf den Antrieb ist nicht unbedingt das, was Ferrari dann benötigt.

Auch deshalb halten sich in Italien hartnäckig die Gerüchte, Binotti sei nur eine Übergangslösung. Ferrari träumt von einer erstklassigen Personalie. In italienischen Medien wurde über den Versuch spekuliert, einen der wichtigsten Mercedes-Mitarbeiter abzuwerben: Paddy Lowe, derzeit Technischer Direktor bei den Silberpfeilen und angeblich für 2017 noch vertragslos.

Lowe aber erstickte diese Spekulationen: "Ich spreche nicht mit Ferrari und sie sprechen auch nicht mit mir. Ich bin glücklich, wo ich bin", sagte er der Zeitschrift "Autobild".

So sieht es auch im Vorfeld des kommenden Rennens in Singapur am Sonntag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL und Sky) nicht nach einer baldigen Wende für Ferrari aus. Vettel-Dominanz? Die bleibt wohl vorerst etwas für die nostalgische Erinnerung.