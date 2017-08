Formel 1 Vettel verlängert bei Ferrari

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel wird über die aktuelle Saison hinaus für Ferrari fahren. Wie die Scuderia am Rande des Großen Preises von Belgien bekannt gab, verlängerte der 30-Jährige seinen auslaufenden Vertrag bis 2020.

Gerade die Vertragslaufzeit ist ein klares Bekenntnis zu Ferrari. Denn am Ende der kommenden Saison könnten einige Plätze bei den Top-Teams frei werden. Der Vertrag von Lewis Hamilton (Mercedes) läuft aktuell bis Ende 2018. Es wird vermutet, dass Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas wieder mit einem Einjahresvertrag ausgestattet wird, der dann auch 2018 zu Ende gehen würde. Und auch bei Red Bull könnten sich 2018 Wechsel ergeben.

Vettel, der seine bisherigen Titel mit Red Bull gewonnen hatte (2010 bis 2013), fährt seit 2015 für Ferrari. In 51 Rennen für den italienischen Rennstall gelangen ihm sieben Siege. Die laufende Saison ist Vettels erfolgreichste für die Italiener: Vor dem zwölften Rennen in Spa-Francorchamps (Sonntag, 14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: RTL und Sky) führt Vettel die Fahrer-WM mit 202 Punkten vor dem britischen Mercedes-Star Lewis Hamilton (188) an.

Der Vertrag von Vettels Teamkollegen war bereits vor wenigen Tagen verlängert worden, allerdings nur um ein Jahr bis Ende 2018.