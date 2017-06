Formel 1 Vettel kassiert Strafpunkte wegen Attacke gegen Hamilton

Sebastian Vettel darf sich nach seinem fragwürdigen Manöver gegen Lewis Hamilton in Baku im nächsten Rennen am 9. Juli in Österreich keine weiteren Aussetzer erlauben, ansonsten droht dem viermaligen Weltmeister eine Sperre. Der Ferrari-Pilot kassierte für den Rempler gegen Mercedes-Star Hamilton drei Strafpunkte vom Weltverband Fia. Damit ist sein Punktekonto auf neun angewachsen. Bei drei weiteren Strafpunkten muss er ein Rennen aussetzen.

Vettel war während einer Safety-Car-Phase beim Großen Preis von Aserbaidschan von hinten auf den führenden Hamilton aufgefahren, weil dieser seiner Meinung nach unnötig gebremst hatte. Anschließend fuhr Vettel neben Hamilton und rempelte ihn von der Seite an. Dafür bekam er neben den drei Strafpunkten eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe. Im Rennen belegte Vettel Platz vier, Hamilton wurde Fünfter.

Die entsprechende Fia-Regel besagt, dass ein Fahrer, der innerhalb eines Jahres zwölf Strafpunkte sammelt, für ein Rennen gesperrt wird. Allerdings hat Vettel ab dem 10. Juli ein bisschen mehr Spielraum, dann werden ihm zwei Punkte für ein Fehlverhalten beim britischen Grand Prix im Juli 2016 in Silverstone gestrichen.

Die Fia hatte das Sündenregister zur Saison 2014 eingeführt. Je nach Schwere eines Vergehens erhalten die Formel-1-Fahrer seither Strafpunkte. Erst nach Ablauf eines Jahres verschwinden diese wieder aus der Bilanz. Vettel war damals einer der schärfsten Kritiker des Systems, weil er unnötige Konsequenzen auch für nicht vom Fahrer selbst verschuldete Regelverstöße befürchtete.

Vor seiner Attacke gegen Hamilton hatte Vettel in den vergangenen zwölf Monaten schon dreimal Strafpunkte kassiert:

- Großbritannien, 10. Juli 2016: Vettel drängt Williams-Pilot Felipe Massa nach Ansicht der Rennrichter von der Strecke und erhält dafür zwei Strafpunkte.

- Malaysia, 2. Oktober 2016: Nach einer Kollision mit dem Mercedes von Nico Rosberg in der Startphase sehen die Rennkommissare Vettel als Schuldigen und verhängen zwei Strafpunkte.

- Mexiko, 30. Oktober 2016: Wegen eines verbotenen Bremsmanövers wird Vettel von Platz drei auf Rang fünf zurückversetzt und erhält weitere zwei Strafpunkte.

In der Strafpunkte-Rangliste liegt Vettel derzeit auf Rang eins vor Carlos Sainz (Toro Rosso, sieben Punkte) und Jolyon Palmer (Renault, sieben Punkte).