Lewis Hamilton hat zuletzt immer wieder seine spirituelle Ader betont, er fühle sich mit höheren Mächten im Bunde. Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve ätzte bereits: "Der glaubt wohl, er sei Jesus." Hamilton hat in den vergangenen drei Rennen starke Leistungen gezeigt, doch man konnte dabei fast den Eindruck haben, als habe der Weltmeister dabei Hilfe bekommen.

In Silverstone war es das durch den Crash von Marcus Ericsson ausgelöste Safety Car, das Hamilton Platz zwei statt Platz fünf bescherte. In Hockenheim hätte ohne den 15 Runden vor Schluss einsetzenden Regen Sebastian Vettel wahrscheinlich gewonnen. Der rutsche jedoch in die Bande und der Brite kletterte vom fünften auf den ersten Platz.

Und jetzt, auf dem Hungaroring, war der Wettergott im Qualifying entscheidend gewesen: 30 Minuten Gewitterregen an einem sonst knallheißen Wochenende reichten, um Sebastian Vettel um eine bessere Position zu bringen. Denn die braucht es auf dem winkligen Hungaroring, auf dem Überholen nahezu unmöglich ist.

DPA Lewis Hamilton

Im Trockenen hätte Mercedes sicher hinter Ferrari gelegen, vielleicht sogar mit Red Bull kämpfen müssen. Aber mit den Regenreifen funktioniert der Ferrari nicht so gut wie der Mercedes. So nutzte Hamilton die unerwartete Chance, sein Auto zu Rennbeginn auf den ersten Startplatz zu stellen. Im Rennen zeigte er dann seine unbestrittene Klasse.

Mercedes kann Regen

Warum aber ist der Mercedes auf diesem Reifen soviel besser als der Rest? Der Silberpfeil verliert bei dem größeren Durchmesser, dem speziellen Walkverhalten der Regengummis und der höheren Bodenfreiheit weniger Abtrieb. Die Wagen von Ferrari und ganz speziell Red Bull sind stärker nach hinten angestellt. Abtrieb ist übersetzt auch Reifentemperatur. Die passte deshalb bei den Mercedes-Piloten, während die Konkurrenz Probleme hatte.

Max Verstappen im Red Bull, oft als Regenkönig gepriesen, fehlten im Qualifying 30 Grad Reifentemperatur, er fuhr mit nur 50 statt der optimalen 80 Grad. Das Ergebnis war Startplatz sieben. Vettel schaffte immerhin noch Platz vier. Zu wenig, um den von der Pole startenden Hamilton auf dem Hungaroring zu gefährden.

Ferrari setzte daher auf eine alternative Strategie, um das direkte Überholen zu umgehen: Man schickte Vettel mit dem länger haltenden Softreifen ins Rennen, statt wie die Mercedes mit den Ultrasoft loszufahren. Eine Taktik, die vielleicht hätte aufgehen können - wäre nicht beim Stopp in der 40. Runde, als sich Vettel die schnelleren Ultrasofts holte, etwas schiefgegangen. Eine zwei Sekunden längere Standzeit als normal, weil hinten ein Rad klemmte, bedeutete, dass er hinter Bottas zurückfiel. Es fehlte eine halbe Sekunde.

AFP Bottas vor den Ferrari

Der Finne spielte in der Folge den perfekten Helfer für Hamilton. Er hielt Vettel auf Distanz zum Teamkollegen. Kimi Räikkönen, der freie Fahrt hatte, fuhr zur gleichen Zeit auf dem gleichen Reifen pro Runde schneller.

Zu diesem Zeitpunkt betrug Vettels Rückstand auf Hamilton nur etwas über acht Sekunden. "Heranfahren und Druck auf Lewis machen, das wäre sicher gegangen,", sagte Vettel, "ob ich vorbeigekommen wäre, ist noch einmal eine ganz andere Frage." Fünf Runden vor Schluss quetschte sich Vettel dann doch noch an Bottas vorbei. Es kam sogar zu einer leichten Berührung, als Bottas noch einmal einen ziemlich aussichtslosen Konter versuchte, bei dem er sich der Finne aber nur selbst den Flügel kaputt fuhr.

Keine Vorentscheidung in der WM

So geriet Hamilton gar nicht in Gefahr und brachte seinen fünften Saisonsieg souverän nach Hause. Dass er trotz 24 Punkten Vorsprung vor der Sommerpause noch überhaupt nicht von einer Trendwende oder Vorentscheidung in der WM reden will, könnte dafür sprechen, dass er um sein Glück in den vergangenen Rennen weiß. Und dass Ferrari mit der neu gefundenen Motorleistung auf den zwei nächsten Strecken, den Powerkursen von Spa und Monza, eigentlich Favorit sein müsste.

AFP Lewis Hamilton

Einen Ungarn-Sieg hatte Sebastian Vettel vermutlich eingeplant, dennoch wird er nicht resignieren. Würde er denn an Statistiken glauben, dann könnte er diese bemühen: Seit Michael Schumacher 2004 wurde kein Hungaroring-Sieger im gleichen Jahr auch Weltmeister. Was ihm wahrscheinlich aber eher Mut macht: Seine eigene Fähigkeit, Rückstände aufzuholen. 2012 lag er nach dem Ungarn-GP 42 Punkte hinter Fernando Alonso - und holte am Ende trotzdem noch den Titel.