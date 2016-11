Formel 1 So wird Rosberg vorzeitig Weltmeister

Nico Rosberg steht kurz vor der Erfüllung seines großen Traums. Der Vorsprung des Deutschen auf seinen ärgsten Verfolger Lewis Hamilton beträgt vor dem vorletzten Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison 19 Punkte. Im brasilianischen São Paulo hat Rosberg damit erstmals die Chance, sich aus eigener Kraft zum Weltmeister zu krönen. Doch trotz dieser besonderen Situation lässt er sich nichts von seiner möglichen Nervosität anmerken.

Stattdessen wiederholt der 31-Jährige auch vor dem Großen Preis von Brasilien (Sonntag 17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) sein mittlerweile altbekanntes Mantra, ausschließlich von Rennen zu Rennen zu denken und sich nicht von störenden Nebengeräuschen ablenken lassen zu wollen: "Ich muss weiter das machen, was mir dabei hilft, meine Bestleistung zu bringen. Das bedeutet, immer auf Sieg zu fahren", erklärte der WM-Spitzenreiter: "Ich habe gelernt, Ereignisse von außen nicht an mich heranzulassen. Da muss man das Visier herunterklappen. Das muss man lernen, sonst hat man keinen Erfolg in diesem Sport."

71-mal müssen die Fahrer den 4,309 Kilometer langen Kurs auf dem "Autódromo José Carlos Pace" umrunden, ehe die schwarz-weiß-karierte Flagge geschwenkt wird. Falls Rosberg tatsächlich das Rennen als Erster beenden sollte, ist er vorzeitig am Ziel seiner Träume angekommen. Rosberg wäre damit nicht mehr von der Spitze des Fahrerklassements zu verdrängen, er würde in die Fußstapfen seines Vaters Keke treten, der 1982 die Weltmeisterschaft in der Formel 1 für sich entschied. Vor ihnen gelang dieses Kunststück nur Graham (1962 + 1968) und Damon Hill (1996).

Angesichts von 19 Punkten Vorsprung, mit denen Rosberg (349 Punkte) vor seinem Mercedes-Kollegen Lewis Hamilton (330) in Brasilien an den Start geht, würde ein Triumph des gebürtigen Wiesbadeners jegliche Rechenspiele hinfällig machen: Hamilton könnte im Idealfall als Zweiter 18 Punkte holen und so auf insgesamt 348 Zähler kommen, den Rückstand von 26 Punkten könnte der Brite aber dann selbst mit einer Maximalausbeute von 25 Punkten beim Saisonfinale in Abu Dhabi nicht mehr wettmachen.

Dies ist jedoch das einzige Szenario, das relativ leicht zu durchschauen ist. Ansonsten wird die Formel-1-Gemeinde nicht umhinkommen, den Taschenrechner herauszukramen. Wir exerzieren für Sie bereits vor dem 20. von 21. Saisonrennen die verbleibenden Konstellationen durch:

Rosberg wird neuer Formel-1-Champion,

...wenn er in São Paulo den zweiten Platz (367) belegt und Hamilton nicht über Platz vier (maximal 342) hinauskommt.

Rosberg hätte dann mindestens 25 Punkte mehr auf seinem Konto als der dreifache Titelträger. Hamilton könnte mit einem Sieg bei einem Ausfall von Rosberg zum Abschluss in Abu Dhabi zwar ausgleichen. Dann würde jedoch die Anzahl der gewonnenen Grands Prix herangezogen werden: Hamilton käme in dieser Statistik genauso wie Rosberg auf neun. Danach entscheidet die Anzahl der zweiten Plätze: Und da läge Rosberg mit 4:3 - auch dank des zweiten Rangs in Brasilien - vorn.

...wenn er Dritter (364) wird und Hamilton nicht über Platz sechs (maximal 338) hinauskommt.

...wenn er Vierter (361) wird und Hamilton nicht besser als Platz acht (maximal 334) abschneidet.

Würde Hamilton Siebter, käme er auf 336 Zähler und könnte rechnerisch im Abschlussrennen mit einem Sieg und 25 Punkten bei null Punkten von Rosberg gleichziehen. Beide hätten jeweils neun Siege vorzuweisen. Da die Anzahl der zweiten Plätze ebenfalls identisch (3:3) wäre, würde sich Hamilton aufgrund mehr dritter Plätze (4:2) den Titel sichern.

...wenn er Fünfter (359) wird und Hamilton höchstens als Neunter (332) ins Ziel kommt.

Bei Platz acht für Hamilton (334) hätte Rosberg zwar wiederum 25 Punkte mehr, erneut würde hier aber im Finale die Anzahl der dritten Ränge den Ausschlag zugunsten Hamiltons geben.

...wenn er Sechster (357) wird und Hamilton nicht über Platz zehn (331) hinauskommt.

Bei Platz neun für Hamilton (332) hätte Rosberg zwar ebenso 25 Punkte mehr auf dem Konto, auch in diesem Fall könnte jedoch in der Endabrechnung die Anzahl der dritten Plätze Hamilton zum Weltmeister küren.