Rosbergs Sieg in Monza: Weltmeister aus dem Stand?

Eigentlich war Nico Rosberg chancenlos. Denn eigentlich war der Mercedes-Pilot im Qualifying zum Großen Preis von Italien ja von Lewis Hamilton vorgeführt worden, einen "absoluten Traumtag" habe der Weltmeister erwischt, sagte sein deutscher Teamkollege über den Briten, der teilweise mehr als eine halbe Sekunde schneller gefahren war. Welten. Hamilton auf Pole, Rosberg dahinter, das war auch das realistische Rennergebnis. Eigentlich.

Doch Nico Rosberg war nicht chancenlos, eine einzige hatte er sich ja selbst eingeräumt, "und die liegt am Start". Und genau diese nutzte er in Monza.

Während Rosberg gleich wunderbar startete, kam Hamilton wieder einmal ganz schlecht weg, wurde bis auf Platz sechs durchgereicht und brauchte erstmal zehn Runden, um an Valtteri Bottas im Williams vorbeizukommen. Die 15 Sekunden Vorsprung, die sich Rosberg in dieser Anfangsphase herausfuhr, waren für Hamilton nicht mehr aufzuholen, auch wenn es noch zu einem sicheren zweiten Platz und damit zur Verteidigung der WM-Führung mit jetzt noch zwei Punkten Vorsprung reichte.

Vote WM-Chancen Kann Nico Rosberg den Titel gewinnen? Ja, er wird es schaffen.

Nein, aber er kämpft bis zum Schluss.

Nein, Hamilton wird ihn deutlich distanzieren.

Bei der Fehleranalyse eierte Hamilton später herum. Selbstverschulden, mechanisches Problem oder ein Softwarefehler? "Nicht wirklich irgendwas Einzelnes davon, sondern ein Zusammenspiel, eine gewisse fehlende Konstanz, die wir immer noch mit der Kupplung haben", sagte der Weltmeister, über den es bei Mercedes intern unter der Hand schon mal heißt, die Probleme lägen öfter doch bei Hamilton selbst.

Und Rosberg, der große WM-Konkurrent? Der betont gerne, dass das diesjährige Reglement (Anweisungen an die Fahrer in der entscheidenden Start-Vorbereitungsphase sind verboten) dafür sorgen, dass da der eigene Beitrag des Piloten deutlich mehr zähle. Und genau deshalb freue er sich ja so besonders, "dass ich mich da nach der Sommerpause noch einmal wirklich verbessert habe. Ich habe da viel daran gearbeitet, Zeit investiert, bin mit den Ingenieuren die kleinsten Details durchgegangen und es hat sich ausgezahlt."

Nach der Sommerpause beide Rennen gewonnen, den Rückstand in der WM von 19 auf zwei Punkte verkürzt, die WM wieder offen gestaltet - trotzdem mag der 31-Jährige von einem Momentum, das doch jetzt wieder für ihn sprechen müsste, nichts hören: "Ich denke immer nur von Rennen zu Rennen. Wenn ich mich von solchen Dingen beeinflussen lassen würde, dann müsste ich ja auch verzweifeln, wenn es mal in die andere Richtung läuft.".

Tatsächlich kristallisiert sich im Laufe der Saison immer deutlicher heraus: Die Rennen zwischen den beiden Mercedes-Piloten werden am Start entschieden. Wer dort vorne liegt, der bleibt auch vorne, zu klar ist die Überlegenheit des Weltmeister-Teams im Vergleich zum Rest des Feldes. Auch auf den allermeisten Strecken in Übersee, wohin es jetzt geht, wird Mercedes weit vorne sein.

Ein kleines Fragezeichen gibt es nur für Singapur in zwei Wochen. Dort erlebten die Silbernen im vergangenen Jahr den einzigen echten Einbruch der ganzen Saison. Motorsportchef Toto Wolff ist sich sicher: "Wir wissen inzwischen genau, was wir damals für Fehler gemacht haben und gehen davon aus, dass das nicht mehr passiert. Aber ein bisschen bin ich selbst darauf gespannt, wie es dort laufen wird."

Eine WM, die am Ende durch die Starts entschieden wird? Rosberg will den Satz nicht komplett unterschreiben, "dazu spielen doch noch zu viele andere Dinge eine Rolle". Aber ganz von der Hand weist er ihn auch nicht: "Es ist schon so, dass die Starts sehr, sehr wichtig sind." Am Ende vielleicht sogar wichtiger, als im Qualifying auf der Poleposition zu stehen. Hamilton lieferte in Monza wieder den Beweis, dass das keine Garantie ist.

Auch wenn viele Experten wie Martin Brundle oder Mark Webber Hamilton immer noch als den leicht stärkeren und aggressiveren Fahrer sehen: Wenn Rosberg es schafft, seine guten Starts jetzt konsequent durchzuziehen und damit seinen Teamkollegen in dieser kritischen Saisonphase noch zusätzlich unter Druck zu setzen, dann könnte er auch in der WM seine kleine Chance nutzen.